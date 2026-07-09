Ön is csak a gyógyvíz miatt ismeri? 5 dolog, ami miatt nyáron is érdemes Hévízre látogatni

A magyar tenger partjától mindössze néhány percre fekvő fürdőváros ideális célpont, ha a forró nyári napokon tartalmas kikapcsolódásra vágyunk. Bár a település mind a négy évszakban felejthetetlen programokat kínál, a nyári napsütésben megelevenedő terek, sétányok, a tavat körülvevő erdő egészen különleges hangulatot árasztanak, így mondhatjuk, Hévíz látnivalói ekkor a legizgalmasabbak. A zöldellő parkok, a kellemes klíma és a gyógyhatású víz garantálják, hogy a nyaralás minden perce élmény legyen. A főszezonban a fürdőzés mellett kulturális emlékek és aktív erdei kalandok egész sora vár ránk.

Hévíz látnivalói közül csak egy a Hévízi-tó. Mutatjuk a többit!

Fotó: Mazur Travel / Shutterstock

Hol találhatók Hévíz látnivalói a nyári szezonban?

Hévíz legfőbb vonzereje kétségkívül a Hévízi-tó, amely a Föld legnagyobb vulkanikus eredetű, biológiailag aktív természetes termáltava. A 4,4 hektáros, tőzegmedrű vízfelület hőmérséklete nyáron a 35-38 fokot is eléri. A partot hatalmas mocsárciprusok szegélyezik, a víz felszínén pedig a város jelképévé vált, szigorúan védett tündérrózsák úsznak, amelyekhez tilos hozzányúlni.

Mivel a tó mélysége helyenként a 38 métert is eléri, érdemes úszógumit tenni a strandtáskába, ha nem vagyunk biztos úszók. A fürdőzés után tegyünk egy sétát a Dr. Schulhof Vilmos sétányon, amely a Tófürdő bejáratától a télifürdő épületéig vezet. Az út egyik oldalán a tó, a másikon a reumakórház patinás, 1870-es évekből származó épületei láthatók, a környező Véderdő platánjai pedig kellemes, mediterrán mikroklímát teremtenek a hőségben.

Hűsítő erdei ösvény és időutazás a rómaiak korába

Ha a strandolás után árnyékosabb menedéket keresünk, az Ady Endre úttól induló Tavirózsa tanösvény tökéletes választás. A véderdőben 2,2 kilométer hosszan kanyargó fapallós út mentén közelebbről is megismerhetjük a helyi élővilágot. A túra legnagyobb látványossága a 15 méter magas Lombkorona-kilátó, ahonnan csodás kilátás nyílik a fák felett.

A múltidézés kedvelőinek az egregyi római kori Romkert tartogat érdekességeket, ahol a Kr. u. I. századból származó, egykor medencékkel felszerelt kőépület és egy Mithras-szentély maradványai láthatók.