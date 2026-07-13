Kutatások szerint a hőhullámok jobban megviselhetik a nőket

A hőhullám a nők szervezetére nagyobb terhet róhat, mint a férfiakéra – állítják brit szakértők, akik szerint ennek hátterében elsősorban biológiai különbségek és hormonális változások állnak.

A várandósság és a menopauza idején a hőhullám különösen megterhelő lehet

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A hőhullám nagyobb élettani terhelést jelenthet a nők számára

A BBC beszámolója szerint a női szervezet eltérően reagál a magas hőmérsékletre. A kutatások azt mutatják, hogy a nők általában később kezdenek izzadni, kevesebb verejtéket termelnek, emellett átlagosan magasabb a testmaghőmérsékletük és nagyobb a testzsírszázalékuk is, ami lassíthatja a hőleadást.

A szakemberek szerint a hormonális változások tovább nehezítik a szervezet hőszabályozását. A menstruációs ciklus, a perimenopauza, a menopauza, a várandósság és a szoptatás során változó ösztrogén- és progeszteronszint fokozhatja a melegérzetet, valamint nagyobb terhelést róhat a szív- és érrendszerre.

A szakértők szerint a menstruáció előtti időszakban emelkedő progeszteronszint növeli a testhőmérsékletet, míg a menstruáció kezdetén alacsony ösztrogénszint miatt romolhat a szervezet hőszabályozó képessége. Emiatt gyakoribb lehet a fáradtság, a szédülés, az alvászavar és a koncentrációs nehézség.

A menopauzán áteső nőknél a hőhullámok és az éjszakai izzadás is erősödhet a nagy melegben, ami tovább ronthatja a közérzetet és az alvás minőségét.

A Lancet című tudományos folyóiratban megjelent kutatás szerint a várandósság alatt a szervezet több hőt termel, nő a folyadékigény, és a szív- és érrendszer terhelése is fokozódik. A kutatók szerint a hőstressz egyes esetekben növelheti az anya és a magzat egészségügyi kockázatait, különösen veszélyeztetett terhességeknél.

Nemcsak biológiai okok állnak a háttérben

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a társadalmi tényezők is szerepet játszanak a kockázatokban. A nők gyakrabban látnak el gondozási feladatokat, és sok esetben kevesebb lehetőségük van arra, hogy a nagy melegben pihenjenek vagy megfelelően hűtsék magukat.

Az életkor szintén fontos tényező. Mivel a nők átlagosan tovább élnek, nagyobb arányban tartoznak az idősebb, hőségre érzékeny korosztályba, ahol a kiszáradás és a hőstressz kockázata is magasabb.

A kutatók szerint a klímaváltozás miatt várhatóan egyre gyakoribb hőhullámok indokolttá teszik, hogy a döntéshozók és a munkáltatók is nagyobb figyelmet fordítsanak a nőket érintő egészségügyi kockázatokra.