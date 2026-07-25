Ezzel a trükkel kékké változtathatod a hortenziád

- A kék virágszín elsősorban a talaj savasságától függ, nem csak a növény fajtájától.
- Egy trükkel elősegíthetjük, hogy kék színben pompázzon a hortenzia.
- A kezelést érdemes korán, még a bimbók megjelenése előtt elkezdeni.
Ha mindig is a kék hortenzia volt a kedvenced, jó hír, hogy te magad is kékre varázsolhatod a növényed. A titok a talaj minőségében rejlik. Olvass tovább, és eláruljuk a kertészek egyik legzseniálisabb trükkjét!
A hortenzia kék színe nem természetes adottság
A természetben ritkán előforduló virágszínek mindig különleges figyelmet kapnak. Ahogy sokakat lenyűgöz a feketének mondott tulipán vagy a mesterségesen színezett kék orchidea, úgy a kék hortenzia is rengeteg kertbarát kedvence. A legtöbben csalódnak, amikor a kéken vásárolt növény a következő szezonban már rózsaszín virágokat hoz.
Ez nem a növény hibája, hanem teljesen természetes jelenség: a hortenzia virágának színe nagyrészt a talaj kémhatásától függ.
A talaj pH-ja dönti el a virág színét
A kerti hortenzia virágai lehetnek fehérek, rózsaszínek, pirosak vagy kékek. A félgömb vagy tányér alakú virágok akár 20 centiméteresre is megnőhetnek, színük pedig szoros kapcsolatban áll a talaj pH-értékével.
Savanyú közegben a növény kékre színeződhet, míg kevésbé savas talajban inkább rózsaszín virágokat hoz. Éppen ezért fordul elő gyakran, hogy a kertbe kiültetett kék hortenzia idővel teljesen más árnyalatban virágzik.
Ezekkel a módszerekkel segíthetsz a hortenziádnak kékké válni
Ha szeretnéd visszahozni vagy megőrizni a kék színt, több lehetőség közül is választhatsz:
- alumínium-szulfát használatával elősegítheted az intenzív kék árnyalat kialakulását;
- a timsóoldatos öntözés szintén hatékony módszer, különösen akkor, ha már tavasszal elkezded, és rendszeresen alkalmazod;
- alacsony foszfor- és magas káliumtartalmú tápoldattal javíthatod a megfelelő tápanyagellátást.
Az ezekhez szükséges anyagokat kertészeti áruházakban és gazdaboltokban könnyen beszerezheted.
Így használd a timsót
Ha a timsós öntözést választod, 10 liter vízhez körülbelül egy kávéskanálnyi timsót keverj. Ezzel az oldattal elegendő kéthetente meglocsolni a savanyú talajba ültetett növényt. A hortenzia kifejezetten vízigényes, ezért a köztes időszakban is rendszeresen öntözd, lehetőleg esővízzel vagy felforralt, majd lehűtött és szűrt vízzel. A legjobb eredményt akkor érheted el, ha a kezelést még a bimbók megjelenése előtt elkezded.
A legegyszerűbb és legzöldebb megoldás: kávézacc
Szeretsz kávézni? Szuper! Akkor oszd meg a hortenziáddal is! Ha ugyanis természetes módszert keresel, a kávézacc jó választás lehet. Rendszeresen a földbe dolgozva fokozatosan savanyítja a talajt, ami kedvezhet a kék virágok kialakulásának. Érdemes ezt olyan tápanyag-utánpótlással kombinálni, amely kevés foszfort, ugyanakkor több káliumot tartalmaz. A túl sok foszfor ugyanis akadályozhatja az alumínium felvételét, ami fontos szerepet játszik a hortenzia kék színének kialakulásában.
Sajátítsd el a kék varázs trükkjét az alábbi videó alapján: