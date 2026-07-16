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növényvédelem

Tartós aszályt jósolnak a meteorológusok – ezekkel a trükkökkel tarthatod életben a kerted

26 perce
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Az elmúlt napok enyhébb időjárása után folytatódik a napos, gomolyfelhős időjárás, miközben a hőmérő higanyszála folyamatosan feljebb kúszik. A hőségben néhány nap is elegendő ahhoz, hogy a növények hervadni kezdjenek, a gyep kiszáradjon, a termések fejlődése pedig lelassuljon. Szerencsére néhány egyszerű praktikával jelentősen növelhetjük növényeink túlélési esélyeit. Hoztunk is néhányat a leghatékonyabb trükkökből!
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növényvédelemkertgondozástippek-tanácsokhőségkertészkedésöntözés

A következő napokban délutánonként 26 és 34 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók, vagyis újra ledönt minket a hőség, és jelentősebb enyhülésre várhatóan csak július utolsó napjaiban kerül sor. Készüljünk fel időben, hogy a nagy melegben a kertünk és a balkonládákban nevelt növényeink se sérüljenek!

Locsolás hőség idején
Az okosan történő locsolás nagyon fontos hőség idején. Fotó: VH-studio / Shutterstock

Kertgondozás hőségben – mi történik a növényekkel a melegben?

A tartósan 30-35 Celsius-fok feletti hőmérséklet komoly stresszt okoz a növények számára. A talaj gyorsan kiszárad, a levelek fokozottan párologtatnak, miközben a gyökerek egyre nehezebben jutnak elegendő vízhez.

Ennek következménye lehet a levelek lekonyulása, sárgulása vagy barnulása, a virágok és termések lehullása, valamint a növekedés lassulása. A tűző napsütés ráadásul levélperzselést is okozhat, ami maradandó károsodással járhat.

Ezek a növények vannak a legnagyobb veszélyben

Kertészkedés közben különösen oda kell figyelnünk a frissen ültetett cserjékre és fákra, hiszen a gyökérzetük még nem érte el a mélyebb, nedvesebb talajrétegeket. 

A sekély gyökérzetű dísznövények, a hortenziák, a rododendronok, valamint a leander és a cserepes növények is gyorsan kiszáradhatnak. A paradicsom, paprika, uborka és saláta szintén érzékenyen reagálhat a vízhiányra.

A gyep sem kivétel: megfelelő öntözés hiányában néhány hét alatt teljesen kiéghet.

Hőség során kiégett hortenzia
Kiégett hortenzia
Fotó: PhotoJuli86 / Shutterstock

Az öntözés időzítése kulcsfontosságú

Az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy a legmelegebb déli órákban locsolunk. Ilyenkor a víz jelentős része elpárolog, mielőtt elérné a gyökereket, a gyep pedig ki is éghet. 

A leghatékonyabb megoldás a kora reggeli öntözés, amikor a talaj még hűvös, így a növények elegendő vizet tudnak felvenni a nap folyamán. Ha erre nincs lehetőségünk, a késő esti órák is megfelelők lehetnek.

Az egyik leghatékonyabb módszer a talaj takarása

A fakéreg darabok, a szalma, a fűnyesedék vagy a komposzt néhány centiméter vastag rétege jelentősen csökkentheti a párolgást. Emellett hűvösebben tartja a talajt, visszaszorítja a gyomokat, és hosszabb ideig megőrzi a talaj nedvességét. 

Növény takarása hőségben
Növény takarása hőségben
Fotó: Sidney van den Boogaard / Shutterstock

Egyéb hasznos tippek forró napokra a kert védelme érdekében

  • A fiatal palántákat árnyékoló hálóval vagy fehér lepedővel is megóvhatjuk a hőségtől.
  • A cserepes növényeket érdemes félárnyékos helyre tenni.
  • Hőség idején ne ültessünk új növényeket, mert az tovább stresszeli a már meglévő növényvilágot.
  • Gyűjtsük össze az esővizet, és azt használjuk öntözésre.

A kert és a balkonon fejlődő növényeink pont olyan felelősségteljes gondoskodást igényelnek, mint a háziállataink. Ha időben felismerjük a kiszáradás első jeleit, alkalmazzuk a fenti praktikákat, úgy a növényeink jó eséllyel átvészelik az aszályos időszakot. 

Ha még többet szeretne tudni, íme egy komplett kerti túlélési útmutató:

 

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