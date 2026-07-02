7 figyelmeztető jel a hirtelen szívhalál előtt – ezeket mindenkinek ismernie kell

A hirtelen szívhalál nem egyik pillanatról a másikra, minden előzmény nélkül következik be. Kardiológusok szerint az esetek jelentős részében már a tragédiát megelőzően jelentkeznek olyan tünetek, amelyek szív- és érrendszeri problémára utalhatnak. Ezek felismerése és kivizsgálása életmentő lehet.
Mik a hirtelen szívhalál tünetei?
A szakemberek szerint az alábbi panaszokra különösen érdemes odafigyelni:
- mellkasi fájdalom;
- légszomj;
- szapora szívverés;
- szabálytalan szívverés vagy szívkihagyás érzése;
- rövid ideig tartó eszméletvesztés;
- visszatérő szédülés;
- ájulásközeli állapot.
Mi áll leggyakrabban a hirtelen szívhalál hátterében?
A szakértők szerint a hirtelen szívhalál leggyakoribb oka a koszorúér-betegség. Boncolási vizsgálatok alapján az érintettek mintegy háromnegyedénél kimutatható volt ez az elváltozás.
A koszorúér-betegség során a szívizmot ellátó erek beszűkülnek, ami rontja a szív vérellátását. Ez idővel szívritmuszavarhoz, a szívizom károsodásához, valamint szívelégtelenséghez is vezethet – tájékoztat a Focus.
A betegség kialakulásának kockázatát növeli többek között:
- a magas vérnyomás;
- a cukorbetegség;
- a magas koleszterinszint és egyéb zsíranyagcsere-zavarok;
- a dohányzás;
- a mozgásszegény életmód.
A 40 év alattiaknál nem mindig a koszorúér-betegség áll a háttérben. A szakemberek szerint hirtelen szívhalált okozhatnak veleszületett szívfejlődési rendellenességek, örökletes szívbetegségek vagy a szív elektromos működését érintő úgynevezett ioncsatorna-betegségek is.
Emellett egy kezeletlen vírusos vagy bakteriális fertőzés következtében kialakuló szívizomgyulladás is növelheti a kockázatot. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a kokain és az amfetamin fogyasztása szintén hozzájárulhat a hirtelen szívleállás kialakulásához.
A kardiológusok szerint a megelőzés kulcsfontosságú. Különösen 40 éves kor felett, illetve családi halmozódás esetén ajánlott rendszeresen részt venni háziorvosi és szükség esetén kardiológiai szűrővizsgálatokon.
Az időben felismert szívbetegségek megfelelő kezelése jelentősen mérsékelheti a súlyos szövődmények, köztük a hirtelen szívhalál kockázatát.
Mit kell tenni szívleállás esetén?
Ha valaki összeesik, nem reagál, és nem lélegzik megfelelően, azonnal mentőt kell hívni a 112-es segélyhívó számon.
A szakemberek azt javasolják, hogy a segítség megérkezéséig haladéktalanul meg kell kezdeni a mellkaskompressziót. Ha a közelben automata külső defibrillátor (AED) található, azt is érdemes használni a készülék hangutasításait követve.
A gyors beavatkozás jelentősen növelheti a túlélés esélyét, mivel a keringés fenntartása segít megóvni az agyat és más létfontosságú szerveket az oxigénhiány okozta károsodástól.
Ezek a tünetek nem minden esetben utalnak súlyos szívbetegségre, ugyanakkor ismétlődő vagy hirtelen jelentkező panaszok esetén mielőbbi orvosi kivizsgálás javasolt.