Nehezen viseli a hőséget? Szakértők szerint ezek az ételek és italok segíthetnek

Hőség idején sokan kevésbé kívánják a nehéz ételeket, a főzés pedig a magas hőmérséklet miatt is megterhelőbb lehet. Táplálkozási szakemberek szerint ugyanakkor nincs szükség arra, hogy a nyári meleg miatt jelentősen megváltoztassuk étrendünket, néhány szempontot azonban érdemes figyelembe venni.
Hogyan érdemes étkezni hőség idején?
1. Nem kell növelni a fehérjebevitelt
A táplálkozási szakértők szerint a nagy meleg önmagában nem indokolja a több fehérje fogyasztását. Mivel a fehérjék emésztése több energiát igényel, a szervezet közben több hőt termel, ami fokozhatja a melegérzetet - írja a BBC.
2. Ne csak igyuk, hanem együk is a vizet
A szakértők szerint a folyadékpótlás nem kizárólag ivással történhet. Számos gyümölcs és zöldség – például az uborka, a paradicsom, a saláta, a görögdinnye vagy az eper – rendkívül magas víztartalmú, ezért hozzájárulhat a megfelelő hidratáltság fenntartásához a forró napokon.
3. A meleg ital sem feltétlenül rossz választás
A szakértők szerint nem csak a hideg italok segíthetnek a szervezet hűtésében. A meleg vagy szobahőmérsékletű italok is fokozhatják az izzadást, amely a test természetes hőleadási folyamata. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékbevitel, miközben a túlzott koffein- és alkoholfogyasztás kerülése is ajánlott.
Honnan lehet felismerni a kiszáradást?
A szakemberek szerint a vizelet színe jól jelezheti a szervezet hidratáltságát.
Az egészséges, megfelelő folyadékellátottságra a világossárga szín utal. A sötétebb, narancssárga vagy barnás árnyalat ugyanakkor kiszáradásra figyelmeztethet.
A dehidratáció egyéb tünetei lehetnek:
- fáradtság,
- koncentrációs nehézségek,
- rossz közérzet.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kezeletlen hőkimerülés akár hőgutává is súlyosodhat, amely sürgős orvosi ellátást igényel.
Hőségben ezért célszerű könnyebben emészthető ételeket választani, például gyümölcsöket, zöldségeket, valamint előre elkészített sovány húsokat, tojást, görög joghurtot vagy hüvelyeseket.