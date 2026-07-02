Kőkemény Himnusz-kvíz az igazi hazafiknak

1844. július 2-a: ezen a napon mutatták be először a megzenésített Himnuszt. Az alapjául szolgáló költemény azonban már sokkal korábban elkészült. A Kölcsey Ferenc által írt mű a mai napig a magyar irodalom egyik legfontosabb darabja. Sportesemények és díjátadók előtt, állami- és iskolai ünnepeken, valamint szilveszterkor mindig felcsendül a megkomponált verziója, melynek szövegét szinte mindenki ismeri. Vajon mennyit tudunk valójában magáról a műről és az alkotójáról? Kiderül a Himnusz-kvízből!

Ön mennyit tud a Kölcsey Ferenc által írt Himnuszról? Fotó: Wikimedia Commons

Himnusz-kvíz: ön tudja hol és mikor készült a költemény?

Egy rövid, de nehéz teszttel készültünk ma önnek. Olyan érdekes kérdéseket gyűjtöttünk össze, amelyekhez nem elég a lexikális tudás; mélyrehatóan ismerni kell a Himnuszt és a létrejöttének körülményeit ahhoz, hogy hibátlanul teljesíthesse a következő kvízt. Ha készen áll, mutatjuk a kérdéseket!