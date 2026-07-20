Ezek a legkülönösebb tárgyak, amelyeket az ember örökre a Holdon felejtett

A Hold napja kapcsán összegyűjtöttük a legfurcsább tárgyakat, amelyek az égitesten maradtak.

Emléktábla, golflabdák, laminált családi fotó, művészeti alkotások.

Űrhajós felszerelések, emberi hulladék és űrszemét, melynek súlya becslések szerint eléri a 180 tonnát.

Ahogy feltekintünk a Holdra, teljesen üresnek és élettelennek tűnik. Valóban nincs rajta élet, de üresnek sem mondható. Összegyűjtöttük, hogy az emberiség űrbéli küldetései során mennyi meglepő dolgot hagyott égi kísérőnkön.

Meglepő, milyen tárgyak hevernek a Hold felszínén

Fotó: muratart / Shutterstock NASA

Mi van a Holdon?

Golfozó űrhajóparancsnok

Kevés sportesemény zajlott olyan különleges helyszínen, mint Alan Shepard rögtönzött golfbemutatója 1971-ben. Az Apollo–14 parancsnoka egy átalakított szerszám nyelére erősített golfütővel két labdát is elütött. A Hold mindössze a földi gravitáció egyhatodával rendelkezik, így a labdák szokatlanul messzire repültek – és ma is ugyanott pihennek.

Egy családi emlék 384 ezer kilométerre az otthontól

Charles Duke, az Apollo–16 űrhajósa nem műszert vagy tudományos eszközt hagyott maga után, hanem egy apró családi fényképet. A laminált képen felesége és gyermekei láthatók, hátoldalán pedig egy rövid üzenet emlékeztet arra, hogy ez a kis fotó a Földről érkezett. Valószínűleg ez az egyik legszemélyesebb tárgy, amely valaha a Hold felszínére került.

Egy szobor, amelyről alig hallani

A Holdon egy apró alumíniumszobor és egy emlékplakett is áll. A Fallen Astronaut névre keresztelt alkotást az Apollo–15 legénysége helyezte el az űrkutatás során elhunyt orosz és amerikai űrhajósok és kozmonauták emlékére.

Műalkotás a Holdon

2026. június 6-án egy különleges műalkotás landolt égi kísérőnkön egy japán műhold segítségével: Mikael Genberg svéd művész egy apró, 12 centiméter hosszú, hagyományos vörös-fehér svéd faháza a Hidegség Tengere területen pihen. Az alumíniumból készült mű célja, hogy az emberiség felfedezési vágyát és határtalanságát szimbolizálja.

Űrhajós felszerelések

A Holdra vezető út felszerelésének minden kilogrammja rendkívül drága volt. A visszaúton azonban a tudományos minták élveztek elsőbbséget, ezért az űrhajósok számos már feleslegessé vált felszerelést egyszerűen hátrahagytak. A holdpor alatt ma is találhatók hátizsákok, szerszámok, kamerák, csizmák, műszerek és kiürült oxigéntartályok.