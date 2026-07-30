Átmelegedett bunda, felperzselt tappancsok – így óvd a házi kedvenced a hőségben

Újabb perzselő kánikula éri el hazánkat, amely a friss előrejelzések szerint napokon keresztül kitart, és a hőmérséklet a hétvégén, illetve a jövő hét elején a 38-40 fokos csúcsértékeket is elérheti.

A hőség az állatokra is komoly veszélyt jelent: a kutyák, macskák, görények és vadon élő állatok könnyen hőgutát kaphatnak, ezért különös figyelmet kell fordítani rájuk.

A felelős állattartás a legnagyobb kánikulában is elengedhetetlen: rosszullét esetén azonnal állatorvoshoz kell fordulni.

Csütörtöktől országszerte hőségriasztás lesz érvényben, az El Niño jelenség ugyanis még sosem érzékelt intenzitású hőhullámot hoz hazánkra. Az állattartóknak kiemelt felelősségük van, hiszen a magas hőmérséklet kockázatot jelenthet a háziállatokra és a vadon élő állatokra egyaránt. A nappali hőség mellett a hajnalok is egyre melegebbek lesznek, és a napos órákban nagyon erős, illetve extrém erős UV-sugárzás várható.

Hőségben a csivavát is tilos napra vinni, pláne beöltöztetni Fotó: Take Photo / Shutterstock

A házi kedvencek hőszabályozása kevésbé hatékony a hőségben

A nyári forróságban az állatok, például a kutyák és macskák hőszabályozása nem olyan hatékony, mint az embereké, mivel nem izzadnak a bőrükön keresztül, hanem lihegéssel próbálnak hűsölni, ami csak korlátozott mértékben segít.

A hőguta veszélye akkor is fennállhat, ha a kedvencünk árnyékos helyen tartózkodik.

A hőguta jele háziállatoknál

A hőguta legfőbb jele a rendkívül gyors zihálás – ami macskák és görények esetében már kritikus állapotot jelez –, az élénkvörös íny, a nyáladzás és az imbolygó mozgás. A madarak a túlhevülést úgy próbálják kompenzálni, hogy a szárnyaikat eltartják a testüktől, miközben nyitott csőrrel, tátogva lihegnek, súlyosabb esetben pedig legyengülve gubbasztanak.

A jeges nyalogató szőnyeget imádják a kutyák, a hőségben felfrissülnek tőle Fotó: ilona.shorokhova / Shutterstock

Így védjük házi kedvenceinket a hőségben

Az állattartó kötelessége, hogy az állatai számára a lehető legkomfortosabb helyzetet teremtse kánikula idején is. Ehhez elengedhetetlenek az alábbiak: