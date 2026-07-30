Átmelegedett bunda, felperzselt tappancsok – így óvd a házi kedvenced a hőségben

- Újabb perzselő kánikula éri el hazánkat, amely a friss előrejelzések szerint napokon keresztül kitart, és a hőmérséklet a hétvégén, illetve a jövő hét elején a 38-40 fokos csúcsértékeket is elérheti.
- A hőség az állatokra is komoly veszélyt jelent: a kutyák, macskák, görények és vadon élő állatok könnyen hőgutát kaphatnak, ezért különös figyelmet kell fordítani rájuk.
- A felelős állattartás a legnagyobb kánikulában is elengedhetetlen: rosszullét esetén azonnal állatorvoshoz kell fordulni.
Csütörtöktől országszerte hőségriasztás lesz érvényben, az El Niño jelenség ugyanis még sosem érzékelt intenzitású hőhullámot hoz hazánkra. Az állattartóknak kiemelt felelősségük van, hiszen a magas hőmérséklet kockázatot jelenthet a háziállatokra és a vadon élő állatokra egyaránt. A nappali hőség mellett a hajnalok is egyre melegebbek lesznek, és a napos órákban nagyon erős, illetve extrém erős UV-sugárzás várható.
A házi kedvencek hőszabályozása kevésbé hatékony a hőségben
A nyári forróságban az állatok, például a kutyák és macskák hőszabályozása nem olyan hatékony, mint az embereké, mivel nem izzadnak a bőrükön keresztül, hanem lihegéssel próbálnak hűsölni, ami csak korlátozott mértékben segít.
A hőguta veszélye akkor is fennállhat, ha a kedvencünk árnyékos helyen tartózkodik.
A hőguta jele háziállatoknál
A hőguta legfőbb jele a rendkívül gyors zihálás – ami macskák és görények esetében már kritikus állapotot jelez –, az élénkvörös íny, a nyáladzás és az imbolygó mozgás. A madarak a túlhevülést úgy próbálják kompenzálni, hogy a szárnyaikat eltartják a testüktől, miközben nyitott csőrrel, tátogva lihegnek, súlyosabb esetben pedig legyengülve gubbasztanak.
Így védjük házi kedvenceinket a hőségben
Az állattartó kötelessége, hogy az állatai számára a lehető legkomfortosabb helyzetet teremtse kánikula idején is. Ehhez elengedhetetlenek az alábbiak:
- Mindig legyen előttük több tálban friss, de nem jéghideg víz; a vizet naponta többször cseréljük a fertőzések elkerülése érdekében.
- A lakásban élő kedvencek esetében a legfontosabb feladat a környezetük hűvösen tartása és a folyamatos hidratáció biztosítása.
- Sose hagyjuk a klímát vagy a ventilátort közvetlenül az állatra fújni, mert az kötőhártya-gyulladáshoz vagy megfázáshoz vezethet. Ehelyett sötétítsük be a szobákat redőnnyel vagy sötétítő függönnyel, és csak a hűvösebb éjszakai, hajnali órákban szellőztessünk.
- A kutyák és macskák számára hatalmas könnyebbséget jelentenek a kisállat-felszerelés boltokban kapható hűtőmatracok, de ha ilyennel nem rendelkezünk, egy benedvesített, kicsavart törölköző is jó szolgálatot tehet, amire ráfekhetnek.
- A sétákat szigorúan korlátozzuk a kora reggeli és a késő esti órákra, mert a napközben felforrósodott aszfalt súlyos égési sérüléseket okozhat a mancsokon.
- A lakásban kistestű állatok, mint a rágcsálók és madarak kapcsán fontos, hogy a kalitkájukat áthelyezzük a lakás legárnyékosabb pontjára, és a ketrec tetejére terítsünk nyirkos lepedőt.
A vadászgörények speciális bánásmódot igényelnek a kánikulában
A vadászgörények egyáltalán nem képesek izzadni, és a lihegési mechanizmusuk is kezdetleges, így szinte képtelenek önállóan leadni a felesleges hőt.
Ha a belső hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 30 °C-ot, a görényeknél szinte azonnal fellép az életveszélyes hőguta.
A nyirkos lepedő ilyenkor már nem elég: fagyasszunk le vizes palackokat, csavarjuk be azokat törölközőbe, és tegyük be a ketrecükbe. A görények imádnak melléjük vagy rájuk feküdni. Szintén beválik, ha egy lapos tálba ujjnyi vastagon hűvös vizet öntünk és játékokat dobunk bele, amelyeket a víz alól próbálhatnak kihalászni.
Érdemes lédúsabb étrendre váltani
Hőség idején célszerű, ha hideg vízzel vagy húslevessel hígítjuk a kis kedvencek ételét, esetleg jégbe zárt falatokkal kínáljuk őket. Az is beválhat, ha a gumijátékok belsejébe pasztát vagy nedves eledelt töltünk, majd lefagyasztjuk, így a nyalogatás közben az állat egyszerre hűti magát és jut fontos folyadékhoz, táplálékhoz.
Mi a helyzet a vadon élő állatokkal?
A vadon élő állatok helyzete még kiszolgáltatottabb tartós szárazság és hőség idején, hiszen a természetes vízlelőhelyek gyorsan kiszáradnak.
A városi és kerti madarak, sünök vagy mókusok túlélését rendkívüli módon megkönnyíthetjük, ha a kertben, az erkélyen vagy a párkányon nehezebb, stabil itatókat helyezünk ki.
Ha a kertünkben dúsabb a növényzet, hagyjunk meg néhány nyíratlan, árnyékos bokros részt, ahol a kisebb állatok, például a sünök, menedéket találhatnak a tűző nap elől.
Ezzel sose próbálkozz!
Tilos jéghideg vízbe dobni az állatokat, mert a hirtelen sokk szívleállást okozhat, ezenkívül szigorúan tilos fagylalttal etetni a kutyákat, cicákat, ugyanis megbetegedhetnek tőle. A macskák ráadásul képtelenek az édes ízek érzékelésére. Ha mindenáron fagylalttal lepnénk meg a kedvenceinket, akkor válasszunk cukormentes sorbet fagylaltot!
Ugyancsak lényeges, hogy hőségriadó idején ne futtassuk és ne kényszerítsük intenzív játékra a kutyákat, továbbá ne adjunk száraz eledelt anélkül, hogy ne biztosítanánk mellé bőséges, friss ivóvizet.
Ne hagyjuk őket autóban!
Kiemelten fontos, hogy háziállatokat ne hagyjuk parkoló gépkocsiban, mivel az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott háziállatot vagy gyereket lát, törje be az ablakot és azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot! Ezenfelül bármilyen abnormális vagy aggasztó jelet észlelünk a kedvencünkön, sürgősen forduljunk állatorvoshoz!
Állatvédelem hőségriadó idején: