Ön hogy reszeli a körmét? Az egészsége múlhat rajta

A szakemberek egyfajta technikára esküsznek, ha körömreszelésről van szó.

A reszelőt olló és körömcsipesz helyett is használhatjuk.

Nem mindegy, milyen anyagból készül a körömreszelő.

A legtöbben körömvágás után nyúlunk a reszelő után, hogy némiképpen eldolgozzuk a friss és mindenbe beleakadó körmök szélét. Sokan viszont az olló és a csipesz helyett használják az eszközt, hogy kíméletesebben szabaduljanak meg a felesleges milliméterektől. Egy biztos: a helyes körömreszelés technikájára mindegyik esetben szükség van.

A helyes körömreszelés a körömreszelő típusán is múlhat.

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Helyes körömreszelés – erre figyeljen

Az ujjvégeinket fedő védőlemez egy sérülékeny felület, amely kíméletes bánásmódot igényel, ellenkező esetben könnyen beszakadhat, letörhet, ami további és fájdalmas sérüléseket idézhet elő az ujjakon. Éppen ezért a körömreszelés közben sokak által alkalmazott oda-vissza mozdulatok nem ideálisak, ugyanis nemcsak a szaruréteg sérülhet, hanem alapvetően is töredezetté válhat a köröm.

Szakemberek szerint mindezt a következő módon előzhetjük meg: a reszelőt vízszintesen tartsuk a körmünkhöz, majd nyomás nélkül finoman húzzuk végig a körmön egyik irányból a másikba. Ha ez megvan, emeljük el az eszközt, és addig ismételjük a folyamatot, amíg szükségesnek látjuk. A reszelést mindig száraz körmön végezzük.

Körömvágás helyett körömreszelő?

A kérdésre a rövid válasz: igen! A szakértők egyöntetűen azt vallják, hogy a körmeink természetes rövidítésére a körömreszelő a legjobb megoldás. Az olló és a körömcsipesz használata ugyanis meghajlíthatja a körmöket, ami nemcsak kellemetlen érzés, de a köröm egészségét és épségét is veszélyezteti.

Milyen körömreszelőt válasszunk? A gyengéd körömreszelés alapfeltétele a megfelelő reszelő. A legjobb választás az üvegből készült kellék, amely kíméletesen formáz és tökéletesen simítja le a természetes körmök szélét. Az üveg körömreszelők ráadásul kifejezetten alkalmasak az érzékeny, töredező, gyenge vagy már elvékonyodott felület gondozására, és segítenek megőrizni a köröm épségét. További előnyük, hogy tartósak és fertőtleníthetők. Sokan a fém körömreszelőre esküsznek, amelynek első számú jó tulajdonsága, hogy szintén fertőtleníthető, mosható. Emellett tartósak és tökéletesek otthoni körömformázásra. Népszerűek a papírreszelők is, ám ezek kevésbé számítanak hatékonynak és nem is annyira tartósak. Általában smirgliszerű, különböző erősségű erős felületekkel rendelkeznek, melyeket fa vagy műanyag belsőre ragasztanak. Habár változatos szín- és formavilág jellemzi őket, nem igazán tisztíthatók, hamar elkopnak, elrongyolódnak, emiatt sűrűn újat kell vásárolni belőlük, ha szeretnénk tökéletes manikűrt.

Szeretné, ha egészséges körmei lennének? Az nemcsak a körömápoláson, hanem a táplálkozáson is múlik. Nézze meg az alábbi videót, hogy megtudja, mit érdemes enni a szép és erős körmökért: