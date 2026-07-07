Ezek az egészséges ételek befűtenek a hirtelen jött nyári hideg ellen

A hirtelen hőmérséklet-csökkenés és a változékony időjárás legyengítheti az immunrendszert, ami fogékonyabbá tesz a fertőzésekre. A belső hőháztartásunk fenntartásához a szervezetünk energiát használ fel, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy hidegfront idején milyen ételeket veszünk magunkhoz. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a hűvös idő beköszöntével azonnal nehéz, zsíros fogásokkal próbálják kompenzálni a fázósságot. A dietetikusok szerint azonban a túlzottan zsíros ételek megemésztése rengeteg energiát von el a szervezettől, amelyet így nem a belső hőtermelésre és a védekezésre tud fordítani. A cél a magas tápértékű, vitaminokban gazdag és könnyen emészthető élelmiszerek kiválasztása.

Hidegfront idején együnk melegítő ételeket, mint például egy gazdag zöldséglevest édesburgonyából, hogy könnyebben fenntarthassuk testünk hőháztartását.

Fotó: Sokor Space / Shutterstock

Hogyan segíthet a megfelelő táplálkozás, ha betör a hidegfront?

A nyári lehűlések idején érdemes a nyers, hűsítő hatású zöldségek – mint a paradicsom vagy az uborka – helyett a meleg, párolt vagy főzött fogásokat előtérbe helyezni. A reggeli hideg szendvicsek helyett egy tál meleg zabpehely vagy egy rántotta sokkal jobb választás, mert azonnal stabilizálja a testhőt. A zabpehelyben található rostok és növényi fehérjék ráadásul hosszan tartó teltségérzetet biztosítanak, ami csökkenti a fázékonyságot, miközben a benne lévő béta-glükán a koleszterinszintet is jótékonyan befolyásolja.

A vitaminok közül ilyenkor a C-vitamin kapja a főszerepet: támogatja a vérkeringést és erősíti az ellenálló képességet, amelynek hiányában könnyebben elkezdünk fázni. Bár a citrusfélék remek források, a nyári szezonban a friss káposztafélék, a zöldpaprika vagy éppen a kelbimbó is kiváló alternatívát jelentenek. A kelbimbót például kevés olívaolajon megpirítva ízletes és tápanyagdús köretet kapunk, amely segít kivédeni a megfázásos tüneteket.

A pirított kelbimbó rengeteg C-vitamin forrása, így ideális köret lehet a hűvösebb nyári napokon.

Fotó: Kelly vanDellen / Shutterstock

Belső fűtés fűszerekkel és meleg italokkal

A testünk belső fűtését hatékonyan fokozhatjuk bizonyos fűszerek használatával. A chili, a gyömbér, a fokhagyma és a fahéj serkentik a vérkeringést és az anyagcserét, ezáltal szinte azonnali melegségérzetet biztosítanak. Egy tál tartalmas, meleg zöldségleves – például hüvelyesekből, feketebabból vagy édesburgonyából elkészítve – nemcsak energiát ad, hanem a folyadékpótlást is segíti. A feketebab és az édesburgonya magas vas-, rost- és vitamintartalmuk révén támogatják az izmok oxigénellátását és az immunrendszert, anélkül, hogy elnehezítenék a gyomrot.