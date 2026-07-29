Ennyi vizet kell innod legalább, hogy ne essen bajod hőségriadó idején

Hatalmas megterhelést jelent a szervezetünk számára a tartós, extrém forróság, márpedig a mai nappal megérkezett az idei, talán eddigi legerősebb hőhullám, amelyet a minden idők legnagyobb melegedését elhozó El Niño éghajlati jelenség erősít fel. Csütörtöktől már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben, de már a mai napon is a bőrünkön érezhetjük a perzselő sugarakat. Mivel a megfelelő folyadékpótlás megóv minket a komoly egészségügyi kockázatoktól, a hőgutától és a kiszáradástól, létfontosságú, hogy tisztában legyünk vele, mennyit kell inni egy nap hőségriadó idején.

A fokozott folyadékfogyasztás különösen fontos hőségriadó idején Fotó: Shutterstock

Mennyit kell inni egy nap hőségriadó idején?

Az extrém hőségben a testünk izzadással próbálja fenntartani a megfelelő testhőmérsékletet. Ezzel azonban rengeteg vizet és fontos ásványi anyagot – például nátriumot, káliumot és magnéziumot – is elveszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a szervezet vízháztartása felborulhat, ami rosszulléthez, keringési problémákhoz, sőt hőgutához is vezethet.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ajánlása szerint normál körülmények között a felnőtt nők számára napi 2 liter, a férfiaknak pedig 2,5 liter folyadék fogyasztása ajánlott. Hőségriadó idején azonban ez nem elegendő! Ilyenkor a napi folyadékigény akár 3-4 literre is emelkedhet, főleg akkor, ha a szabadban tartózkodunk, fizikai munkát végzünk vagy sportolunk.

A folyadékot egész nap, kisebb adagokban érdemes elfogyasztani, nem pedig megvárni, amíg szomjasak leszünk, hiszen a szomjúságérzet már a kiszáradás első jele lehet.

Az idősebbek esetében, akik gyakran kevésbé érzik a szomjúságot, még fontosabb odafigyelni a napi folyadékbevitelre, mivel náluk nagyobb a dehidratáció kockázata. Várandós nőknek és szoptató édesanyáknak szintén több folyadékra lehet szükségük, hogy fedezni tudják a szervezetük megnövekedett igényeit.

Mit kell inni ilyenkor?

A legjobb választás továbbra is a víz, ásványvíz. Ugyanakkor a hőségben nemcsak a folyadékot, hanem a korábban már említett, izzadással elvesztett ásványi anyagokat is pótolni kell. Ehhez jó választás lehet a házi limonádé, a cukrozatlan tea, a levesek, valamint a frissen facsart zöldség- és gyümölcslevek. Fogyasszunk emellett bő folyadékot tartalmazó lédús gyümölcsöket és zöldségeket is, például görögdinnyét, őszibarackot, paradicsomot és uborkát.