Megjárhatja, aki nem vigyáz: így hat a hidegfront a szervezetre

„Túl vagyunk a nehezén" – gondolják sokan, akik rosszul viselték az utóbbi pár napban tapasztalt rekordmeleget. Ez azonban korántsem igaz: a csütörtökön érkező hidegfront ugyanis számottevően nem csökkenti le a hőmérsékletet, így a következő napokban egyszerre tapasztalhatjuk meg a hidegfront egészségügyi hatásait és a meleg, fülledt idő okozta nehézségeket. Cikkünkben megmutatjuk, hogyan viselték az emberek a hőkupola során tapasztalt kánikulát, és mi vár rájuk a szakértő szerint a következő napokban.

A rekordmeleg napok után csütörtökön hidegfront érkezik hazánkba. Fotó: Unsplash

A rekordmeleg megviselte az emberek szervezetét

Az utóbbi pár napban rendkívüli hőség uralkodott az országban. Szombaton például 40 Celsius-fokos melegrekordot mértek Budakalászon, Bodán pedig az eddigi legmagasabb napi minimum-hőmérsékletet rögzítették. Itt mindössze 26,3 fokig hűlt le a levegő éjszaka, ami több mint 2 fokkal melegebb volt, mint az eddigi 24,5 fokos rekord Győr-Likócson 2019-ben. Vasárnap sem volt jobb a helyzet, ekkor már szinte mindenhol átlépte a hőmérséklet a 30 fokot reggel 9 órakor. Ez a szélsőséges időjárás mindenkit megviselt és rányomta a bélyegét az emberek pihenésére, valamint az alvásuk minőségére. Főleg azokéra, akik nem rendelkeznek klímával, így házi praktikákkal próbálták meg átvészelni a forró éjszakákat. Számukra szinte felüdülést jelent a várható hidegfront, azonban tisztában vannak az időjárás-változás hátulütőivel is.

„Éppen költözésben, házfelújításban vagyunk, ezért még nincs klímánk” – kezdte lapunknak Sári Zsófia. „Az elmúlt napok embert próbálók voltak, apróbb trükkökkel igyekeztünk átvészelni a meleget. Jeget tettünk egy kisebb ventilátor elé, bevizeztük magunkat vagy hidegborogatást csináltunk, a kisfiammal néha lefekedtünk a hideg járókőre. Próbáltunk minél többször kereszthuzatot csinálni az esti órákban. Szerencsére holnaptól lehűlést mondanak. Az előrejelzések szerint ugyan nem fog 30 fok alá esni a hőmérséklet, de így is közel 10 fokkal lesz hűvösebb. Remélem, kicsit megkönnyebbülhetünk, bár a nagymamámat féltem. Szívbeteg, nem bírja a meleget, de egy hirtelen jött nagyobb fokú lehűlés is megviseli” – fogalmazott az édesanya.