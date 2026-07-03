Ez a tökéletes balatoni hekk titka: pont olyan, mint a strandon, és otthon is könnyedén elkészítheti

Kíváncsi a retró finomság minden titkára? Eláruljuk a legnagyobb strandbüfés trükköket, hogy otthon is elkészíthesse a nyár legfinomabb fogását! Ezt a balatoni hekk receptet kövesse, hogy a sült hal épp olyan ropogós, omlós és ízletes legyen, mint a parton!
A tökéletes büfés hekk recept titka
A hazai strandokon is közkedvelt hekk valójában egy tengeri halfajta, amely főként a Földközi-tengerben és az Atlanti-óceán északi részén él. Magyarországra a 60-as években érkezett, amikor az édesvízi halak nagy részét exportálták, így olcsóbb alternatívára volt szükség a strandbüfékben. Azóta szinte elképzelhetetlen nélküle egy balatoni nyaralás.
A hekk valójában a hake elnevezés magyarosított változata.
Nem véletlenül lett ennyire népszerű: nem túl intenzíven halas ízvilága, fehér, omlós húsa van, amelyben kevés a szálka, de annál több a jóság: például A-vitamin, vas, kalcium és omega-3 zsírsavak.
Hogyan készül a balatoni hekk?
A hekk recept legfontosabb lépése a megfelelő előkészítés. A halat sütés előtt alaposan szárazra kell törölni, különben a bunda leválik róla, és lőttek a ropogós halélménynek.
A retró ízvilághoz pedig a paprikás fűszerezést kell bevetni. A pirospaprika megadja a hekk színét és a mindenki által jól ismert, utánozhatatlan balatoni ízt is.
A legjobb balatoni hekk recept
Hozzávalók:
- 4 közepes méretű hekkhez
- 10 dkg liszt
- 2 ek. őrölt pirospaprika
- 1 tk. só
- 1 tk. frissen őrölt fekete bors
- kb. 5 dl napraforgóolaj a sütéshez
- citrom a tálaláshoz
A büfés hekk elkészítése:
- A halakat folyó víz alatt alaposan átöblítjük, majd papírtörlővel teljesen szárazra töröljük, kívül-belül enyhén megsózzuk.
- A lisztet összekeverjük a pirospaprikával és a borssal.
- A hekkeket alaposan beleforgatjuk a fűszeres lisztbe, hogy mindenhol egyenletes bevonatot kapjanak.
- Egy nagyobb serpenyőben vagy olajsütőben olajat hevítünk.
- A hekkeket közepes lángon oldalanként körülbelül 6-8 percig sütjük, amíg szép aranybarnák és ropogósak lesznek.
- A kész halakat papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges olajat leitassuk róluk.
Tudta? Air fryerben is elkészítheti ezt a finom strandfogást.
Így tálaljuk a balatoni élményért!
A klasszikus verzióhoz friss fehér kenyér és citrom dukál, de fogyaszthatjuk krumplival vagy kovászos uborkával párosítva is.
Próbálja ki az alábbi videóban látható tőkehalas receptet is: