Milliókba fájhat, ha nem vigyázol: ez az 5 leggyakoribb hitelcsapda

Összeszedtük az 5 leggyakoribb hitelcsapdát, és azt, hogyan kerülhetjük el azokat.

Megmutatjuk azt is, hogy milyen hibák vezethetnek egy adósságspirálhoz.

Szó lesz a változó kamatozású és a fix kamatozású hitelekről, valamint arról, hogy mire kell odafigyelnünk törlesztéskor.

A tanácsaink segítségével te is biztonságosabban vehetsz fel kölcsönt a jövőben.

A hitelfelvétel a legtöbb ember számára lehetőség, hogy megvalósíthassák a céljaikat. A könnyen jött kölcsön azonban hatalmas árat követelhet hosszú távon, ha gondolkodás nélkül vágunk bele az ismeretlenbe. Cikkünkben megmutatjuk, hogy melyek azok a tipikus hitelcsapdák, amelyekbe könnyen beleeshet az ember, ha nem olvas el mindent, amit a bankok tájékoztatóiból megtudhatna. Olvass tovább, ha nem akarod, hogy adósságspirálba kerülj egy-egy apró hiba miatt!

Segítünk, hogy a hitelfelvétel ne váljon egyik pillanatról a másikra csapdává Fotó: voronaman / Shutterstock

A leggyakoribb hitelcsapdák, amelyekbe sokan beleesnek

Mindegy, hogy személyi kölcsönről vagy lakáshitelről beszélünk, bármikor megtörténhet, hogy a kezdetben kedvezőnek és teljesíthetőnek tűnő kamatok később pokollá változtatják az életünket. Ez nem azért történik, mert a bankok minden áron tönkre akarják tenni az életünket, hanem általában azért, mert a hitelt igénylők nincsenek tisztában azzal, hogy mire kell odafigyelniük, milyen hibákat ejthetnek, és egyáltalán mekkora törlesztőrészletet képesek kigazdálkodni. Az már csak a hab a tortán, hogy kevesen tudják, hogy pontosan milyen plusz költségek terhelhetik őket, amelyeket a törlesztőn felül kell megfizetniük.

1. Túl nagy havi törlesztőrészlet

Sokan beleesnek abba a hibába, hogy a hitel kiválasztásánál csak azt figyelik, hogy mennyi pénzre van hirtelen szükségük, és a bank megadja-e azt nekik. Emiatt sokszor kimaxolják a kínálkozó összegkeretet úgy, hogy nem is biztos, hogy az egészre szükségük van. Emellett könnyelműen úgy választanak, hogy a jelenlegi élethelyzetükben mi az a maximális törlesztőrészlet, amelyet ki tudnak havonta gazdálkodni. Ez azért nem jó hozzáállás, mert ha valamilyen oknál fogva elveszítik a munkahelyüket, vagy egy betegség, esetleg egy nagyobb kiadás miatt pénzügyileg nehéz helyzetbe kerülnek, akkor a korábban teljesíthető havi kiadás hirtelen hatalmas terhet róhat a családi kasszára. Érdemes biztonságosan kigazdálkodható törlesztőt választani, emellett állandó tartalékot fenntartani a nehéz helyzetekre.