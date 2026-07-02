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hirtelen szívhalál

7 figyelmeztető jel a hirtelen szívhalál előtt – ezeket mindenkinek ismernie kell

43 perce
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Évente emberek tízezrei halnak meg hirtelen szívleállás következtében, amelynek leggyakoribb oka valamilyen szív- és érrendszeri betegség. Azonban a hirtelen szívhalált megelőzően bizonyos figyelmeztető tünetek is jelentkezhetnek, amelyek mielőbbi orvosi kivizsgálást igényelnek.
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hirtelen szívhalálbetegségéletmentő

A hirtelen szívhalál nem egyik pillanatról a másikra, minden előzmény nélkül következik be. Kardiológusok szerint az esetek jelentős részében már a tragédiát megelőzően jelentkeznek olyan tünetek, amelyek szív- és érrendszeri problémára utalhatnak. Ezek felismerése és kivizsgálása életmentő lehet.

A rendszeres szűrővizsgálat csökkentheti a hirtelen szívhalál kockázatát
A rendszeres szűrővizsgálat csökkentheti a hirtelen szívhalál kockázatát
Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Mik a hirtelen szívhalál tünetei?

A szakemberek szerint az alábbi panaszokra különösen érdemes odafigyelni:

  1. mellkasi fájdalom;
  2. légszomj;
  3. szapora szívverés;
  4. szabálytalan szívverés vagy szívkihagyás érzése;
  5. rövid ideig tartó eszméletvesztés;
  6. visszatérő szédülés;
  7. ájulásközeli állapot.

Ezek a tünetek nem minden esetben utalnak súlyos szívbetegségre, ugyanakkor ismétlődő vagy hirtelen jelentkező panaszok esetén mielőbbi orvosi kivizsgálás javasolt.

Mi áll leggyakrabban a hirtelen szívhalál hátterében?

A szakértők szerint a hirtelen szívhalál leggyakoribb oka a koszorúér-betegség. Boncolási vizsgálatok alapján az érintettek mintegy háromnegyedénél kimutatható volt ez az elváltozás.

A koszorúér-betegség során a szívizmot ellátó erek beszűkülnek, ami rontja a szív vérellátását. Ez idővel szívritmuszavarhoz, a szívizom károsodásához, valamint szívelégtelenséghez is vezethet – tájékoztat a Focus.

A betegség kialakulásának kockázatát növeli többek között:

  • a magas vérnyomás;
  • a cukorbetegség;
  • a magas koleszterinszint és egyéb zsíranyagcsere-zavarok;
  • a dohányzás;
  • a mozgásszegény életmód.

A 40 év alattiaknál nem mindig a koszorúér-betegség áll a háttérben. A szakemberek szerint hirtelen szívhalált okozhatnak veleszületett szívfejlődési rendellenességek, örökletes szívbetegségek vagy a szív elektromos működését érintő úgynevezett ioncsatorna-betegségek is.

Emellett egy kezeletlen vírusos vagy bakteriális fertőzés következtében kialakuló szívizomgyulladás is növelheti a kockázatot. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a kokain és az amfetamin fogyasztása szintén hozzájárulhat a hirtelen szívleállás kialakulásához.

A kardiológusok szerint a megelőzés kulcsfontosságú. Különösen 40 éves kor felett, illetve családi halmozódás esetén ajánlott rendszeresen részt venni háziorvosi és szükség esetén kardiológiai szűrővizsgálatokon.

Az időben felismert szívbetegségek megfelelő kezelése jelentősen mérsékelheti a súlyos szövődmények, köztük a hirtelen szívhalál kockázatát.

Mit kell tenni szívleállás esetén?

Ha valaki összeesik, nem reagál, és nem lélegzik megfelelően, azonnal mentőt kell hívni a 112-es segélyhívó számon.

A szakemberek azt javasolják, hogy a segítség megérkezéséig haladéktalanul meg kell kezdeni a mellkaskompressziót. Ha a közelben automata külső defibrillátor (AED) található, azt is érdemes használni a készülék hangutasításait követve.

A gyors beavatkozás jelentősen növelheti a túlélés esélyét, mivel a keringés fenntartása segít megóvni az agyat és más létfontosságú szerveket az oxigénhiány okozta károsodástól.

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