Ön is csak a gyógyvíz miatt ismeri? 5 dolog, ami miatt nyáron is érdemes Hévízre látogatni

A magyar tenger partjától mindössze néhány percre fekvő fürdőváros ideális célpont, ha a forró nyári napokon tartalmas kikapcsolódásra vágyunk. Bár a település mind a négy évszakban felejthetetlen programokat kínál, a nyári napsütésben megelevenedő terek, sétányok, a tavat körülvevő erdő egészen különleges hangulatot árasztanak, így mondhatjuk, Hévíz látnivalói ekkor a legizgalmasabbak. A zöldellő parkok, a kellemes klíma és a gyógyhatású víz garantálják, hogy a nyaralás minden perce élmény legyen. A főszezonban a fürdőzés mellett kulturális emlékek és aktív erdei kalandok egész sora vár ránk.
Hol találhatók Hévíz látnivalói a nyári szezonban?
Hévíz legfőbb vonzereje kétségkívül a Hévízi-tó, amely a Föld legnagyobb vulkanikus eredetű, biológiailag aktív természetes termáltava. A 4,4 hektáros, tőzegmedrű vízfelület hőmérséklete nyáron a 35-38 fokot is eléri. A partot hatalmas mocsárciprusok szegélyezik, a víz felszínén pedig a város jelképévé vált, szigorúan védett tündérrózsák úsznak, amelyekhez tilos hozzányúlni.
Mivel a tó mélysége helyenként a 38 métert is eléri, érdemes úszógumit tenni a strandtáskába, ha nem vagyunk biztos úszók. A fürdőzés után tegyünk egy sétát a Dr. Schulhof Vilmos sétányon, amely a Tófürdő bejáratától a télifürdő épületéig vezet. Az út egyik oldalán a tó, a másikon a reumakórház patinás, 1870-es évekből származó épületei láthatók, a környező Véderdő platánjai pedig kellemes, mediterrán mikroklímát teremtenek a hőségben.
Hűsítő erdei ösvény és időutazás a rómaiak korába
Ha a strandolás után árnyékosabb menedéket keresünk, az Ady Endre úttól induló Tavirózsa tanösvény tökéletes választás. A véderdőben 2,2 kilométer hosszan kanyargó fapallós út mentén közelebbről is megismerhetjük a helyi élővilágot. A túra legnagyobb látványossága a 15 méter magas Lombkorona-kilátó, ahonnan csodás kilátás nyílik a fák felett.
A múltidézés kedvelőinek az egregyi római kori Romkert tartogat érdekességeket, ahol a Kr. u. I. századból származó, egykor medencékkel felszerelt kőépület és egy Mithras-szentély maradványai láthatók.
Itt áll Flavius Theodosius szobra is. A legenda szerint a gyermekbénulásban szenvedő kisfiúért imádkozó dajka kérésére a Szűzanya forrást fakasztott, amelynek gyógyvize meggyógyította a későbbi császárt – a történet szerint így született meg maga a Hévízi-tó.
Mivel ezen a területen kevés a fák által nyújtott árnyék, a Romkertet érdemes inkább egy felhősebb nyári délutánra időzíteni.
Aktív kalandok két keréken és a vízen
A környék a sportosabb programokhoz is kiváló feltételeket biztosít. A helyi kölcsönzőkben bérelt kerékpárokkal biztonságos utakon fedezhetjük fel a vidéket: a rövidebb, 8 kilométeres táv a hangulatos egregyi borúthoz vezet, a 17,6 kilométeres kör Keszthelyt érinti, míg a kitartóbbak a 27 kilométeres, dombosabb szakaszon egészen a Rezi várig is eltekerhetnek.
Bár a Hévízi-lefolyó tündérrózsás, madárvilággal teli vizén a kenutúrákat a természetvédelmi szabályok miatt kizárólag november és március között engedélyezik, a patak menti utak nyáron is remek célpontot jelentenek. A kerékpáros túrák során útba ejthetjük az egregyi Villa Rustica romjait és az egyedülálló angolnatelepet is. A belváros élettel teli, nyüzsgő terei és sétálóutcái pedig gondoskodnak arról, hogy a nappali kirándulások után az esti órákban se unatkozzon senki.
Nézze meg a videót is Hévízről: