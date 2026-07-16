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Minőségi nyaralás itthon: ezért érdemes a családdal a Hortobágyra utazni

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Ha igazi pusztai hangulatra, tágas terekre és évszázados hagyományokra vágysz, Közép-Európa legnagyobb összefüggő füves síksága felejthetetlen élményeket tartogat. Fedezd fel ezt a különleges világörökségi helyszínt, ahol a Hortobágy látnivalói garantáltan közelebb hoznak a természet és a pásztorkultúra értékeihez!
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belföldi utazásHortobágypusztapásztorok
  • Világörökségi helyszínünk, a Hortobágy gazdag pásztorhagyományokkal, gémeskutakkal és Közép-Európa legnagyobb füves pusztájával vár.
  • A nemzeti park Látogatóközpontja, a Pásztormúzeum, a Mátai Ménes és a Vadaspark vadlovai változatos programokat kínálnak.
  • Az ikonikus Kilenclyukú híd mellett a háromszáz éves csárda és a tradicionális slambuc teszi teljessé az élményt.

A Hortobágy látnivalói kiemelkedő kulturális és természeti örökséget képviselnek: az 51 ezer hektáros területen 1973-ban jött létre az ország legelső nemzeti parkja, amelyet azóta az UNESCO elismert. Ezen az elbűvölő tájon évezredes múltra tekint vissza a legeltető állattartás, a rónaságot járva gémeskutak és legelésző csordák szegélyezik az utat. Kerékpárral vagy akár szekérrel is bejárhatod a vidéket, hogy közelebb kerülj a puszta egyedülálló ritkaságaihoz.

A Hortobágy látnivalói egyike a híres Puszta ötös.
A Hortobágy látnivalói és programjai olyan különlegességekkel csalogatnak, mint a híres puszta ötös, amely a magyar csikósok lovas képességeinek ékes bizonyítékai.
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Melyek a legnépszerűbb programok, ha a Hortobágy látnivalói érdekelnek?

A puszta felfedezését a nemzeti park látogatóközpontjánál érdemes kezdeni, ahol interaktív kiállítások és egy háromdimenziós vetítés mutatja be a régió élővilágát, illetve a hagyományos mesterségeket. A közvetlen közelben álló Pásztormúzeumban a XIX–XX. század fordulójának mindennapjaiba nyerhetsz betekintést.

Szintén a központból indulhatsz a Hortobágy folyó védett szakaszára, ahol az alkonyati órákban csónaktúrán figyelheted meg az újra betelepített eurázsiai hódokat. Ha pedig az éjszakai égbolt tisztasága vonz, a fényszennyezéstől mentes Csillagoségbolt-park megfigyelőhelyei nyújtanak látványos esti programot.

Gémeskút a Hortobágyon.
Jellegzetes táj a Hortobágyon: a tágas puszta és a gémeskút.
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Épített örökség és a puszta ritka vadállatai

A térség legfontosabb szimbóluma a XIX. században kőből emelt, 167 méter hosszú Kilenclyukú híd, amely Magyarország leghosszabb közúti kőhídjaként a gulyák áthajtását szolgálta. A híd lábánál minden évben megrendezik a hagyományos hídi vásárt, ahol kézműves termékek, népzene és néptánc várja a látogatókat.

A hortobágyi Kilenclyukú híd napleente idején.
A Kilenclyukú híd a Hortobágy folyó régi fahídja helyén 1827 és 1833 között,  klasszicista stílusban épült kőhíd, amelyet Povolny Ferenc tervezett.
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A gasztronómiai élményekért a háromszáz éves Hortobágyi Csárda kihagyhatatlan úti cél: itt megkóstolhatod a lebbencstésztából, szalonnából és burgonyából bográcsban készülő tradicionális pásztorételt, a slambucot, amelyet a szabályok szerint harminckétszer kell megforgatni a tűzön.

A puszta állatvilágát több helyszínen is megismerheted. A Pusztai Állatparkban olyan régi magyar fajtákkal találkozhatsz, mint a szürke marha, a bivaly, a mangalica, a rackajuh vagy a parlagi szamár. A Hortobágyi Vadaspark szafariprogramjai során pedig olyan ritka fajok közelébe juthatsz el, mint a Przsevalszkij-vadlovak és az őstulkok, de farkasokat és sakálokat is láthatsz.

Przsevalszkij-vadlovak a Hortobágyon.
Przsevalszkij-vadlovak legelésznek a Hortobágy tágas rónáin. 
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A lovas kultúra iránt érdeklődőknek a mintegy 270 lóval büszkélkedő Mátai Ménes tartogat látnivalót, amely a nóniusz fajta génmegőrzésének központja, és ahol a látványos csikósbemutatók mellett fogatos túrák is indulnak a legelőkhöz. A halastavak környékén zajló daruvonulás már inkább őszi program, amikor szabályos alakzatokban repülő madarak ezrei lepik el az alkonyati égboltot.

Szürke darvak a Hortobágyon.
Az őszi Hortobágy legnagyobb attrakciója a szürke darvak vonulása. 
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Nézd meg az alábbi kisfilmet is a Hortobágy múltjáról: 

 

 

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