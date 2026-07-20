Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Korlátozás, drágulás és átírt készletadatok: mi lesz a magyar üzemanyag-ellátással?

Rendkívüli

„Magyarország nem egy sakktábla!” – szétszedték a kommentelők Magyar Pétert

holdraszállás

Ezek a legkülönösebb tárgyak, amelyeket az ember örökre a Holdon felejtett

52 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Amikor felnézünk az éjszakai égboltra, a Holdat többnyire érintetlen, szinte időtlen világnak képzeljük. Pedig a felszíne már korántsem teljesen természetes: az Apollo-küldetések óta kisebb-nagyobb ember alkotta tárgyak százai hevernek rajta. Július 20-án, a Hold napján érdemes felidézni, milyen meglepő emlékeket hagytunk hátra a Föld egyetlen természetes kísérőjén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
holdraszállásűrhajósűrszemétHold
  • A Hold napja kapcsán összegyűjtöttük a legfurcsább tárgyakat, amelyek az égitesten maradtak.
  • Emléktábla, golflabdák, laminált családi fotó, művészeti alkotások.
  • Űrhajós felszerelések, emberi hulladék és űrszemét, melynek súlya becslések szerint eléri a 180 tonnát.

Ahogy feltekintünk a Holdra, teljesen üresnek és élettelennek tűnik. Valóban nincs rajta élet, de üresnek sem mondható. Összegyűjtöttük, hogy az emberiség űrbéli küldetései során mennyi meglepő dolgot hagyott égi kísérőnkön. 

A Hold felszíne, háttérben a Földdel
Meglepő, milyen tárgyak hevernek a Hold felszínén
Fotó: muratart / Shutterstock NASA

Mi van a Holdon? 

Golfozó űrhajóparancsnok

Kevés sportesemény zajlott olyan különleges helyszínen, mint Alan Shepard rögtönzött golfbemutatója 1971-ben. Az Apollo–14 parancsnoka egy átalakított szerszám nyelére erősített golfütővel két labdát is elütött. A Hold mindössze a földi gravitáció egyhatodával rendelkezik, így a labdák szokatlanul messzire repültek – és ma is ugyanott pihennek.

Egy családi emlék 384 ezer kilométerre az otthontól

Charles Duke, az Apollo–16 űrhajósa nem műszert vagy tudományos eszközt hagyott maga után, hanem egy apró családi fényképet. A laminált képen felesége és gyermekei láthatók, hátoldalán pedig egy rövid üzenet emlékeztet arra, hogy ez a kis fotó a Földről érkezett. Valószínűleg ez az egyik legszemélyesebb tárgy, amely valaha a Hold felszínére került.

Egy szobor, amelyről alig hallani

A Holdon egy apró alumíniumszobor és egy emlékplakett is áll. A Fallen Astronaut névre keresztelt alkotást az Apollo–15 legénysége helyezte el az űrkutatás során elhunyt orosz és amerikai űrhajósok és kozmonauták emlékére. 

Műalkotás a Holdon

2026. június 6-án egy különleges műalkotás landolt égi kísérőnkön egy japán műhold segítségével: Mikael Genberg svéd művész egy apró, 12 centiméter hosszú, hagyományos vörös-fehér svéd faháza a Hidegség Tengere területen pihen. Az alumíniumból készült mű célja, hogy az emberiség felfedezési vágyát és határtalanságát szimbolizálja. 

Űrhajós felszerelések

A Holdra vezető út felszerelésének minden kilogrammja rendkívül drága volt. A visszaúton azonban a tudományos minták élveztek elsőbbséget, ezért az űrhajósok számos már feleslegessé vált felszerelést egyszerűen hátrahagytak. A holdpor alatt ma is találhatók hátizsákok, szerszámok, kamerák, csizmák, műszerek és kiürült oxigéntartályok.

Az Apollo-program hagyatéka

Talán kevesen gondolnák, de a Hold felszínén nemcsak technikai eszközök maradtak. Az Apollo-program során összesen 96 zsáknyi emberi hulladékot hagytak hátra, hogy a felszabaduló helyre több holdkőzetet és talajmintát vihessenek vissza a Földre. A kutatók számára ezek a zsákok ma is érdekesek lehetnek, hiszen elméletileg információt adhatnak arról, hogyan viselkednek a földi mikroorganizmusok hosszú idő alatt a Hold szélsőséges környezetében.

A becslések szerint napjainkban már több mint 180 tonna ember alkotta tárgy található a Holdon. Leszállóegységek, holdjárók, tudományos műszerek, emléktáblák, zászlók és számtalan hétköznapi használati tárgy alkotják ezt a különleges gyűjteményt.

A Hold így nem csupán az első emberi holdraszállás emléke. Egy olyan különös időkapszula is, amely megőrizte az emberiség legmerészebb vállalkozásának nyomait. Minden ott maradt tárgy egy-egy történetet mesél arról az időszakról, amikor az ember először lépett át egy másik égitest felszínére.

Nézd meg videón, hogy zajlott az első Holdra szállás:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!