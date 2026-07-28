A csendes gyilkos, amit sokan félvállról vesznek − tények és tévhitek a hepatitisről a hepatitis világnapján

- A hepatitis a máj gyulladását jelenti, amelyet vírusfertőzés okoz.
- A hepatitist még mindig sok félreértés övezi, pedig a pontos információk ismerete kulcsfontosságú lehet.
- A máj önmagában is komoly terhelésnek van kitéve hepatitis esetén, ezért az alkoholfogyasztás tovább növeli a májkárosodás, a májzsugor és a májdaganat kialakulásának kockázatát.
Csendes gyilkosnak nevezik, mert a fertőzöttek hosszú éveken, akár évtizedeken át teljesen tünetmentesek lehetnek. Sok esetben csak akkor derül fény a hepatitisre, amikor a máj már jelentősen károsodott.
Mi a hepatitis?
A hepatitis a máj gyulladását jelenti. Több típusa ismert – a legismertebbek a hepatitis A, B és C –, amelyek eltérő módon terjednek és más lefolyású betegséget okoznak. Míg az A variáns többnyire néhány hét vagy hónap alatt gyógyul, a B és C krónikussá válhat, és kezelés nélkül súlyos májkárosodáshoz, májzsugorhoz vagy akár májrákhoz is vezethet.
A hepatitis sok esetben hosszú ideig tünetmentes, ezért a korai diagnózis és a rendszeres ellenőrzés kulcsfontosságú a szövődmények megelőzésében
– emelte ki lapunknak dr. Németh Alíz, a Hepatológiai Központ hepatológusa.
Mire hívja fel a figyelmet a július 28-i hepatitis világnap?
A hepatitis világnapja a vírusos májgyulladás veszélyeire, a megelőzésre, valamint a szűrés és a kezelés fontosságára hívja fel a figyelmet.
Ez a nap Baruch Blumberg Nobel-díjas tudós születésnapja, aki felfedezte a hepatitis B vírust, és kidolgozta az ellene használatos vakcinát.
Munkássága alapjaiban változtatta meg a modern víruskutatást és a preventív orvoslást.
Halálos ítéletet jelent-e a hepatitis?
Ma már egyáltalán nem. A hepatitis A-ból a legtöbb beteg néhány hónapon belül teljesen felépül, és élethosszig tartó védettséget szerez a vírus ellen. A hepatitis C napjaink korszerű gyógyszereivel az esetek döntő többségében teljesen meggyógyítható. A hepatitis B ugyan jelenleg nem gyógyítható véglegesen, de a megfelelő gyógyszerekkel jól kezelhető.
A leggyakoribb tévhitek a hepatitisről
A hepatitist máig sok félreértés övezi, pedig a pontos információk ismerete kulcsfontosságú a megelőzés és a korai felismerés szempontjából. A hepatológus összegyűjtötte a leggyakoribb tévhiteket.
Tévhit: Ránézésre meg lehet mondani, hogy valaki hepatitis B- vagy C-fertőzött.
Tény: A fertőzés sokáig teljesen tünetmentes lehet, ezért csak laborvizsgálattal igazolható.
Tévhit: A hepatitis örökletes betegség.
Tény: Nem genetikai eredetű. A hepatitis B ugyan átadható az anyáról a gyermekre szüléskor, de ez fertőzés, nem öröklődés.
Tévhit: A hepatitis A-ból lesz hepatitis B, majd hepatitis C.
Tény: A hepatitis A, B és C három különböző vírus okozta betegség, nem alakul egyik sem a másikból.
Tévhit: A hepatitis hétköznapi érintkezéssel is elkapható.
Tény: A hepatitis B és C nem terjed kézfogással, közös étkezéssel vagy ugyanabból a pohárból való ivással. A fertőzés elsősorban vérrel, illetve bizonyos testnedvekkel történő közvetlen érintkezés útján terjed.
Tévhit: A krónikus hepatitis B nem kezelhető.
Tény: Habár véglegesen nem gyógyítható, korszerű gyógyszerekkel jól kezelhető, így jelentősen csökkenthető a súlyos májkárosodás kialakulásának kockázata.
Tudnivalók a különféle hepatitis fertőzésekről
Hepatitis A: jó eséllyel gyógyítható, de megelőzni még jobb
A hepatitis A vírus elsősorban szennyezett étellel vagy vízzel, illetve fertőzött személlyel való szoros kontaktus útján terjed. A többi vírusos hepatitishez képest előnye, hogy nem válik krónikussá, a legtöbb beteg néhány hónapon belül maradandó májkárosodás nélkül felépül. A fertőzés azonban okozhat fáradtságot, hányást, hasi fájdalmat, étvágytalanságot, sárgaságot vagy sötét vizeletet, ezért panaszok esetén fontos mielőbb orvoshoz fordulni.
Hepatitis B: a védőoltás életre szóló védelmet adhat
A hepatitis B vérrel, szexuális úton, valamint fertőzött eszközök használatával terjedhet. Akut és krónikus formája is ismert, utóbbi kezelés nélkül súlyos májkárosodáshoz, májzsugorhoz, akár májrákhoz vezethet.
A jó hír, hogy a teljes oltási sor beadása hosszú távú, gyakorlatilag életre szóló védelmet biztosít azok számára, akik még nem fertőződtek meg.
Hepatitis C: vírusellenes gyógyszerekkel sikeresen gyógyítható
A hepatitis C vírus elsősorban fertőzött vérrel terjed, például nem steril tűk, eszközök használatával, ritkábban szexuális úton vagy anyáról gyermekre. Kezelés nélkül krónikus májgyulladást, májzsugort és májrákot okozhat, ugyanakkor a korszerű vírusellenes gyógyszerekkel ma már az esetek döntő többségében teljesen gyógyítható.
Fogyaszthat-e alkoholt, aki hepatitis-szel küzd?
A máj már önmagában is komoly terhelésnek van kitéve hepatitis esetén, ezért az alkoholfogyasztás tovább növeli a májkárosodás, a májzsugor és a májdaganat kialakulásának kockázatát. A legbiztonságosabb döntés az alkohol kerülése.
„Minél inkább képes egy beteg lemondani az alkoholfogyasztásról, annál jobbak az esélyei, ugyanakkor a kezelést alkohol- vagy drogfogyasztás mellett is meg kell kezdeni” – hangsúlyozta dr. Németh Alíz hepatológus szakorvos.
Azokban az országokban, ahol rosszabbak a higiénés viszonyok, érdemes különösen odafigyelni arra, hogy csak biztonságos ivóvizet fogyasszunk, kerüljük a csapvizet és az abból készült jeget, valamint óvatosan válasszunk utcai ételeket.
A hepatitis A vírusról még többet megtudhatsz az alábbi videóból: