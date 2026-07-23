Elég egy maréknyi por: így támadhat a Magyarországon is jelen lévő hantavírus

A hantavírus Magyarországon is előfordul, de a hazai vírusváltozatok jellemzően nem terjednek emberről emberre.

A fertőzés leggyakrabban rágcsálók ürüléke által szennyezett por belélegzésével következik be.

A megelőzésben a megfelelő takarítási módszerek és a rágcsálók távoltartása kulcsszerepet játszik.

Nem tartozik a gyakran emlegetett kórokozók közé, mégis érdemes tisztában lennünk azzal, hogyan terjed, milyen tüneteket okozhat, és miként csökkenthetjük a fertőzés kockázatát. Habár a hantavírus Magyarországon is előfordul, a szakemberek szerint nincs ok pánikra, hiszen a hazánkban jelen lévő vírusváltozatok egészen másképp viselkednek, mint egyes dél-amerikai törzsek.

Egérürülékkel terjed a hantavírus. Fotó: Kittyfly / Shutterstock

Mi az a hantavírus?

A hantavírusok természetes hordozói elsősorban a vadon élő rágcsálók, például az egerek és a patkányok. Az ember legtöbbször nem közvetlen érintkezéssel fertőződik meg, hanem akkor, amikor belélegzi a fertőzött állatok vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett, felkavarodott port.

Ritkábban előfordulhat fertőzés harapás vagy karmolás következtében is, az emberről emberre történő terjedés azonban rendkívül kivételes, és csak bizonyos vírusváltozatok esetében ismert.

Magyarországon is jelen van, de nem kell járványtól tartanunk

A hantavírus hazánkban sem ismeretlen, azonban a szakértő szerint a magyarországi helyzet jelentősen eltér attól, amit Dél-Amerikában tapasztalnak.

Európában – így Magyarországon is – más hantavírus-típusok fordulnak elő. A döntő többségük nem képes emberről emberre terjedni, elkapva pedig vesebetegséget idézhetnek elő. A Dél-Amerikában terjedő Andes-vírus különleges kivételnek számít, amely a szívet és a tüdőt egyszerre támadja meg, valamint magas halálozási aránnyal jár

− mondta Kemenesi Gábor virológus, hozzátéve, hogy a hazai fertőzések elsősorban azoknál fordulhatnak elő, akik a munkájuk vagy hobbijuk miatt (például erdészek, vadászok vagy más szabadtéri munkát végzők) gyakran kerülnek kapcsolatba rágcsálók élőhelyével, az ürüléküket tartalmazó felkavarodott porral.