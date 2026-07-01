Ezek Horvátország leggyönyörűbb tengerpartjai – Talál köztük eldugott kincseket is

Úgy tűnik a magyarok kedvenc nyári úti célja még ma is tud meglepetéseket okozni. Az Adria ellenállhatatlan vize mentén sorra érik egymást a szebbnél-szebb, fenyőfák árnyékában megbúvó horvát tengerpartok, amelyek utánozhatatlan strandélményt kínálnak az utazóknak. Most összegyűjtöttük azokat az üdülő úti célokat, amelyeket egyszer az életben mindenkinek fel kellene keresnie, aki oda van a szomszédos ország nyújtotta életérzésért és a szinte érintetlen természetért. Ígérjük, a mesés sziklás partszakaszok és a hihetetlenül tiszta víz, bármilyen hosszú autóútért képes kárpótolni bennünket.
Íme a legszebb horvát tengerapartok
Zlatni Rat, Aranyszarv tengerpart
Ha látott már képeket, amelyek a Horvátországi tengerpartot reklámozták, jó eséllyel a Brač szigetén található Zlatni Rat stranddal nézett szembe. A horvát partszakasz különlegessége, hogy nyílvesszőre emlékeztető formája folyamatosan változik a szél és a hullámzás hatására, így minden látogatáskor egy kicsit más arcát mutatja. Az apró kavicsos partszakaszt kristálytiszta víz veszi körül, ezért a plátói táj, a napozás és fürdőzés mellett tökéletes helyszínt biztosít sznorkelezésre és vízi sportokhoz is.
Kraljičina plaža, a Királynő strandja
A dalmáciai Nin városa mellett található Kraljicina plaža az egyik, ha nem a legszebb a homokos horvátországi strandok. A zadari riviéra kincsét homokdűnék és a Velebit hegység szegélyezi. A partszakasz különlegessége a természetes gyógyiszap, amelyet sokan keresnek fel ízületi panaszok enyhítése érdekében.
Rajska plaža, Paradicsompart
A Rab szigetén fekvő Rajska Plaža neve magyarul igen sokatmondó: Paradicsompart. Ezen a strandon is homokos part várja a nyaralókat. A sekély víz közel egy kilométeren keresztül fokozatosan mélyül, ezért kisgyermekes családok számára (is) kiváló választás.
Bačvice, homokos horvát strandélmény
Ha nemcsak fürdeni szeretnénk, de a horvát életérzést is megtapasztalnánk; ne keressünk tovább! A horvátországi Split legismertebb strandja lesz a tökéletes úti cél. A Bačvice sekély vizével és pezsgő hangulatával a helyiek nagy kedvence. A part mentén kávézók, éttermek és bárok sorakoznak. Esténként pedig garantáltan a magával ragadó mediterrán hangulat uralkodik a partszakaszon.
Gornja Vala, a Makarskai riviéra gyöngyszeme
A Makarskai riviéra déli részén található Gornja Vala az Adria egyik leghosszabb kavicsos strandja. Amennyiben nincs ellenünkre a képeslapra illő kilátás, érdemes ezt a horvát tengerpartot célbavenni: a hófehér kövek, a zöld fenyőfák és az olajfaligetek elképesztő kontrasztos látványt alkotnak a mélykék tengerrel. Mindegy, hogy 100%-ig pihenésre szánt utazásra vagy aktív kikapcsolódásra vágyunk, mert itt minden adott egy álomba illő horvátországi nyaraláshoz.
A következő videóban 10 különleges felejthetetlen élményt nyújtó horvátországi helyszínt láthat: