Harry Potter-kvíz: csak a legnagyobb mágusok tudják hibátlanul kitölteni ezt a tesztet

Ma ünnepli 37. születésnapját a Harry Potter-filmek sztárja, Daniel Radcliffe. Durva belegondolni, de már 15 év telt el azóta, hogy a színész főszereplésével a mozikba került a Harry Potter és a Halál ereklyéi második része. A mozifilmek a mai napig hatalmas sikernek örvendenek, nem véletlen, hogy az HBO Max bejelentette: sorozatot készít az eredeti könyvszériából. Amíg az új produkció megjelenését várod, teszteld, hogy mennyire emlékszel a varázsvilág rejtelmeire. Jön a Harry Potter-kvíz!

Harry Potter-kvíz: te mennyire emlékszel a varázsvilág részleteire?

Fotó: WARNER BROS. / HEYDAY FILM / Collection ChristopheL via AFP

Harry Potter-kvíz a legnagyobb rajongóknak

Ha a mai napig várod, hogy baglyod érkezzen a Roxfortból, vagy már az óvodában is pálca volt a jeled, akkor készítsd az agytekervényeid, mert jön a nagy Harry Potter-kvíz, amelyből megtudhatod, hogy varázslóvér csörgedezik-e az ereidben, vagy csak egy egyszerű mugli vagy-e!