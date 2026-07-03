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Ez a tökéletes balatoni hekk titka: pont olyan, mint a strandon, és otthon is könnyedén elkészítheti

49 perce
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Ropogós bunda, belül omlós, puha halhús és az utánozhatatlan balatoni nyár hangulata a konyhádban? Cikkünkben ezúttal megmutatjuk a tökéletes strandbüfés hekk recept eddig féltve őrzött titkát, amelyet most ön is elkészíthet otthon.
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Kíváncsi a retró finomság minden titkára? Eláruljuk a legnagyobb strandbüfés trükköket, hogy otthon is elkészíthesse a nyár legfinomabb fogását! Ezt a balatoni hekk receptet kövesse, hogy a sült hal épp olyan ropogós, omlós és ízletes legyen, mint a parton!

büfések hekk recept alapján sütik ki a halakat
A balatonnál kapható hekk receptje már nem titkok, otthon is elkészíthetjük! 
Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország 

A tökéletes büfés hekk recept titka

A hazai strandokon is közkedvelt hekk valójában egy tengeri halfajta, amely főként a Földközi-tengerben és az Atlanti-óceán északi részén él. Magyarországra a 60-as években érkezett, amikor az édesvízi halak nagy részét exportálták, így olcsóbb alternatívára volt szükség a strandbüfékben. Azóta szinte elképzelhetetlen nélküle egy balatoni nyaralás.

A hekk valójában a hake elnevezés magyarosított változata.

Nem véletlenül lett ennyire népszerű: nem túl intenzíven halas ízvilága, fehér, omlós húsa van, amelyben kevés a szálka, de annál több a jóság: például A-vitamin, vas, kalcium és omega-3 zsírsavak.

Hogyan készül a balatoni hekk?

A hekk recept legfontosabb lépése a megfelelő előkészítés. A halat sütés előtt alaposan szárazra kell törölni, különben a bunda leválik róla, és lőttek a ropogós halélménynek.

A retró ízvilághoz pedig a paprikás fűszerezést kell bevetni. A pirospaprika megadja a hekk színét és a mindenki által jól ismert, utánozhatatlan balatoni ízt is.

A legjobb balatoni hekk recept

Hozzávalók:

  • 4 közepes méretű hekkhez
  • 10 dkg liszt
  • 2 ek. őrölt pirospaprika
  • 1 tk. só
  • 1 tk. frissen őrölt fekete bors
  • kb. 5 dl napraforgóolaj a sütéshez
  • citrom a tálaláshoz

A büfés hekk elkészítése:

  1. A halakat folyó víz alatt alaposan átöblítjük, majd papírtörlővel teljesen szárazra töröljük, kívül-belül enyhén megsózzuk.
  2. A lisztet összekeverjük a pirospaprikával és a borssal.
  3. A hekkeket alaposan beleforgatjuk a fűszeres lisztbe, hogy mindenhol egyenletes bevonatot kapjanak.
  4. Egy nagyobb serpenyőben vagy olajsütőben olajat hevítünk.
  5. A hekkeket közepes lángon oldalanként körülbelül 6-8 percig sütjük, amíg szép aranybarnák és ropogósak lesznek.
  6. A kész halakat papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges olajat leitassuk róluk.

Tudta? Air fryerben is elkészítheti ezt a finom strandfogást.

Így tálaljuk a balatoni élményért!

A klasszikus verzióhoz friss fehér kenyér és citrom dukál, de fogyaszthatjuk krumplival vagy kovászos uborkával párosítva is.

Próbálja ki az alábbi videóban látható tőkehalas receptet is:

 

 

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