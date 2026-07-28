A csendes gyilkos, amit sokan félvállról vesznek − tények és tévhitek a hepatitisről a hepatitis világnapján

A hepatitis a máj gyulladását jelenti, amelyet vírusfertőzés okoz.

A hepatitist még mindig sok félreértés övezi, pedig a pontos információk ismerete kulcsfontosságú lehet.

A máj önmagában is komoly terhelésnek van kitéve hepatitis esetén, ezért az alkoholfogyasztás tovább növeli a májkárosodás, a májzsugor és a májdaganat kialakulásának kockázatát.

Csendes gyilkosnak nevezik, mert a fertőzöttek hosszú éveken, akár évtizedeken át teljesen tünetmentesek lehetnek. Sok esetben csak akkor derül fény a hepatitisre, amikor a máj már jelentősen károsodott.

A hepatitis kezelés nélkül súlyos májkárosodáshoz, akár májrákhoz is vezethet. Fotó: sasirin pamai / Shutterstock

Mi a hepatitis?

A hepatitis a máj gyulladását jelenti. Több típusa ismert – a legismertebbek a hepatitis A, B és C –, amelyek eltérő módon terjednek és más lefolyású betegséget okoznak. Míg az A variáns többnyire néhány hét vagy hónap alatt gyógyul, a B és C krónikussá válhat, és kezelés nélkül súlyos májkárosodáshoz, májzsugorhoz vagy akár májrákhoz is vezethet.

A hepatitis sok esetben hosszú ideig tünetmentes, ezért a korai diagnózis és a rendszeres ellenőrzés kulcsfontosságú a szövődmények megelőzésében

– emelte ki lapunknak dr. Németh Alíz, a Hepatológiai Központ hepatológusa.

Mire hívja fel a figyelmet a július 28-i hepatitis világnap?

A hepatitis világnapja a vírusos májgyulladás veszélyeire, a megelőzésre, valamint a szűrés és a kezelés fontosságára hívja fel a figyelmet.

Ez a nap Baruch Blumberg Nobel-díjas tudós születésnapja, aki felfedezte a hepatitis B vírust, és kidolgozta az ellene használatos vakcinát.

Munkássága alapjaiban változtatta meg a modern víruskutatást és a preventív orvoslást.

A Nobel-díjas dr. Baruch „Barry” Blumberg hepatitis kutató (balról), dr. David Gross (középen) és dr. Sheldon Glashow (jobbra) előadást tart az Arizonai Állami Egyetem Origins Szimpóziumán 2009. április 6-án, Tempében. Fotó: Christopher Halloran / Shutterstock

Halálos ítéletet jelent-e a hepatitis?

Ma már egyáltalán nem. A hepatitis A-ból a legtöbb beteg néhány hónapon belül teljesen felépül, és élethosszig tartó védettséget szerez a vírus ellen. A hepatitis C napjaink korszerű gyógyszereivel az esetek döntő többségében teljesen meggyógyítható. A hepatitis B ugyan jelenleg nem gyógyítható véglegesen, de a megfelelő gyógyszerekkel jól kezelhető.

A hepatitis B és C fertőzés elsősorban vérrel, illetve testnedvekkel történő közvetlen érintkezés útján terjed. Fotó: Peakstock / Shutterstock

A leggyakoribb tévhitek a hepatitisről

A hepatitist máig sok félreértés övezi, pedig a pontos információk ismerete kulcsfontosságú a megelőzés és a korai felismerés szempontjából. A hepatológus összegyűjtötte a leggyakoribb tévhiteket.