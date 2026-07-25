Ezzel a trükkel kékké változtathatod a hortenziád

A kék virágszín elsősorban a talaj savasságától függ, nem csak a növény fajtájától.

Egy trükkel elősegíthetjük, hogy kék színben pompázzon a hortenzia.

A kezelést érdemes korán, még a bimbók megjelenése előtt elkezdeni.

Ha mindig is a kék hortenzia volt a kedvenced, jó hír, hogy te magad is kékre varázsolhatod a növényed. A titok a talaj minőségében rejlik. Olvass tovább, és eláruljuk a kertészek egyik legzseniálisabb trükkjét!

A kerti hortenzia virágszínét a talaj kémhatása határozza meg. Fotó: viper345 / Shutterstock

A hortenzia kék színe nem természetes adottság

A természetben ritkán előforduló virágszínek mindig különleges figyelmet kapnak. Ahogy sokakat lenyűgöz a feketének mondott tulipán vagy a mesterségesen színezett kék orchidea, úgy a kék hortenzia is rengeteg kertbarát kedvence. A legtöbben csalódnak, amikor a kéken vásárolt növény a következő szezonban már rózsaszín virágokat hoz.

Ez nem a növény hibája, hanem teljesen természetes jelenség: a hortenzia virágának színe nagyrészt a talaj kémhatásától függ.

A talaj pH-ja dönti el a virág színét

A kerti hortenzia virágai lehetnek fehérek, rózsaszínek, pirosak vagy kékek. A félgömb vagy tányér alakú virágok akár 20 centiméteresre is megnőhetnek, színük pedig szoros kapcsolatban áll a talaj pH-értékével.

Savanyú közegben a növény kékre színeződhet, míg kevésbé savas talajban inkább rózsaszín virágokat hoz. Éppen ezért fordul elő gyakran, hogy a kertbe kiültetett kék hortenzia idővel teljesen más árnyalatban virágzik.

Ezekkel a módszerekkel segíthetsz a hortenziádnak kékké válni

Ha szeretnéd visszahozni vagy megőrizni a kék színt, több lehetőség közül is választhatsz:

alumínium-szulfát használatával elősegítheted az intenzív kék árnyalat kialakulását;

a timsóoldatos öntözés szintén hatékony módszer, különösen akkor, ha már tavasszal elkezded, és rendszeresen alkalmazod;

alacsony foszfor- és magas káliumtartalmú tápoldattal javíthatod a megfelelő tápanyagellátást.

Az ezekhez szükséges anyagokat kertészeti áruházakban és gazdaboltokban könnyen beszerezheted.

A cserjés hortenziák rendkívül télállók, és a friss hajtásokon hozzák virágaikat. Fotó: fast-stock / Shutterstock

Így használd a timsót

Ha a timsós öntözést választod, 10 liter vízhez körülbelül egy kávéskanálnyi timsót keverj. Ezzel az oldattal elegendő kéthetente meglocsolni a savanyú talajba ültetett növényt. A hortenzia kifejezetten vízigényes, ezért a köztes időszakban is rendszeresen öntözd, lehetőleg esővízzel vagy felforralt, majd lehűtött és szűrt vízzel. A legjobb eredményt akkor érheted el, ha a kezelést még a bimbók megjelenése előtt elkezded.