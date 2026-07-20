Eltűnnek a teljes napfogyatkozások? Ilyen hatással lesz ránk, hogy a Hold távolodik a Földtől

A Hold távolodása a Földtől rendkívül lassú, de folyamatos, és már az Apollo-küldetések során kihelyezett lézervisszaverő tükrök segítségével is kimutatható volt. A tudósok lézersugarakat bocsátanak a Hold felszínére, majd a visszaérkező fény alapján centiméteres pontossággal képesek meghatározni a távolságot. Ez a Lunar Laser Ranging kísérlet ma is működik, és az egyik legpontosabb távolságmérési módszer a csillagászatban.
Miért távolodik a Hold?
A jelenség oka az árapály-erők működésében keresendő. A Föld gyorsabban fordul meg saját tengelye körül (24 óra), mint amennyi idő alatt a Hold egyszer megkerüli bolygónkat (27,3 nap). Emiatt az óceánokban kialakuló árapály-dudor kissé "megelőzi" a Hold helyzetét, és gravitációs hatásával apró lökést ad neki. Ez energiát és perdületet ad a Hold pályájának, amely ennek következtében fokozatosan magasabb pályára kerül, miközben a Föld forgása nagyon lassan lassul – írja a NASA.
Az árapály lassú átalakulása
A Hold gravitációja okozza a Földön tapasztalható árapály döntő részét, a Nap csak kisebb mértékben járul hozzá ehhez. Ahogy a Hold távolodik, gravitációs hatása fokozatosan gyengül, ezért az árapály hosszú geológiai időskálán valamivel kisebb lesz.
Ez azonban nem néhány év vagy akár néhány ezer év alatt válik érzékelhetővé. A változás annyira lassú, hogy az emberi civilizáció időléptékében gyakorlatilag mérhetetlen. Több százmillió év múlva azonban az árapály energiája kisebb lehet, ami hatással lehet a part menti ökoszisztémákra, az üledékképződésre és számos tengeri élőlény szaporodási ciklusára, amelyek ma is az árapály ritmusához alkalmazkodnak.
A Föld forgása is egyre lassabb
A Hold távolodásának ára, hogy a Föld fokozatosan veszít forgási energiájából. Emiatt a napok hossza folyamatosan növekszik. Geológiai vizsgálatok szerint több százmillió évvel ezelőtt egy földi nap mindössze 21–22 órás volt.
A modern mérések alapján a nap hossza átlagosan körülbelül 1,7–2,9 ezredmásodperccel nő évszázadonként, bár ezt számos más tényező – például a földrengések, a jégsapkák olvadása, valamint a Föld magjának és légkörének mozgása – is befolyásolja. Emiatt a lassulás nem teljesen egyenletes.
A Hold az éghajlat egyik stabilizátora
A Hold tömege különösen fontos szerepet játszik a Föld forgástengelyének stabilizálásában. Ennek köszönhetően bolygónk tengelyferdesége viszonylag kis tartományban változik, ami hosszú időn keresztül kiszámítható évszakokat biztosít.
Ha nem lenne Hold, vagy jóval kisebb lenne a gravitációs hatása, számítógépes modellek szerint a Föld tengelyferdesége akár szélsőségesen is ingadozhatna. Ez drasztikus éghajlatváltozásokat idézhetne elő a geológiai időskálán. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a jelenlegi évi 3,8 centiméteres távolodás belátható időn belül nem veszélyezteti ezt a stabilitást – ez inkább több százmillió vagy milliárd éves folyamat.
Egyszer eltűnnek a teljes napfogyatkozások
A teljes napfogyatkozások azért különlegesek, mert a Hold látszólagos mérete az égbolton szinte pontosan megegyezik a Napéval. Ez ritka kozmikus egybeesés.
Ahogy azonban a Hold egyre távolabb kerül, egyre kisebbnek látszik majd az égen. Körülbelül 600 millió év múlva már nem lesz elég nagy ahhoz, hogy teljesen kitakarja a Napot, ezért a teljes napfogyatkozásokat végleg felváltják a gyűrűs napfogyatkozások. Ez az egyik leglátványosabb következménye a Hold lassú távolodásának.
Valóban megvéd minket a Hold az aszteroidáktól?
Gyakran olvasható, hogy a Hold "gravitációs pajzsként" védi a Földet az aszteroidáktól. A valóság ennél árnyaltabb. A Hold valóban befoghat vagy eltéríthet egy-egy kisebb égitestet, és felszínén rengeteg becsapódási kráter látható. A bolygókutatók többsége szerint azonban nincs olyan bizonyíték, amely szerint a Hold jelentős mértékben csökkentené a Földet fenyegető becsapódások számát. A Naprendszer gravitációs viszonyai ennél jóval összetettebbek, és a Hold szerepe ebben valószínűleg csak csekély.
Ezért a Hold távolodása várhatóan nem okoz számottevő növekedést a Földet érő aszteroida becsapódások gyakoriságában.
Kell aggódnunk a Hold távolodása miatt?
A rövid válasz: nem. A Hold távolodása természetes folyamat, amely már évmilliárdok óta zajlik. Az évente mért 3,8 centiméteres növekedés nagyjából olyan ütemű, mint amilyen gyorsan nő az emberi köröm.
A változás hatásai kizárólag rendkívül hosszú, geológiai időskálán válnak jelentőssé, ezért sem a mai, sem a következő sok millió generáció életére nem jelentenek közvetlen veszélyt. Ugyanakkor ez a lassú folyamat jól mutatja, hogy még a Naprendszer látszólag állandó égitestjei is folyamatosan változnak – olyan időléptékben, amelyet az emberi élet során szinte lehetetlen érzékelni.
Összefoglaló
- A Hold évente mintegy 3,8 centiméterrel távolodik a Földtől – a folyamatot az Apollo-küldetések során kihelyezett lézervisszaverő tükrök segítségével ma is centiméteres pontossággal mérik.
- A lassú távolodás hosszú távon gyengíti az árapályt, lassítja a Föld forgását, és több százmillió év múlva a teljes napfogyatkozások is eltűnhetnek.
- Bár a változás tudományosan rendkívül érdekes, a következő évmilliókban nem jelent veszélyt az emberiségre, hiszen a folyamat geológiai időskálán zajlik.
Az alábbi videóból további érdekességeket tudhatsz meg égi kísérőnkről: