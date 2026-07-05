Mi van valójában a hot dogban? Sokan megdöbbennek, amikor megtudják

Évente mintegy 20 milliárd hot dog fogy el az Egyesült Államokban. A népszerű étel évtizedek óta a baseballmérkőzések, a családi grillezések és a nemzeti ünnepek egyik jelképe, ugyanakkor a táplálkozási szakértők szerint a rendszeres fogyasztása egészségügyi kockázatokkal járhat.
Miért ennyire népszerű a hot dog?
A szakértők szerint a hot dog sikerének több oka is van:
- gyorsan elkészíthető;
- viszonylag olcsó;
- könnyen fogyasztható;
- magas só- és zsírtartalma miatt intenzív ízélményt nyújt.
Mi van valójában a hot dogban?
A legtöbb hagyományos hot dog marha-, sertés- vagy baromfihúsból készül. A gyártás során jellemzően olyan húsrészeket használnak fel, amelyek a nagyobb húsdarabok feldolgozása után maradnak vissza – tájékoztat a The Guardian.
Az Egyesült Államokban a szabályozás lehetővé teszi mechanikusan szeparált csirkehús felhasználását is. Ennél az eljárásnál a csontokon maradt húsrészeket nagy nyomással választják le, így pépszerű állagú alapanyag jön létre.
A termék emellett többféle adalékanyagot is tartalmazhat, például:
- nátrium-nitritet;
- nátrium-eritorbátot;
- sót;
- különféle fűszereket és ízfokozókat.
A nitritek szerepe elsősorban a baktériumok szaporodásának gátlása és a jellegzetes rózsaszín szín megőrzése.
Miért tartják egészségtelennek?
A táplálkozási szakemberek a hot dogot az ultrafeldolgozott élelmiszerek közé sorolják.
Ennek fő oka, hogy általában:
- magas a sótartalma;
- sok telített zsírt tartalmaz;
- számos adalékanyag kerül bele;
- jelentős feldolgozási folyamaton megy keresztül.
Bár fehérjét is tartalmaz, a szakértők szerint a kedvezőtlen összetevők aránya miatt nem tekinthető egészséges választásnak.
Milyen betegségekkel hozható összefüggésbe a hot dog?
A kutatások alapján az ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása növelheti több betegség kialakulásának kockázatát.
Ezek közé tartozhat:
- a szív- és érrendszeri betegségek;
- az elhízás;
- a 2-es típusú cukorbetegség;
- a magas vérnyomás;
- egyes daganatos betegségek;
- a demencia.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége a feldolgozott húsokat emberi rákkeltőnek minősítette a vastagbélrákkal való összefüggésük miatt. Egyes kutatások szerint napi körülbelül 60 gramm feldolgozott hús rendszeres fogyasztása közel 20 százalékkal növelheti a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.
Mi a gond a nitritekkel?
A szakértők szerint a nátrium-nitritből bizonyos körülmények között nitrozaminok képződhetnek, amelyeket rákkeltő vegyületeknek tartanak. Ez különösen magas hőmérsékleten történő sütés – például grillezés – során, illetve az emésztés folyamán következhet be.
A piacon egyre több csirke-, pulyka- és növényi alapú hot dog is elérhető. A szakemberek szerint ezek egy része kevesebb telített zsírt tartalmazhat, azonban továbbra is feldolgozott élelmiszernek számítanak. Sok "nitritmentes" termék ráadásul zellerport vagy zellerlevet használ, amelyek a szervezetben szintén nitritté alakulhatnak.
A táplálkozási szakértők szerint azonban nem feltétlenül kell lemondani a hot dogról. Úgy vélik, az alkalmi fogyasztás jóval kisebb kockázatot jelent, mint a rendszeres. Ha valaki évente néhány alkalommal eszik hot dogot, az lényegesen kisebb egészségügyi kockázattal járhat, mint a gyakori fogyasztás.
A szakemberek azt javasolják, hogy a feldolgozott húsok helyett minél gyakrabban válasszunk kevésbé feldolgozott fehérjeforrásokat, például grillezett csirkemellet vagy más friss húsokat.
A dietetikusok szerint a sós és zsíros ételek aktiválják az agy jutalmazó rendszerét, ezért sok ember számára különösen kívánatosak. Az élményt tovább fokozzák a különböző feltétek – például a mustár, ketchup, hagyma vagy savanyú káposzta –, valamint a kifli.