Milliókba fájhat, ha nem vigyázol: ez az 5 leggyakoribb hitelcsapda

- Összeszedtük az 5 leggyakoribb hitelcsapdát, és azt, hogyan kerülhetjük el azokat.
- Megmutatjuk azt is, hogy milyen hibák vezethetnek egy adósságspirálhoz.
- Szó lesz a változó kamatozású és a fix kamatozású hitelekről, valamint arról, hogy mire kell odafigyelnünk törlesztéskor.
- A tanácsaink segítségével te is biztonságosabban vehetsz fel kölcsönt a jövőben.
A hitelfelvétel a legtöbb ember számára lehetőség, hogy megvalósíthassák a céljaikat. A könnyen jött kölcsön azonban hatalmas árat követelhet hosszú távon, ha gondolkodás nélkül vágunk bele az ismeretlenbe. Cikkünkben megmutatjuk, hogy melyek azok a tipikus hitelcsapdák, amelyekbe könnyen beleeshet az ember, ha nem olvas el mindent, amit a bankok tájékoztatóiból megtudhatna. Olvass tovább, ha nem akarod, hogy adósságspirálba kerülj egy-egy apró hiba miatt!
A leggyakoribb hitelcsapdák, amelyekbe sokan beleesnek
Mindegy, hogy személyi kölcsönről vagy lakáshitelről beszélünk, bármikor megtörténhet, hogy a kezdetben kedvezőnek és teljesíthetőnek tűnő kamatok később pokollá változtatják az életünket. Ez nem azért történik, mert a bankok minden áron tönkre akarják tenni az életünket, hanem általában azért, mert a hitelt igénylők nincsenek tisztában azzal, hogy mire kell odafigyelniük, milyen hibákat ejthetnek, és egyáltalán mekkora törlesztőrészletet képesek kigazdálkodni. Az már csak a hab a tortán, hogy kevesen tudják, hogy pontosan milyen plusz költségek terhelhetik őket, amelyeket a törlesztőn felül kell megfizetniük.
1. Túl nagy havi törlesztőrészlet
Sokan beleesnek abba a hibába, hogy a hitel kiválasztásánál csak azt figyelik, hogy mennyi pénzre van hirtelen szükségük, és a bank megadja-e azt nekik. Emiatt sokszor kimaxolják a kínálkozó összegkeretet úgy, hogy nem is biztos, hogy az egészre szükségük van. Emellett könnyelműen úgy választanak, hogy a jelenlegi élethelyzetükben mi az a maximális törlesztőrészlet, amelyet ki tudnak havonta gazdálkodni. Ez azért nem jó hozzáállás, mert ha valamilyen oknál fogva elveszítik a munkahelyüket, vagy egy betegség, esetleg egy nagyobb kiadás miatt pénzügyileg nehéz helyzetbe kerülnek, akkor a korábban teljesíthető havi kiadás hirtelen hatalmas terhet róhat a családi kasszára. Érdemes biztonságosan kigazdálkodható törlesztőt választani, emellett állandó tartalékot fenntartani a nehéz helyzetekre.
2. Nem hasonlítják össze az ajánlatokat
Gyakori hiba, hogy csak egy bank ajánlatait nyálazza végig az ember ahelyett, hogy több pénzintézetét is átböngészné, pedig jelentős eltérések lehetnek az igényelhető hitel összege, a futamidő és a kamatok között. Összehasonlításkor fontos, hogy ne csak a havi törlesztőrészletet, hanem a THM-et és a teljes visszafizetendő összeget is összevessék, valamint célszerű utánanézniük az olyan esetleges költségeknek is, mint az előtörlesztési díj vagy a késedelmes fizetés következményei.
3. Gyorsan elértéktelenedő dolgokra felvett hitel
Ha csak impulzus vásárlásokra, egy nyaralásra, esetleg egy gyorsan elértéktelenedő műszaki tárgyra veszel fel hitelt, akkor bele kell kalkulálnod, hogy sosem fogja visszahozni az árát, így gyakorlatilag csak egy kiadásra költöttél, amit hosszabb idő alatt fizetsz ki. Emiatt azonban évekig pénzügyi teher lehet a kiadás, sőt mentálisan is megterhelő lehet, hogy hitel terheli a bankszámlád. Az ilyen jellegű költéseknél érdemes jól átgondolni, hogy biztos jó ötlet-e hitelből költeni.
4. Halmozod a hiteleket
A bankok ma már nem csak a jövedelmünket és a havi kiadásainkat nézik át, amikor a hitelképességünkről döntenek. Ellenőrzik azt is, hogy mennyire megbízható adós valaki. A túl sok párhuzamos hitel vagy a magas havi törlesztési teher ronthatja egy új hitel megszerzésének esélyeit. Ha korábban volt már késedelmes fizetés, esetleg negatív KHR-előzmény, akkor azonnal rosszabb lesz a hitelminősítés. Ha viszont valaki felelős hiteligénylő és mindig pontosan fizet, akkor a következő kölcsönnél kedvezőbb feltételeket kaphat – írja a Bankradar.
Sokan akkor kerülnek hatalmas hitelcsapdába, amikor egy már meglévő hitelüket egy másik felvételével próbálják kifizetni. Így azonnal hitelspirálba teszik magukat, amiből rendkívül nehéz kikecmeregni.
5. Változó kamatozású hitelek
A kedvezőbben induló kamatok sokak számára csábítók lehetnek, ám ezeknek a törlesztőrészletei a piaci kamatok emelkedésével megugorhatnak. Ami most még kényelmesen fizetendő összegnek tűnik, az néhány év után hatalmas teherré válhat. Ha valaki 10-20 éves időtávlatokban gondolkodik, akkor lehet, hogy a fix kamatozású hitelekkel sokkal biztonságosabb és kiszámíthatóbb helyzetbe hozza magát. Meglehet, hogy így kezdetben nehezebb kigazdálkodnia a fizetendő költségeket, de nem kell attól tartania, hogy a jövőben hitelcsapdába kerül.
További hasznos tanácsokért nézd meg a Bankmonitor videóját a témában: