Ezek Horvátország leggyönyörűbb tengerpartjai – Talál köztük eldugott kincseket is

Úgy tűnik a magyarok kedvenc nyári úti célja még ma is tud meglepetéseket okozni. Az Adria ellenállhatatlan vize mentén sorra érik egymást a szebbnél-szebb, fenyőfák árnyékában megbúvó horvát tengerpartok, amelyek utánozhatatlan strandélményt kínálnak az utazóknak. Most összegyűjtöttük azokat az üdülő úti célokat, amelyeket egyszer az életben mindenkinek fel kellene keresnie, aki oda van a szomszédos ország nyújtotta életérzésért és a szinte érintetlen természetért. Ígérjük, a mesés sziklás partszakaszok és a hihetetlenül tiszta víz, bármilyen hosszú autóútért képes kárpótolni bennünket.

A horvát tengerpart nem véletlenül örvend akkora népszerűségnek a magyarok körében is.

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Íme a legszebb horvát tengerapartok

Zlatni Rat, Aranyszarv tengerpart

Ha látott már képeket, amelyek a Horvátországi tengerpartot reklámozták, jó eséllyel a Brač szigetén található Zlatni Rat stranddal nézett szembe. A horvát partszakasz különlegessége, hogy nyílvesszőre emlékeztető formája folyamatosan változik a szél és a hullámzás hatására, így minden látogatáskor egy kicsit más arcát mutatja. Az apró kavicsos partszakaszt kristálytiszta víz veszi körül, ezért a plátói táj, a napozás és fürdőzés mellett tökéletes helyszínt biztosít sznorkelezésre és vízi sportokhoz is.

Kraljičina plaža, a Királynő strandja

A dalmáciai Nin városa mellett található Kraljicina plaža az egyik, ha nem a legszebb a homokos horvátországi strandok. A zadari riviéra kincsét homokdűnék és a Velebit hegység szegélyezi. A partszakasz különlegessége a természetes gyógyiszap, amelyet sokan keresnek fel ízületi panaszok enyhítése érdekében.

Rajska plaža, Paradicsompart

A Rab szigetén fekvő Rajska Plaža neve magyarul igen sokatmondó: Paradicsompart. Ezen a strandon is homokos part várja a nyaralókat. A sekély víz közel egy kilométeren keresztül fokozatosan mélyül, ezért kisgyermekes családok számára (is) kiváló választás.

Bačvice, homokos horvát strandélmény

Ha nemcsak fürdeni szeretnénk, de a horvát életérzést is megtapasztalnánk; ne keressünk tovább! A horvátországi Split legismertebb strandja lesz a tökéletes úti cél. A Bačvice sekély vizével és pezsgő hangulatával a helyiek nagy kedvence. A part mentén kávézók, éttermek és bárok sorakoznak. Esténként pedig garantáltan a magával ragadó mediterrán hangulat uralkodik a partszakaszon.