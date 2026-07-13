Nem csak a szomjúság figyelmeztet: íme a kiszáradás hét meglepő tünete

A nyári melegben szervezetünk fokozottan veszít folyadékot, ezért különösen fontos a megfelelő hidratáltság fenntartása. Már az is érezhető tüneteket okozhat, ha a szervezet víztartalmának mindössze 1–2 százalékát elveszítjük, súlyosabb esetben pedig a kiszáradás hőgutához és más életveszélyes állapotokhoz is vezethet. Íme hét kevésbé ismert jel, amely arra utalhat, hogy ideje több folyadékot fogyasztani.

Hét jel, hogy szervezetünknek hidratálásra van szüksége. Fotó: WBU

Hét jel, hogy szervezetünknek hidratálásra van szüksége

1. Rossz lehelet vagy szájszárazság

Ha kevés folyadékot iszik, csökken a nyáltermelés, így a szájban könnyebben elszaporodnak a baktériumok, amelyek kellemetlen leheletet okozhatnak. A tartós szájszárazság szintén utalhat kiszáradásra, bár más egészségügyi okai is lehetnek.

2. Izomgörcsök

A folyadék- és elektrolithiány, különösen a nátrium és a kálium hiánya izomgörcsöket, izomfájdalmat vagy akaratlan izomrángásokat okozhat. Ez nemcsak sportolás közben fordulhat elő, hanem egy forró nyári napon tett séta során is.

3. Fejfájás

Az enyhe vagy közepes fokú kiszáradás egyik leggyakoribb tünete a fejfájás. A kutatások szerint a folyadékhiány akár migrénes rohamot is kiválthat az arra hajlamosaknál.

4. Sötét színű vizelet

A megfelelően hidratált ember vizelete általában világossárga. Ha sötétebbé válik, az gyakran annak a jele, hogy több folyadékra van szüksége. Ugyanakkor bizonyos gyógyszerek és élelmiszerek is megváltoztathatják a vizelet színét.

5. Influenzaszerű tünetek

A szédülés, a hányinger, a gyengeség, az enyhe láz vagy akár a hidegrázás sem feltétlenül fertőzésre utal. Ezek a tünetek közepes vagy súlyos kiszáradás esetén is jelentkezhetnek.

6. Állandó éhségérzet

A szomjúságot és az éhséget az agy ugyanazon területe szabályozza, ezért könnyen összetéveszthetők. Ha étkezés után rövid idővel ismét éhesnek érzi magát, előfordulhat, hogy valójában inni kellene.

7. Fáradékonyság

A megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlen a sejtek tápanyagellátásához és a szervek normális működéséhez. A kiszáradás emiatt levertséget, energiahiányt és rosszabb alvásminőséget is okozhat.

A szakemberek szerint a legjobb megelőzés a rendszeres folyadékfogyasztás. Nem érdemes azonban túlzásba sem esni: a túlzott vízfogyasztás szintén megterhelheti a szervezetet. A cél az egyensúly fenntartása, különösen a forró nyári napokon

- írja a Huffpost.