Elég egy maréknyi por: így támadhat a Magyarországon is jelen lévő hantavírus

- A hantavírus Magyarországon is előfordul, de a hazai vírusváltozatok jellemzően nem terjednek emberről emberre.
- A fertőzés leggyakrabban rágcsálók ürüléke által szennyezett por belélegzésével következik be.
- A megelőzésben a megfelelő takarítási módszerek és a rágcsálók távoltartása kulcsszerepet játszik.
Nem tartozik a gyakran emlegetett kórokozók közé, mégis érdemes tisztában lennünk azzal, hogyan terjed, milyen tüneteket okozhat, és miként csökkenthetjük a fertőzés kockázatát. Habár a hantavírus Magyarországon is előfordul, a szakemberek szerint nincs ok pánikra, hiszen a hazánkban jelen lévő vírusváltozatok egészen másképp viselkednek, mint egyes dél-amerikai törzsek.
Mi az a hantavírus?
A hantavírusok természetes hordozói elsősorban a vadon élő rágcsálók, például az egerek és a patkányok. Az ember legtöbbször nem közvetlen érintkezéssel fertőződik meg, hanem akkor, amikor belélegzi a fertőzött állatok vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett, felkavarodott port.
Ritkábban előfordulhat fertőzés harapás vagy karmolás következtében is, az emberről emberre történő terjedés azonban rendkívül kivételes, és csak bizonyos vírusváltozatok esetében ismert.
Magyarországon is jelen van, de nem kell járványtól tartanunk
A hantavírus hazánkban sem ismeretlen, azonban a szakértő szerint a magyarországi helyzet jelentősen eltér attól, amit Dél-Amerikában tapasztalnak.
Európában – így Magyarországon is – más hantavírus-típusok fordulnak elő. A döntő többségük nem képes emberről emberre terjedni, elkapva pedig vesebetegséget idézhetnek elő. A Dél-Amerikában terjedő Andes-vírus különleges kivételnek számít, amely a szívet és a tüdőt egyszerre támadja meg, valamint magas halálozási aránnyal jár
− mondta Kemenesi Gábor virológus, hozzátéve, hogy a hazai fertőzések elsősorban azoknál fordulhatnak elő, akik a munkájuk vagy hobbijuk miatt (például erdészek, vadászok vagy más szabadtéri munkát végzők) gyakran kerülnek kapcsolatba rágcsálók élőhelyével, az ürüléküket tartalmazó felkavarodott porral.
Mely szerveinket érintheti, ha megfertőződünk hantavírussal?
A hantavírusok által kiváltott betegségek többféle formában jelentkezhetnek attól függően, hogy melyik vírustörzs okozza a fertőzést.
Európában és Ázsiában leginkább a vérzéses lázzal járó, vesét érintő megbetegedés (HFRS) fordul elő. Ez az a forma, amely Magyarországon is jelen lehet. Az amerikai kontinensen ezzel szemben gyakoribb a hantavírus pulmonális szindróma (HPS), amely elsősorban a tüdőt támadja meg, és súlyosabb lefolyású lehet. Mindkét megbetegedés enyhe tünetekkel indulhat, ugyanakkor bizonyos esetekben életveszélyes állapot is kialakulhat, ezért a korai felismerés kiemelten fontos
− figyelmeztetett a virológus.
A takarítás is kockázatos lehet
A legnagyobb veszélyt nem maga a rágcsáló, hanem a kiszáradt ürülékből vagy vizeletből a levegőbe kerülő por jelenti. Ezért ha olyan helyiséget takarítunk, ahol rágcsálók jelenlétére utaló nyomokat találunk – például pincében, padláson, garázsban, fészerben vagy hétvégi házban –, először mindig alaposan szellőztessünk, majd fertőtlenítőszerrel nedvesítsük be a szennyezett felületeket. Csak ezt követően kezdjük meg a takarítást.
- Érdemes kesztyűt és FFP3-as védőmaszkot viselni.
- A száraz söprés vagy porszívózás kerülendő, mert ezek jelentősen növelhetik a fertőzött por levegőbe jutását.
- A munka befejezése után alaposan mossunk kezet.
Hogyan csökkenthetjük a megfertőződés esélyét?
A fertőzés felismerését megnehezíti, hogy a tünetek nagyon hasonlítanak az influenza tüneteihez. Specifikus diagnózis nélkül nehéz beazonosítani.
A megelőzés alapja, hogy lehetőség szerint megakadályozzuk a rágcsálók bejutását az otthonunkba vagy a melléképületekbe. Ennek érdekében tartsuk az élelmiszereket jól záródó tárolókban, hogy ne csábítsuk be a rágcsálókat, valamint rendszeresen ellenőrizzük a pincét, padlást, garázst és egyéb ritkán használt helyiségeket. Rágcsáló ürülék eltakarításakor pedig minden esetben alkalmazzunk fertőtlenítést!
Rossz hír: a hantavírusok ellen nincs széles körben elérhető védőoltás
Sem védőoltás, sem olyan gyógyszer sincs, amely közvetlenül elpusztítaná a vírust vagy megakadályozná a megfertőződést.
A kezelés elsősorban a tünetek enyhítésére és a létfontosságú szervek működésének támogatására irányul. Súlyos esetekben szükség lehet oxigénterápiára, intenzív osztályos ellátásra, keringéstámogatásra, illetve a vesét érintő megbetegedéseknél akár dialízisre is
− hívta fel a figyelmet a szakember.
Tudtad?
A hantavírust az 1950-es évek elején, a koreai háború idején ismerték fel. 1996-ban Argentínában és Chilében azonosítottak fertőzötteket, akkor 26 beteg után sikerült megállítani a terjedést. Magyarországon 1971-ben jelentettek először hantavírus okozta megbetegedést, Argentínában pedig 2018 és 2019 között 34 fertőzöttet azonosítottak. Legutoljára 2026 májusában, Romániában találtak betegeket, illetve a legnagyobb nemzetközi visszhangot kiváltó eset is 2026 tavaszán történt, és egy óceánjáróhoz kapcsolódott. Május elején az Atlanti-óceánon hajózó, holland zászló alatt közlekedő MV Hondius kutatóhajó utasai és személyzete között robbant ki hantavírusos megbetegedés.
Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a hantavírusról: