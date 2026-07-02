Haláp-tanösvény – Kevesen ismerik, pedig a Balatonnál ez a legizgalmasabb családi kirándulóhely

A zalahalápi temető mellől indulva egy kellemes, murvás úton közelíthetjük meg a hegy egykori bányaterületét a családi kirándulás során. A Tapolcai-medencét északkelet felől lezáró Haláp-hegy egykor formájában és magasságában is a Badacsonyhoz vagy a Szent György-hegyhez hasonlított, ám a XX. századi intenzív emberi tevékenység, az itt folyó bányaművelés drasztikusan megváltoztatta a külsejét. Az évekig elhagyatottan álló tájba 2019-ben költözött új élet, amikor a természetvédelmi szempontból is fontossá vált területen kiépült a látogatókat kalauzoló Haláp-tanösvény. A helyszín ideális választás azoknak, akik a klasszikus balatoni panoráma mellett a földtörténeti múlt drámai nyomaival is megismerkednének.

A Haláp-tanösvény kiválóan alkalmas családi kirándulásokra.

Fotó: Wikimedia Commons

Hogy érhető el a Haláp-tanösvény, és milyen látnivalók várnak ránk a túra során?

A gépkocsival érkezők a tanösvény bejáratánál kialakított, tágas parkolóban hagyhatják a járműveket, ahonnan táblák jelzik az egyértelmű haladási irányt. A séta egy rövidebb és egy hosszabb körre osztható, amelyek az ötödik állomásnál ágaznak el egymástól, így mindenki a saját edzettségéhez szabhatja a távot. A 3 kilométer hosszú, 10 információs megállóból álló útvonal bejárása kényelmes tempóban nagyjából egy-másfél órát vesz igénybe, így kisgyermekes családok vagy kezdő túrázók számára is könnyen teljesíthető.

A helyi legenda szerint a terület egy Balaton nevű óriásról és Haláp nevű leányáról kapta a nevét, akinek halála után a hegy koporsó alakot öltve őrizte meg az emlékét. A valóságban a hegy mai, csonka formáját az első világháború idején megkezdett bazaltbányászat alakította ki.

Repülőtéri kifutótól a védett természeti oázisig: a halápi bazalt története

A kitermelés következtében a Haláp-hegy eredeti, 358 méteres magassága 291 méterre csökkent, mivel a hegy teljes központi csúcsát elhordták. A második világháborút követő újjáépítési időszakban a zalahalápi lett az ország három legnagyobb bazaltbányájának egyike, ahol az 1950-es évekre már három szinten, kilenc bányaudvarban folyt a munka. Az itteni, Közép-Európa-szerte kiemelkedően keménynek számító bazaltot használták fel többek között a Ferihegyi repülőtér – a mai Liszt Ferenc repülőtér – futópályájának burkolásához is. Bár a munka 1986-ban leállt, a bányatelek hivatalos törlésére csak 2015-ben került sor.