7 figyelmeztető jel a hirtelen szívhalál előtt – ezeket mindenkinek ismernie kell

A hirtelen szívhalál nem egyik pillanatról a másikra, minden előzmény nélkül következik be. Kardiológusok szerint az esetek jelentős részében már a tragédiát megelőzően jelentkeznek olyan tünetek, amelyek szív- és érrendszeri problémára utalhatnak. Ezek felismerése és kivizsgálása életmentő lehet.

A rendszeres szűrővizsgálat csökkentheti a hirtelen szívhalál kockázatát

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Mik a hirtelen szívhalál tünetei?

A szakemberek szerint az alábbi panaszokra különösen érdemes odafigyelni:

mellkasi fájdalom; légszomj; szapora szívverés; szabálytalan szívverés vagy szívkihagyás érzése; rövid ideig tartó eszméletvesztés; visszatérő szédülés; ájulásközeli állapot.

Mi áll leggyakrabban a hirtelen szívhalál hátterében?

A szakértők szerint a hirtelen szívhalál leggyakoribb oka a koszorúér-betegség. Boncolási vizsgálatok alapján az érintettek mintegy háromnegyedénél kimutatható volt ez az elváltozás.

A koszorúér-betegség során a szívizmot ellátó erek beszűkülnek, ami rontja a szív vérellátását. Ez idővel szívritmuszavarhoz, a szívizom károsodásához, valamint szívelégtelenséghez is vezethet – tájékoztat a Focus.

A betegség kialakulásának kockázatát növeli többek között:

a magas vérnyomás;

a cukorbetegség;

a magas koleszterinszint és egyéb zsíranyagcsere-zavarok;

a dohányzás;

a mozgásszegény életmód.

A 40 év alattiaknál nem mindig a koszorúér-betegség áll a háttérben. A szakemberek szerint hirtelen szívhalált okozhatnak veleszületett szívfejlődési rendellenességek, örökletes szívbetegségek vagy a szív elektromos működését érintő úgynevezett ioncsatorna-betegségek is.

Emellett egy kezeletlen vírusos vagy bakteriális fertőzés következtében kialakuló szívizomgyulladás is növelheti a kockázatot. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a kokain és az amfetamin fogyasztása szintén hozzájárulhat a hirtelen szívleállás kialakulásához.

A kardiológusok szerint a megelőzés kulcsfontosságú. Különösen 40 éves kor felett, illetve családi halmozódás esetén ajánlott rendszeresen részt venni háziorvosi és szükség esetén kardiológiai szűrővizsgálatokon.

Az időben felismert szívbetegségek megfelelő kezelése jelentősen mérsékelheti a súlyos szövődmények, köztük a hirtelen szívhalál kockázatát.

Mit kell tenni szívleállás esetén?

Ha valaki összeesik, nem reagál, és nem lélegzik megfelelően, azonnal mentőt kell hívni a 112-es segélyhívó számon.

A gyors beavatkozás jelentősen növelheti a túlélés esélyét, mivel a keringés fenntartása segít megóvni az agyat és más létfontosságú szerveket az oxigénhiány okozta károsodástól.