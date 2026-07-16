Minőségi nyaralás itthon: ezért érdemes a családdal a Hortobágyra utazni

Világörökségi helyszínünk, a Hortobágy gazdag pásztorhagyományokkal, gémeskutakkal és Közép-Európa legnagyobb füves pusztájával vár.

A nemzeti park Látogatóközpontja, a Pásztormúzeum, a Mátai Ménes és a Vadaspark vadlovai változatos programokat kínálnak.

Az ikonikus Kilenclyukú híd mellett a háromszáz éves csárda és a tradicionális slambuc teszi teljessé az élményt.

A Hortobágy látnivalói kiemelkedő kulturális és természeti örökséget képviselnek: az 51 ezer hektáros területen 1973-ban jött létre az ország legelső nemzeti parkja, amelyet azóta az UNESCO elismert. Ezen az elbűvölő tájon évezredes múltra tekint vissza a legeltető állattartás, a rónaságot járva gémeskutak és legelésző csordák szegélyezik az utat. Kerékpárral vagy akár szekérrel is bejárhatod a vidéket, hogy közelebb kerülj a puszta egyedülálló ritkaságaihoz.

A Hortobágy látnivalói és programjai olyan különlegességekkel csalogatnak, mint a híres puszta ötös, amely a magyar csikósok lovas képességeinek ékes bizonyítékai.

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Melyek a legnépszerűbb programok, ha a Hortobágy látnivalói érdekelnek?

A puszta felfedezését a nemzeti park látogatóközpontjánál érdemes kezdeni, ahol interaktív kiállítások és egy háromdimenziós vetítés mutatja be a régió élővilágát, illetve a hagyományos mesterségeket. A közvetlen közelben álló Pásztormúzeumban a XIX–XX. század fordulójának mindennapjaiba nyerhetsz betekintést.

Szintén a központból indulhatsz a Hortobágy folyó védett szakaszára, ahol az alkonyati órákban csónaktúrán figyelheted meg az újra betelepített eurázsiai hódokat. Ha pedig az éjszakai égbolt tisztasága vonz, a fényszennyezéstől mentes Csillagoségbolt-park megfigyelőhelyei nyújtanak látványos esti programot.

Jellegzetes táj a Hortobágyon: a tágas puszta és a gémeskút.

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Épített örökség és a puszta ritka vadállatai

A térség legfontosabb szimbóluma a XIX. században kőből emelt, 167 méter hosszú Kilenclyukú híd, amely Magyarország leghosszabb közúti kőhídjaként a gulyák áthajtását szolgálta. A híd lábánál minden évben megrendezik a hagyományos hídi vásárt, ahol kézműves termékek, népzene és néptánc várja a látogatókat.

A Kilenclyukú híd a Hortobágy folyó régi fahídja helyén 1827 és 1833 között, klasszicista stílusban épült kőhíd, amelyet Povolny Ferenc tervezett.

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A gasztronómiai élményekért a háromszáz éves Hortobágyi Csárda kihagyhatatlan úti cél: itt megkóstolhatod a lebbencstésztából, szalonnából és burgonyából bográcsban készülő tradicionális pásztorételt, a slambucot, amelyet a szabályok szerint harminckétszer kell megforgatni a tűzön.