Megjárhatja, aki nem vigyáz: így hat a hidegfront a szervezetre

„Túl vagyunk a nehezén" – gondolják sokan, akik rosszul viselték az utóbbi pár napban tapasztalt rekordmeleget. Ez azonban korántsem igaz: a csütörtökön érkező hidegfront ugyanis számottevően nem csökkenti le a hőmérsékletet, így a következő napokban egyszerre tapasztalhatjuk meg a hidegfront egészségügyi hatásait és a meleg, fülledt idő okozta nehézségeket. Cikkünkben megmutatjuk, hogyan viselték az emberek a hőkupola során tapasztalt kánikulát, és mi vár rájuk a szakértő szerint a következő napokban.
A rekordmeleg megviselte az emberek szervezetét
Az utóbbi pár napban rendkívüli hőség uralkodott az országban. Szombaton például 40 Celsius-fokos melegrekordot mértek Budakalászon, Bodán pedig az eddigi legmagasabb napi minimum-hőmérsékletet rögzítették. Itt mindössze 26,3 fokig hűlt le a levegő éjszaka, ami több mint 2 fokkal melegebb volt, mint az eddigi 24,5 fokos rekord Győr-Likócson 2019-ben. Vasárnap sem volt jobb a helyzet, ekkor már szinte mindenhol átlépte a hőmérséklet a 30 fokot reggel 9 órakor. Ez a szélsőséges időjárás mindenkit megviselt és rányomta a bélyegét az emberek pihenésére, valamint az alvásuk minőségére. Főleg azokéra, akik nem rendelkeznek klímával, így házi praktikákkal próbálták meg átvészelni a forró éjszakákat. Számukra szinte felüdülést jelent a várható hidegfront, azonban tisztában vannak az időjárás-változás hátulütőivel is.
„Éppen költözésben, házfelújításban vagyunk, ezért még nincs klímánk” – kezdte lapunknak Sári Zsófia. „Az elmúlt napok embert próbálók voltak, apróbb trükkökkel igyekeztünk átvészelni a meleget. Jeget tettünk egy kisebb ventilátor elé, bevizeztük magunkat vagy hidegborogatást csináltunk, a kisfiammal néha lefekedtünk a hideg járókőre. Próbáltunk minél többször kereszthuzatot csinálni az esti órákban. Szerencsére holnaptól lehűlést mondanak. Az előrejelzések szerint ugyan nem fog 30 fok alá esni a hőmérséklet, de így is közel 10 fokkal lesz hűvösebb. Remélem, kicsit megkönnyebbülhetünk, bár a nagymamámat féltem. Szívbeteg, nem bírja a meleget, de egy hirtelen jött nagyobb fokú lehűlés is megviseli” – fogalmazott az édesanya.
Milyen egészségügyi hatásai lehetnek az érkező hidegfrontnak?
„A 42 fokhoz képest jelentős lesz a visszaesés, azonban az országnak egy jelentős részén még mindig maradnak a kánikulai hőmérsékletek. A nagyobb problémát az jelenti, hogy ahol csapadék is lesz, ott rendkívül fülledtté válhat az idő. Hiába csökken tehát a hőmérséklet, a szervezetünket ugyanúgy terhelés éri majd, csupán némileg más irányú. Most például 30 fok körüli hőmérséklet várható magas páratartalommal, ami a tipikus trópusi időt jelenti. Ez lényegében hasonlóan megterhelő az időjárás-érzékeny emberek számára, mint a 40 fok körüli, de száraz idő” – árulta el dr. Pintér Ferenc meteogyógyász. A szakértő rámutatott, hogy bár a hőmérséklet némiképp visszaesik, ne várjuk, hogy visszatérünk a normális időjáráshoz, ugyanis továbbra is a szokásosnál magasabb lesz a hőmérséklet és a hőérzet.
A hőérzetünk akár 35 fokos is lehet, a szervezetünk reakcióját pedig a hőérzet határozza meg. Az időjárásra egyébként is érzékenyen reagáló emberek – ide tartoznak széles körben a idősebbek, a kisgyerekek, a krónikus betegek, a nagyon nehéz fizikai munkát végzők, a meleg környezetben dolgozók, a stresszes életet élők és a kismamák – mind fokozottan érzékenyek lehetnek. Az időjárás-érzékenység egy nagyon sokféleképpen megjelenő dolog, aminek az alapja az, hogy a szervezet nem optimálisan reagál a szélsőséges helyzetekre. Ezekben a helyzetekben az azokra érzékenyek reakciói súlyosabbak lehetnek.
Dr. Pintér Ferenc szerint a hőhullám végére már teljesen kimerültek az emberek, a legyengült szervezetüknek pedig most tovább kell küzdenie. Azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy javítsunk a helyzeten, a szakértő többek között azt tanácsolta, hogy kerüljük a fizikai a megterhelést.
„Ezenkívül érdemes óvni magunkat a napsütéstől, és távol maradni a meleg helyektől. A legtöbbet azzal segíthetünk, ha esténként okosan szellőztetjük a lakásunkat. Emellett fontos a megfelelő folyadékbevitel, a sóutánpótlás, és a megfelelő mennyiségű pihenés. A sok terhelésnek ugyanis olyan súlyos következményei lehetnek, mint a stroke, infarktusok, vagy a szívelégtelenség” – zárta sorait a meteogyógyász.
Ekkor tér vissza a kánikula
Csütörtökön visszább esik, és szombatig 30 fok alatt marad a napközbeni hőmérséklet, míg éjszakánként kellemes 20 fok körüli értékek várhatók. Vasárnaptól kezdve azonban újra felmelegszik az idő, viszont 32-33 foknál melegebbre nem kell számítanunk a jövő hét folyamán. Ami további jó hír, hogy hosszú ideig velünk maradnak a 20 fokos éjszakai hőmérsékletek, ami segítheti a pihentető alvást.