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hot dog

Mi van valójában a hot dogban? Sokan megdöbbennek, amikor megtudják

58 perce
Olvasási idő: 8 perc
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A hot dog az Egyesült Államok egyik legismertebb étele, amelyből évente több tízmilliárd darabot fogyasztanak el. A hot dog ugyanakkor a táplálkozási szakértők szerint az egyik leginkább feldolgozott élelmiszer, ezért rendszeres fogyasztását nem tartják egészségesnek.
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hot dogegészségultrafeldolgozott élelmiszer

Évente mintegy 20 milliárd hot dog fogy el az Egyesült Államokban. A népszerű étel évtizedek óta a baseballmérkőzések, a családi grillezések és a nemzeti ünnepek egyik jelképe, ugyanakkor a táplálkozási szakértők szerint a rendszeres fogyasztása egészségügyi kockázatokkal járhat.

A hot dog rendszeres fogyasztását a táplálkozási szakértők nem ajánlják Fotó: Unsplash
A hot dog rendszeres fogyasztását a táplálkozási szakértők nem ajánlják
Fotó: Unsplash

Miért ennyire népszerű a hot dog?

A szakértők szerint a hot dog sikerének több oka is van:

  • gyorsan elkészíthető;
  • viszonylag olcsó;
  • könnyen fogyasztható;
  • magas só- és zsírtartalma miatt intenzív ízélményt nyújt.

A dietetikusok szerint a sós és zsíros ételek aktiválják az agy jutalmazó rendszerét, ezért sok ember számára különösen kívánatosak. Az élményt tovább fokozzák a különböző feltétek – például a mustár, ketchup, hagyma vagy savanyú káposzta –, valamint a kifli.

Mi van valójában a hot dogban?

A legtöbb hagyományos hot dog marha-, sertés- vagy baromfihúsból készül. A gyártás során jellemzően olyan húsrészeket használnak fel, amelyek a nagyobb húsdarabok feldolgozása után maradnak vissza – tájékoztat a The Guardian.

Az Egyesült Államokban a szabályozás lehetővé teszi mechanikusan szeparált csirkehús felhasználását is. Ennél az eljárásnál a csontokon maradt húsrészeket nagy nyomással választják le, így pépszerű állagú alapanyag jön létre.

A termék emellett többféle adalékanyagot is tartalmazhat, például:

  • nátrium-nitritet;
  • nátrium-eritorbátot;
  • sót;
  • különféle fűszereket és ízfokozókat.

A nitritek szerepe elsősorban a baktériumok szaporodásának gátlása és a jellegzetes rózsaszín szín megőrzése.

Miért tartják egészségtelennek?

A táplálkozási szakemberek a hot dogot az ultrafeldolgozott élelmiszerek közé sorolják.

Ennek fő oka, hogy általában:

  • magas a sótartalma;
  • sok telített zsírt tartalmaz;
  • számos adalékanyag kerül bele;
  • jelentős feldolgozási folyamaton megy keresztül.

Bár fehérjét is tartalmaz, a szakértők szerint a kedvezőtlen összetevők aránya miatt nem tekinthető egészséges választásnak.

Milyen betegségekkel hozható összefüggésbe a hot dog?

A kutatások alapján az ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása növelheti több betegség kialakulásának kockázatát.

Ezek közé tartozhat:

  • a szív- és érrendszeri betegségek;
  • az elhízás;
  • a 2-es típusú cukorbetegség;
  • a magas vérnyomás;
  • egyes daganatos betegségek;
  • a demencia.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége a feldolgozott húsokat emberi rákkeltőnek minősítette a vastagbélrákkal való összefüggésük miatt. Egyes kutatások szerint napi körülbelül 60 gramm feldolgozott hús rendszeres fogyasztása közel 20 százalékkal növelheti a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.

Mi a gond a nitritekkel?

A szakértők szerint a nátrium-nitritből bizonyos körülmények között nitrozaminok képződhetnek, amelyeket rákkeltő vegyületeknek tartanak. Ez különösen magas hőmérsékleten történő sütés – például grillezés – során, illetve az emésztés folyamán következhet be.

A piacon egyre több csirke-, pulyka- és növényi alapú hot dog is elérhető. A szakemberek szerint ezek egy része kevesebb telített zsírt tartalmazhat, azonban továbbra is feldolgozott élelmiszernek számítanak. Sok "nitritmentes" termék ráadásul zellerport vagy zellerlevet használ, amelyek a szervezetben szintén nitritté alakulhatnak.

A táplálkozási szakértők szerint azonban nem feltétlenül kell lemondani a hot dogról. Úgy vélik, az alkalmi fogyasztás jóval kisebb kockázatot jelent, mint a rendszeres. Ha valaki évente néhány alkalommal eszik hot dogot, az lényegesen kisebb egészségügyi kockázattal járhat, mint a gyakori fogyasztás.

A szakemberek azt javasolják, hogy a feldolgozott húsok helyett minél gyakrabban válasszunk kevésbé feldolgozott fehérjeforrásokat, például grillezett csirkemellet vagy más friss húsokat.

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