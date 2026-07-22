Pusztai szafari gyerekekkel – Ilyen a Hortobágy rejtett vízi paradicsoma nyáron

- Különleges vizes élőhelyek: újjáélesztett mocsarak, halastavak és ritka vízimadarak várják a látogatókat.
- Családi élmények: kisvasutazás, madárles és tanösvények kínálnak tartalmas kikapcsolódást a nyári szünetre.
- Felfedezhető tanösvények: könnyen bejárható túraútvonalak és madármentő állomás segítik a puszta megismerését.
A Hortobágy látnivalói nyáron különösen felejthetetlen élményt nyújtanak a családoknak, hiszen a természet ilyenkor a gyerekek számára is izgalmas, kézzelfogható közelségbe kerül. A szabadtéri barangolások, a madárlesek és a különleges utazási formák, mint a kisvasutazás, tökéletes programot biztosítanak a nyári szünetben. Akár egy hétvégére, akár hosszabb időre érkezünk, a táj nyugodt ritmusa teljesen kikapcsolja a látogatót.
Miért izgalmasak a Hortobágy látnivalói nyáron is?
A Hortobágy az ország egyik legkarakteresebb és legősibb tájegysége, amely méltán vált a Világörökség részévé. Bár sokan a végtelen legelőkkel, a gémeskutakkal és a monda szerint épült Kilenclyukú híddal azonosítják, a puszta arca ennél jóval sokszínűbb.
Az első pillantásra kopár, száraz pusztai táj története szorosan összefonódik a vizek jelenlétével is. Az elmúlt évtizedekben tudatos természetvédelmi munkával élesztették újjá azokat a degradált, korábban csatornázott vagy kacsanevelőként, rizstelepként tönkretett területeket, amelyek mára ismét virágzó vízi paradicsomként működnek.
Újjáéledő vizes élőhelyek
A természetvédelmi rekonstrukciók eredményeként több száz hektáron sikerült visszaállítani a szikes tavi jellegű területeket és mocsárréteket. A Karácsonyfoki-tónál vagy a Kis-Jusztus mocsárréten tavasztól őszig vízimadarak ezrei találnak otthonra és pihenőhelyre. A látogatók a kiépített megfigyelőlesekből pillanthatják meg a fészkelő gulipánokat, bíbiceket, godákat vagy a nyár végén ezres csapatokban gyülekező nyári ludakat.
A területek hosszú távú fenntartásában az őshonos háziállatok, például a mangalicák legeltetése is fontos szerepet kap. A szárazabb északi részeken kialakított vizes élőhelyek, mint a Dinnyés-mocsár, pedig a vonuló darvak és a ritka kis lilikek elengedhetetlen pihenőhelyévé váltak.
A Hortobágyi-halastó és élővilága
A Hortobágyi-halastó a nemzeti park 1973-as megalakulása óta védett terület, amely szerepel a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyeket nyilvántartó Ramsari jegyzékben is. Közép-Európa egyik legfontosabb vízimadár-élőhelyeként a Kárpát-medence fészkelő és átvonuló madárközösségeinek ad otthont, de az utóbbi időben az eurázsiai hód is megjelent itt. Az idelátogatók közvetlen betekintést nyerhetnek a halastavi gazdálkodás folyamataiba és a természetvédelmi kezelés mindennapjaiba.
Tanösvények és túrák a pusztában
A nemzeti park védett értékeinek megóvása érdekében a kijelölt útvonalakon kívül csak engedéllyel vagy szakvezetéssel lehet tartózkodni, de a kiépített tanösvények önállóan is remek kikapcsolódást nyújtanak.
- Hortobágyi-halastavi tanösvény: a tizennégy állomásból álló, öt kilométeres útvonal nagyjából 2,5 óra alatt járható végig gyalogosan. Különlegessége, hogy a gáton haladó, muzeális értékű kisvasúttal vagy kerékpárral is bejárható, ami a gyerekek számára külön élményt jelent.
- Egyek-pusztakócsi mocsarak tanösvény: a 11 kilométeres útvonal öt állomáson keresztül mutatja be a mocsárvilágot. Itt található a Górés-tanya a madármentő állomással, ahol a sérült ragadozó madarak rehabilitációja zajlik, a közeli kunhalomról pedig gyönyörű kilátás nyílik a pusztára.
- Szálkahalmi tanösvény: az egy kilométeres, kilenc állomásból álló rövid sétaút kiváló áttekintést ad a jellegzetes szikes pusztai növény- és állatvilágról.
A hortobágyi vizes élőhelyek és tanösvények páratlan lehetőséget nyújtanak arra, hogy közvetlen közelről ismerjük meg a puszta gazdag madárvilágát és természetvédelmi értékeit. Érdemes útra kelni, hiszen a halastavi kisvasutazás és a pusztai barangolások felejthetetlen nyári élményt garantálnak az egész családnak.
Nézd meg a videót is a festői szépségű Hortobágyról: