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teszt

Kőkemény Himnusz-kvíz az igazi hazafiknak

17 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Nem kevesebb, mint 182 évvel ezelőtt csendült fel először a Nemzeti Színházban az Erkel Ferenc által megzenésített Himnusz. Ön vajon mennyit tud a 21 évvel korábban megírt költeményről? Kvízünkből kiderül!
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tesztkvízKölcsey FerencHimnusz

1844. július 2-a: ezen a napon mutatták be először a megzenésített Himnuszt. Az alapjául szolgáló költemény azonban már sokkal korábban elkészült. A Kölcsey Ferenc által írt mű a mai napig a magyar irodalom egyik legfontosabb darabja. Sportesemények és díjátadók előtt, állami- és iskolai ünnepeken, valamint szilveszterkor mindig felcsendül a megkomponált verziója, melynek szövegét szinte mindenki ismeri. Vajon mennyit tudunk valójában magáról a műről és az alkotójáról? Kiderül a Himnusz-kvízből!

A himnuszt jegyző Kölcsey Ferenc
Ön mennyit tud a Kölcsey Ferenc által írt Himnuszról? Fotó: Wikimedia Commons

Himnusz-kvíz: ön tudja hol és mikor készült a költemény?

Egy rövid, de nehéz teszttel készültünk ma önnek. Olyan érdekes kérdéseket gyűjtöttünk össze, amelyekhez nem elég a lexikális tudás; mélyrehatóan ismerni kell a Himnuszt és a létrejöttének körülményeit ahhoz, hogy hibátlanul teljesíthesse a következő kvízt. Ha készen áll, mutatjuk a kérdéseket!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik évben írta meg Kölcsey Ferenc a Himnuszt?

 

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