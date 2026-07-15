Búcsút inthetünk az olcsó tengerpartnak: elképesztő, mennyibe kerül idén a horvát nyaralás

Brutális drágulás: Horvátország árai beérték a nyugat-európai szintet, így az Adria mára prémium kategóriás úti céllá vált.

Horvátország árai beérték a nyugat-európai szintet, így az Adria mára prémium kategóriás úti céllá vált. Változó szokások: vége a hűtőtáskás korszaknak; a magyarok is a helyi boltokban és éttermekben költik a pénzüket.

vége a hűtőtáskás korszaknak; a magyarok is a helyi boltokban és éttermekben költik a pénzüket. Parkolási csapdák: a belvárosi parkolás óradíja a 10 eurót is elérheti, a szabálytalankodókat pedig százezer forint feletti bírsággal büntetik.

Horvátország az európai uniós integráció óta fokozatosan és feltartóztathatatlanul zárkózik fel az európai árszínvonalhoz. Ez a gazdasági felzárkózás mára beérett: a horvát tengerpart végleg elveszítette a pénztárcabarát jellegét, és a kifejezetten drága, prémium úti célok közé került. Miközben a nyugati utazók ezt a szintet teljesen megszokottnak találják, a magyar turisták számára komoly ársokkot jelent az idei szezon.

Horvátország idén nyáron már nem a pénztárcabarát úti célok közé tartozik.

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Horvátország árak 2026: mennyibe kerül idén a nyaralás a horvát tengerparton?

A statisztikák ráadásul azt mutatják, hogy a külföldiek fogyasztása még a helyi infláció mértékét is jócskán meghaladja. A turisztikai szektor bevételei folyamatosan rekordokat döntenek, hiszen a külföldi látogatók költései már az év első negyedévében megközelítették a 945 millió eurót (373-378 milliárd forint).

A drágulás alapjaiban változtatta meg a nyaralók szokásait. A klasszikus, otthonról hozott élelmiszerekre építő utazás időszaka szinte teljesen véget ért, a turisták többsége ma már a helyi szupermarketekben szerzi be az árut, és éttermekben étkezik.

Ez a váltás az isztriai vendéglátóhelyek bevételeiben is meglátszik, hiszen az ottani éttermek bevételei mintegy 15 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest. A helyi kiskereskedők és vendéglátósok ugyanakkor a megnövekedett forgalom ellenére is komoly kihívásokkal szembesülnek. Az újonnan nyíló helyek miatt élesedő piaci verseny, valamint a rendkívüli hőség következtében a belvárosi üzletek forgalma sok helyen stagnál, így az árak mérséklődésére egyáltalán nem lehet számítani az idei főszezonban.

Ha továbbra is a gyönyörű horvát tengerparton akarunk nyaralni, érdemes előrelátóan gazdálkodni az utazásra szánt pénzzel, nehogy kellemetlen meglepetés érjen.

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Idén a strandolás kényelme is rengeteg pénzt visz el: az Isztrián (Rovinjban) egy sima napágy matrac nélkül 40 euró (kb. 16 000 Ft), a napernyő hozzá még 20 euró (kb. 8000 Ft), a prémium szettek pedig a 70 eurót is elérik naponta. Az olcsóbb, átlagos helyeken 20–35 euróra jön ki egy szett. A fizetős partszakaszok belépője pedig 5–10 euró (kb. 2000–4000 forint) között mozog.