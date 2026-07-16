Minőségi nyaralás itthon: ezért érdemes a családdal a Hortobágyra utazni

- Világörökségi helyszínünk, a Hortobágy gazdag pásztorhagyományokkal, gémeskutakkal és Közép-Európa legnagyobb füves pusztájával vár.
- A nemzeti park Látogatóközpontja, a Pásztormúzeum, a Mátai Ménes és a Vadaspark vadlovai változatos programokat kínálnak.
- Az ikonikus Kilenclyukú híd mellett a háromszáz éves csárda és a tradicionális slambuc teszi teljessé az élményt.
A Hortobágy látnivalói kiemelkedő kulturális és természeti örökséget képviselnek: az 51 ezer hektáros területen 1973-ban jött létre az ország legelső nemzeti parkja, amelyet azóta az UNESCO elismert. Ezen az elbűvölő tájon évezredes múltra tekint vissza a legeltető állattartás, a rónaságot járva gémeskutak és legelésző csordák szegélyezik az utat. Kerékpárral vagy akár szekérrel is bejárhatod a vidéket, hogy közelebb kerülj a puszta egyedülálló ritkaságaihoz.
Melyek a legnépszerűbb programok, ha a Hortobágy látnivalói érdekelnek?
A puszta felfedezését a nemzeti park látogatóközpontjánál érdemes kezdeni, ahol interaktív kiállítások és egy háromdimenziós vetítés mutatja be a régió élővilágát, illetve a hagyományos mesterségeket. A közvetlen közelben álló Pásztormúzeumban a XIX–XX. század fordulójának mindennapjaiba nyerhetsz betekintést.
Szintén a központból indulhatsz a Hortobágy folyó védett szakaszára, ahol az alkonyati órákban csónaktúrán figyelheted meg az újra betelepített eurázsiai hódokat. Ha pedig az éjszakai égbolt tisztasága vonz, a fényszennyezéstől mentes Csillagoségbolt-park megfigyelőhelyei nyújtanak látványos esti programot.
Épített örökség és a puszta ritka vadállatai
A térség legfontosabb szimbóluma a XIX. században kőből emelt, 167 méter hosszú Kilenclyukú híd, amely Magyarország leghosszabb közúti kőhídjaként a gulyák áthajtását szolgálta. A híd lábánál minden évben megrendezik a hagyományos hídi vásárt, ahol kézműves termékek, népzene és néptánc várja a látogatókat.
A gasztronómiai élményekért a háromszáz éves Hortobágyi Csárda kihagyhatatlan úti cél: itt megkóstolhatod a lebbencstésztából, szalonnából és burgonyából bográcsban készülő tradicionális pásztorételt, a slambucot, amelyet a szabályok szerint harminckétszer kell megforgatni a tűzön.
A puszta állatvilágát több helyszínen is megismerheted. A Pusztai Állatparkban olyan régi magyar fajtákkal találkozhatsz, mint a szürke marha, a bivaly, a mangalica, a rackajuh vagy a parlagi szamár. A Hortobágyi Vadaspark szafariprogramjai során pedig olyan ritka fajok közelébe juthatsz el, mint a Przsevalszkij-vadlovak és az őstulkok, de farkasokat és sakálokat is láthatsz.
A lovas kultúra iránt érdeklődőknek a mintegy 270 lóval büszkélkedő Mátai Ménes tartogat látnivalót, amely a nóniusz fajta génmegőrzésének központja, és ahol a látványos csikósbemutatók mellett fogatos túrák is indulnak a legelőkhöz. A halastavak környékén zajló daruvonulás már inkább őszi program, amikor szabályos alakzatokban repülő madarak ezrei lepik el az alkonyati égboltot.
Nézd meg az alábbi kisfilmet is a Hortobágy múltjáról: