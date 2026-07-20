Ezek a legkülönösebb tárgyak, amelyeket az ember örökre a Holdon felejtett

- A Hold napja kapcsán összegyűjtöttük a legfurcsább tárgyakat, amelyek az égitesten maradtak.
- Emléktábla, golflabdák, laminált családi fotó, művészeti alkotások.
- Űrhajós felszerelések, emberi hulladék és űrszemét, melynek súlya becslések szerint eléri a 180 tonnát.
Ahogy feltekintünk a Holdra, teljesen üresnek és élettelennek tűnik. Valóban nincs rajta élet, de üresnek sem mondható. Összegyűjtöttük, hogy az emberiség űrbéli küldetései során mennyi meglepő dolgot hagyott égi kísérőnkön.
Mi van a Holdon?
Golfozó űrhajóparancsnok
Kevés sportesemény zajlott olyan különleges helyszínen, mint Alan Shepard rögtönzött golfbemutatója 1971-ben. Az Apollo–14 parancsnoka egy átalakított szerszám nyelére erősített golfütővel két labdát is elütött. A Hold mindössze a földi gravitáció egyhatodával rendelkezik, így a labdák szokatlanul messzire repültek – és ma is ugyanott pihennek.
Egy családi emlék 384 ezer kilométerre az otthontól
Charles Duke, az Apollo–16 űrhajósa nem műszert vagy tudományos eszközt hagyott maga után, hanem egy apró családi fényképet. A laminált képen felesége és gyermekei láthatók, hátoldalán pedig egy rövid üzenet emlékeztet arra, hogy ez a kis fotó a Földről érkezett. Valószínűleg ez az egyik legszemélyesebb tárgy, amely valaha a Hold felszínére került.
Egy szobor, amelyről alig hallani
A Holdon egy apró alumíniumszobor és egy emlékplakett is áll. A Fallen Astronaut névre keresztelt alkotást az Apollo–15 legénysége helyezte el az űrkutatás során elhunyt orosz és amerikai űrhajósok és kozmonauták emlékére.
Műalkotás a Holdon
2026. június 6-án egy különleges műalkotás landolt égi kísérőnkön egy japán műhold segítségével: Mikael Genberg svéd művész egy apró, 12 centiméter hosszú, hagyományos vörös-fehér svéd faháza a Hidegség Tengere területen pihen. Az alumíniumból készült mű célja, hogy az emberiség felfedezési vágyát és határtalanságát szimbolizálja.
Űrhajós felszerelések
A Holdra vezető út felszerelésének minden kilogrammja rendkívül drága volt. A visszaúton azonban a tudományos minták élveztek elsőbbséget, ezért az űrhajósok számos már feleslegessé vált felszerelést egyszerűen hátrahagytak. A holdpor alatt ma is találhatók hátizsákok, szerszámok, kamerák, csizmák, műszerek és kiürült oxigéntartályok.
Az Apollo-program hagyatéka
Talán kevesen gondolnák, de a Hold felszínén nemcsak technikai eszközök maradtak. Az Apollo-program során összesen 96 zsáknyi emberi hulladékot hagytak hátra, hogy a felszabaduló helyre több holdkőzetet és talajmintát vihessenek vissza a Földre. A kutatók számára ezek a zsákok ma is érdekesek lehetnek, hiszen elméletileg információt adhatnak arról, hogyan viselkednek a földi mikroorganizmusok hosszú idő alatt a Hold szélsőséges környezetében.
A becslések szerint napjainkban már több mint 180 tonna ember alkotta tárgy található a Holdon. Leszállóegységek, holdjárók, tudományos műszerek, emléktáblák, zászlók és számtalan hétköznapi használati tárgy alkotják ezt a különleges gyűjteményt.
A Hold így nem csupán az első emberi holdraszállás emléke. Egy olyan különös időkapszula is, amely megőrizte az emberiség legmerészebb vállalkozásának nyomait. Minden ott maradt tárgy egy-egy történetet mesél arról az időszakról, amikor az ember először lépett át egy másik égitest felszínére.
Nézd meg videón, hogy zajlott az első Holdra szállás: