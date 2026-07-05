Mi van valójában a hot dogban? Sokan megdöbbennek, amikor megtudják

Évente mintegy 20 milliárd hot dog fogy el az Egyesült Államokban. A népszerű étel évtizedek óta a baseballmérkőzések, a családi grillezések és a nemzeti ünnepek egyik jelképe, ugyanakkor a táplálkozási szakértők szerint a rendszeres fogyasztása egészségügyi kockázatokkal járhat.

A hot dog rendszeres fogyasztását a táplálkozási szakértők nem ajánlják

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Miért ennyire népszerű a hot dog?

A szakértők szerint a hot dog sikerének több oka is van:

gyorsan elkészíthető;

viszonylag olcsó;

könnyen fogyasztható;

magas só- és zsírtartalma miatt intenzív ízélményt nyújt.

Mi van valójában a hot dogban?

A legtöbb hagyományos hot dog marha-, sertés- vagy baromfihúsból készül. A gyártás során jellemzően olyan húsrészeket használnak fel, amelyek a nagyobb húsdarabok feldolgozása után maradnak vissza – tájékoztat a The Guardian.

Az Egyesült Államokban a szabályozás lehetővé teszi mechanikusan szeparált csirkehús felhasználását is. Ennél az eljárásnál a csontokon maradt húsrészeket nagy nyomással választják le, így pépszerű állagú alapanyag jön létre.

A termék emellett többféle adalékanyagot is tartalmazhat, például:

nátrium-nitritet;

nátrium-eritorbátot;

sót;

különféle fűszereket és ízfokozókat.

A nitritek szerepe elsősorban a baktériumok szaporodásának gátlása és a jellegzetes rózsaszín szín megőrzése.

Miért tartják egészségtelennek?

A táplálkozási szakemberek a hot dogot az ultrafeldolgozott élelmiszerek közé sorolják.

Ennek fő oka, hogy általában:

magas a sótartalma;

sok telített zsírt tartalmaz;

számos adalékanyag kerül bele;

jelentős feldolgozási folyamaton megy keresztül.

Bár fehérjét is tartalmaz, a szakértők szerint a kedvezőtlen összetevők aránya miatt nem tekinthető egészséges választásnak.

Milyen betegségekkel hozható összefüggésbe a hot dog?

A kutatások alapján az ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása növelheti több betegség kialakulásának kockázatát.