Búcsút inthetünk az olcsó tengerpartnak: elképesztő, mennyibe kerül idén a horvát nyaralás

- Brutális drágulás: Horvátország árai beérték a nyugat-európai szintet, így az Adria mára prémium kategóriás úti céllá vált.
- Változó szokások: vége a hűtőtáskás korszaknak; a magyarok is a helyi boltokban és éttermekben költik a pénzüket.
- Parkolási csapdák: a belvárosi parkolás óradíja a 10 eurót is elérheti, a szabálytalankodókat pedig százezer forint feletti bírsággal büntetik.
Horvátország az európai uniós integráció óta fokozatosan és feltartóztathatatlanul zárkózik fel az európai árszínvonalhoz. Ez a gazdasági felzárkózás mára beérett: a horvát tengerpart végleg elveszítette a pénztárcabarát jellegét, és a kifejezetten drága, prémium úti célok közé került. Miközben a nyugati utazók ezt a szintet teljesen megszokottnak találják, a magyar turisták számára komoly ársokkot jelent az idei szezon.
Horvátország árak 2026: mennyibe kerül idén a nyaralás a horvát tengerparton?
A statisztikák ráadásul azt mutatják, hogy a külföldiek fogyasztása még a helyi infláció mértékét is jócskán meghaladja. A turisztikai szektor bevételei folyamatosan rekordokat döntenek, hiszen a külföldi látogatók költései már az év első negyedévében megközelítették a 945 millió eurót (373-378 milliárd forint).
A drágulás alapjaiban változtatta meg a nyaralók szokásait. A klasszikus, otthonról hozott élelmiszerekre építő utazás időszaka szinte teljesen véget ért, a turisták többsége ma már a helyi szupermarketekben szerzi be az árut, és éttermekben étkezik.
Ez a váltás az isztriai vendéglátóhelyek bevételeiben is meglátszik, hiszen az ottani éttermek bevételei mintegy 15 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest. A helyi kiskereskedők és vendéglátósok ugyanakkor a megnövekedett forgalom ellenére is komoly kihívásokkal szembesülnek. Az újonnan nyíló helyek miatt élesedő piaci verseny, valamint a rendkívüli hőség következtében a belvárosi üzletek forgalma sok helyen stagnál, így az árak mérséklődésére egyáltalán nem lehet számítani az idei főszezonban.
Idén a strandolás kényelme is rengeteg pénzt visz el: az Isztrián (Rovinjban) egy sima napágy matrac nélkül 40 euró (kb. 16 000 Ft), a napernyő hozzá még 20 euró (kb. 8000 Ft), a prémium szettek pedig a 70 eurót is elérik naponta. Az olcsóbb, átlagos helyeken 20–35 euróra jön ki egy szett. A fizetős partszakaszok belépője pedig 5–10 euró (kb. 2000–4000 forint) között mozog.
Ha beülnél egy átlagos tengerparti étterembe, egy egyszerűbb főételért, mint a csevap vagy egy tészta, már legalább 12–18 eurót (kb. 4800–7200 forintot) kell fizetned, míg a halételek 25 eurónál (kb. 10 000 forintnál) kezdődnek. A számlát az apróságok is gyorsan megdobják, hiszen a parton egy gombóc fagyi már 2,5–3,5 euró (kb. 1000–1400 forint), egy korsó sörért pedig simán elkérnek 4–5 eurót (kb. 1600–2000 forintot).
Parkolási árak Horvátországban: így kerüld el a méregdrága csapdákat
A mindennapi étkezés és a szállásdíjak mellett az egyéb kiegészítő szolgáltatások is megterhelik a nyaralók pénztárcáját. Az autóval érkezőknek például a parkolásért is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a történelmi belvárosok környékén. Dubrovnik legfrekventáltabb részein az óradíj elérheti a 10 eurót, azaz a 3500 forintot, míg Split belvárosában 4-5 eurót kérnek el egyetlen óráért. A Makarska Riviérán 3-4 eurós tarifákkal lehet számolni a strandok közelében.
Ha a látogató figyelmetlen és túllépi az időkeretet, a helyi vontatószolgálat gyorsan elszállítja a járművet, aminek költsége a bírsággal együtt meghaladja a 100 eurót. A rutinosabb utazók ezért már a külvárosi, olcsóbb parkolókat választják, és onnan tömegközlekedéssel érik el a partot.
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