Pusztai szafari gyerekekkel – Ilyen a Hortobágy rejtett vízi paradicsoma nyáron

Különleges vizes élőhelyek: újjáélesztett mocsarak, halastavak és ritka vízimadarak várják a látogatókat.

újjáélesztett mocsarak, halastavak és ritka vízimadarak várják a látogatókat. Családi élmények: kisvasutazás, madárles és tanösvények kínálnak tartalmas kikapcsolódást a nyári szünetre.

kisvasutazás, madárles és tanösvények kínálnak tartalmas kikapcsolódást a nyári szünetre. Felfedezhető tanösvények: könnyen bejárható túraútvonalak és madármentő állomás segítik a puszta megismerését.

A Hortobágy látnivalói nyáron különösen felejthetetlen élményt nyújtanak a családoknak, hiszen a természet ilyenkor a gyerekek számára is izgalmas, kézzelfogható közelségbe kerül. A szabadtéri barangolások, a madárlesek és a különleges utazási formák, mint a kisvasutazás, tökéletes programot biztosítanak a nyári szünetben. Akár egy hétvégére, akár hosszabb időre érkezünk, a táj nyugodt ritmusa teljesen kikapcsolja a látogatót.

A Hortobágy látnivalói nem merülnek ki csupán a gémeskutakban és a Kilenclyukú hídban, de épp úgy beletartoznak a vizes élőhelyek, a madárvonulások és a tanösvények is.

Fotó: Eniko Balogh / Shutterstock

Miért izgalmasak a Hortobágy látnivalói nyáron is?

A Hortobágy az ország egyik legkarakteresebb és legősibb tájegysége, amely méltán vált a Világörökség részévé. Bár sokan a végtelen legelőkkel, a gémeskutakkal és a monda szerint épült Kilenclyukú híddal azonosítják, a puszta arca ennél jóval sokszínűbb.

Az első pillantásra kopár, száraz pusztai táj története szorosan összefonódik a vizek jelenlétével is. Az elmúlt évtizedekben tudatos természetvédelmi munkával élesztették újjá azokat a degradált, korábban csatornázott vagy kacsanevelőként, rizstelepként tönkretett területeket, amelyek mára ismét virágzó vízi paradicsomként működnek.

Szürke darvak gyülekeznek az UNESCO Világörökségi Hortobágyi Nemzeti Park halastavainál.

Fotó: Artush / Shutterstock

Újjáéledő vizes élőhelyek

A természetvédelmi rekonstrukciók eredményeként több száz hektáron sikerült visszaállítani a szikes tavi jellegű területeket és mocsárréteket. A Karácsonyfoki-tónál vagy a Kis-Jusztus mocsárréten tavasztól őszig vízimadarak ezrei találnak otthonra és pihenőhelyre. A látogatók a kiépített megfigyelőlesekből pillanthatják meg a fészkelő gulipánokat, bíbiceket, godákat vagy a nyár végén ezres csapatokban gyülekező nyári ludakat.

A területek hosszú távú fenntartásában az őshonos háziállatok, például a mangalicák legeltetése is fontos szerepet kap. A szárazabb északi részeken kialakított vizes élőhelyek, mint a Dinnyés-mocsár, pedig a vonuló darvak és a ritka kis lilikek elengedhetetlen pihenőhelyévé váltak.