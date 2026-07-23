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teszt

Harry Potter-kvíz: csak a legnagyobb mágusok tudják hibátlanul kitölteni ezt a tesztet

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Te varázsló, vagy egy egyszerű mugli vagy? Pálcát elő és lássuk, hogy Harry Potter-kvízünket kitöltve mennyire emlékszel a varázsvilág rejtelmeire Daniel Radcliffe születésnapján!
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tesztvarázsvilágkvízDaniel RadcliffeHarry Potterszületésnap

Ma ünnepli 37. születésnapját a Harry Potter-filmek sztárja, Daniel Radcliffe. Durva belegondolni, de már 15 év telt el azóta, hogy a színész főszereplésével a mozikba került a Harry Potter és a Halál ereklyéi második része. A mozifilmek a mai napig hatalmas sikernek örvendenek, nem véletlen, hogy az HBO Max bejelentette: sorozatot készít az eredeti könyvszériából. Amíg az új produkció megjelenését várod, teszteld, hogy mennyire emlékszel a varázsvilág rejtelmeire. Jön a Harry Potter-kvíz!

Harry Potter-kvízben szereplő kép Daniel Radcliffe-ről a Harry Potter és a Tűz serlege című film egyik jelenetében
Harry Potter-kvíz: te mennyire emlékszel a varázsvilág részleteire?
Fotó: WARNER BROS. / HEYDAY FILM / Collection ChristopheL via AFP

Harry Potter-kvíz a legnagyobb rajongóknak

Ha a mai napig várod, hogy baglyod érkezzen a Roxfortból, vagy már az óvodában is pálca volt a jeled, akkor készítsd az agytekervényeid, mert jön a nagy Harry Potter-kvíz, amelyből megtudhatod, hogy varázslóvér csörgedezik-e az ereidben, vagy csak egy egyszerű mugli vagy-e!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Milyen állat Harry Potter patrónusa?

Ha kíváncsi vagy a decemberben megjelenő Harry Potter-sorozat első képeire, akkor nézd meg a széria előzetesét:

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