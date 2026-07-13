Nehezen viseli a hőséget? Szakértők szerint ezek az ételek és italok segíthetnek

Hőség idején sokan kevésbé kívánják a nehéz ételeket, a főzés pedig a magas hőmérséklet miatt is megterhelőbb lehet. Táplálkozási szakemberek szerint ugyanakkor nincs szükség arra, hogy a nyári meleg miatt jelentősen megváltoztassuk étrendünket, néhány szempontot azonban érdemes figyelembe venni.

Hőség idején a megfelelő folyadékbevitel és a magas víztartalmú élelmiszerek fogyasztása segíthet a kiszáradás megelőzésében

Fotó: Pexels

Hogyan érdemes étkezni hőség idején?

1. Nem kell növelni a fehérjebevitelt

A táplálkozási szakértők szerint a nagy meleg önmagában nem indokolja a több fehérje fogyasztását. Mivel a fehérjék emésztése több energiát igényel, a szervezet közben több hőt termel, ami fokozhatja a melegérzetet - írja a BBC.

2. Ne csak igyuk, hanem együk is a vizet

A szakértők szerint a folyadékpótlás nem kizárólag ivással történhet. Számos gyümölcs és zöldség – például az uborka, a paradicsom, a saláta, a görögdinnye vagy az eper – rendkívül magas víztartalmú, ezért hozzájárulhat a megfelelő hidratáltság fenntartásához a forró napokon.

3. A meleg ital sem feltétlenül rossz választás

A szakértők szerint nem csak a hideg italok segíthetnek a szervezet hűtésében. A meleg vagy szobahőmérsékletű italok is fokozhatják az izzadást, amely a test természetes hőleadási folyamata. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékbevitel, miközben a túlzott koffein- és alkoholfogyasztás kerülése is ajánlott.

Honnan lehet felismerni a kiszáradást?

A szakemberek szerint a vizelet színe jól jelezheti a szervezet hidratáltságát.

Az egészséges, megfelelő folyadékellátottságra a világossárga szín utal. A sötétebb, narancssárga vagy barnás árnyalat ugyanakkor kiszáradásra figyelmeztethet.

A dehidratáció egyéb tünetei lehetnek:

fáradtság,

koncentrációs nehézségek,

rossz közérzet.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kezeletlen hőkimerülés akár hőgutává is súlyosodhat, amely sürgős orvosi ellátást igényel.