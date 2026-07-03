Ez a tökéletes balatoni hekk titka: pont olyan, mint a strandon, és otthon is könnyedén elkészítheti

Kíváncsi a retró finomság minden titkára? Eláruljuk a legnagyobb strandbüfés trükköket, hogy otthon is elkészíthesse a nyár legfinomabb fogását! Ezt a balatoni hekk receptet kövesse, hogy a sült hal épp olyan ropogós, omlós és ízletes legyen, mint a parton!

A balatonnál kapható hekk receptje már nem titkok, otthon is elkészíthetjük!

Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország

A tökéletes büfés hekk recept titka

A hazai strandokon is közkedvelt hekk valójában egy tengeri halfajta, amely főként a Földközi-tengerben és az Atlanti-óceán északi részén él. Magyarországra a 60-as években érkezett, amikor az édesvízi halak nagy részét exportálták, így olcsóbb alternatívára volt szükség a strandbüfékben. Azóta szinte elképzelhetetlen nélküle egy balatoni nyaralás.

A hekk valójában a hake elnevezés magyarosított változata.

Nem véletlenül lett ennyire népszerű: nem túl intenzíven halas ízvilága, fehér, omlós húsa van, amelyben kevés a szálka, de annál több a jóság: például A-vitamin, vas, kalcium és omega-3 zsírsavak.

Hogyan készül a balatoni hekk?

A hekk recept legfontosabb lépése a megfelelő előkészítés. A halat sütés előtt alaposan szárazra kell törölni, különben a bunda leválik róla, és lőttek a ropogós halélménynek.

A retró ízvilághoz pedig a paprikás fűszerezést kell bevetni. A pirospaprika megadja a hekk színét és a mindenki által jól ismert, utánozhatatlan balatoni ízt is.

A legjobb balatoni hekk recept

Hozzávalók:

4 közepes méretű hekkhez

10 dkg liszt

2 ek. őrölt pirospaprika

1 tk. só

1 tk. frissen őrölt fekete bors

kb. 5 dl napraforgóolaj a sütéshez

citrom a tálaláshoz

A büfés hekk elkészítése:

A halakat folyó víz alatt alaposan átöblítjük, majd papírtörlővel teljesen szárazra töröljük, kívül-belül enyhén megsózzuk. A lisztet összekeverjük a pirospaprikával és a borssal. A hekkeket alaposan beleforgatjuk a fűszeres lisztbe, hogy mindenhol egyenletes bevonatot kapjanak. Egy nagyobb serpenyőben vagy olajsütőben olajat hevítünk. A hekkeket közepes lángon oldalanként körülbelül 6-8 percig sütjük, amíg szép aranybarnák és ropogósak lesznek. A kész halakat papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges olajat leitassuk róluk.

Tudta? Air fryerben is elkészítheti ezt a finom strandfogást.

Így tálaljuk a balatoni élményért!

A klasszikus verzióhoz friss fehér kenyér és citrom dukál, de fogyaszthatjuk krumplival vagy kovászos uborkával párosítva is.

Próbálja ki az alábbi videóban látható tőkehalas receptet is: