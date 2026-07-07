Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza-kormány brutális hitelfelvételre kényszerül az uniós pénzek hazahozatala miatt

Rendkívüli

Megszavazták az ügynökakták megnyitását

lehűlés

Ezek az egészséges ételek befűtenek a hirtelen jött nyári hideg ellen

34 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Amikor a nyári kánikulát hirtelen hűvös, szeles időszak váltja fel, a szervezetünk komoly megterhelésnek van kitéve. Kevesen gondolnak arra, hogy ilyenkor a táplálkozásunkkal is támogathatjuk a testünket a hirtelen jött hidegfront hatásaival szemben. Mutatjuk, mit érdemes ilyenkor ennünk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lehűlésegészséges ételekhidegfront

A hirtelen hőmérséklet-csökkenés és a változékony időjárás legyengítheti az immunrendszert, ami fogékonyabbá tesz a fertőzésekre. A belső hőháztartásunk fenntartásához a szervezetünk energiát használ fel, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy hidegfront idején milyen ételeket veszünk magunkhoz. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a hűvös idő beköszöntével azonnal nehéz, zsíros fogásokkal próbálják kompenzálni a fázósságot. A dietetikusok szerint azonban a túlzottan zsíros ételek megemésztése rengeteg energiát von el a szervezettől, amelyet így nem a belső hőtermelésre és a védekezésre tud fordítani. A cél a magas tápértékű, vitaminokban gazdag és könnyen emészthető élelmiszerek kiválasztása.

Hidegfront idején együnk krémes édesburgonya-levest.
Hidegfront idején együnk melegítő ételeket, mint például egy gazdag zöldséglevest édesburgonyából, hogy könnyebben fenntarthassuk testünk hőháztartását. 
Fotó: Sokor Space / Shutterstock

Hogyan segíthet a megfelelő táplálkozás, ha betör a hidegfront?

A nyári lehűlések idején érdemes a nyers, hűsítő hatású zöldségek – mint a paradicsom vagy az uborka – helyett a meleg, párolt vagy főzött fogásokat előtérbe helyezni. A reggeli hideg szendvicsek helyett egy tál meleg zabpehely vagy egy rántotta sokkal jobb választás, mert azonnal stabilizálja a testhőt. A zabpehelyben található rostok és növényi fehérjék ráadásul hosszan tartó teltségérzetet biztosítanak, ami csökkenti a fázékonyságot, miközben a benne lévő béta-glükán a koleszterinszintet is jótékonyan befolyásolja.

A vitaminok közül ilyenkor a C-vitamin kapja a főszerepet: támogatja a vérkeringést és erősíti az ellenálló képességet, amelynek hiányában könnyebben elkezdünk fázni. Bár a citrusfélék remek források, a nyári szezonban a friss káposztafélék, a zöldpaprika vagy éppen a kelbimbó is kiváló alternatívát jelentenek. A kelbimbót például kevés olívaolajon megpirítva ízletes és tápanyagdús köretet kapunk, amely segít kivédeni a megfázásos tüneteket.

Pirított kelbimbő hűvösebb időre.
A pirított kelbimbó rengeteg C-vitamin forrása, így ideális köret lehet a hűvösebb nyári napokon. 
Fotó: Kelly vanDellen / Shutterstock

Belső fűtés fűszerekkel és meleg italokkal

A testünk belső fűtését hatékonyan fokozhatjuk bizonyos fűszerek használatával. A chili, a gyömbér, a fokhagyma és a fahéj serkentik a vérkeringést és az anyagcserét, ezáltal szinte azonnali melegségérzetet biztosítanak. Egy tál tartalmas, meleg zöldségleves – például hüvelyesekből, feketebabból vagy édesburgonyából elkészítve – nemcsak energiát ad, hanem a folyadékpótlást is segíti. A feketebab és az édesburgonya magas vas-, rost- és vitamintartalmuk révén támogatják az izmok oxigénellátását és az immunrendszert, anélkül, hogy elnehezítenék a gyomrot.

A folyadékpótlásról a hűvösebb napokon is tudatosan kell gondoskodni, mivel ilyenkor kevésbé érezzük magunkat szomjasnak. A cukormentes meleg teák vagy a gyömbértea fogyasztása kiválóan javítja a véráramlást és csillapítja a fázékonyságot. Érdemes viszont óvatosnak lenni a kamilla- és a zöld teával, mert ezeknek természetes hűsítő hatásuk van, az alkohol fogyasztása pedig kifejezetten csalóka: a kezdeti melegségérzet után valójában növeli a test hőleadását, és elősegíti a kihűlést. A hirtelen jött hűvös napokon tehát a meleg, tápláló ételek, a meleg italok és a fűszerek okos megválasztása jelentik a legjobb védelmet a szervezetünk számára.

Nézze meg a videót is, hogy mit érdemes fogyasztani hűvösebb időben:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!