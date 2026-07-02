Szállodai dolgozók vallottak: ilyenek a legudvariatlanabb vendégek

Sokan úgy érzik, hogy a szállodában vendégként szinte bármit megtehetnek, pedig a jó modor a nyaralás alatt sem veszít a jelentőségéből. William Hanson etikett-szakértő szerint a hotel személyzetével szembeni tiszteletteljes viselkedés alapvető, és van egy hiba, amelyet minden másnál udvariatlanabbnak tart. A szakértő szerint ugyanis sok vendég megnehezíti a dolgozók munkáját azzal, hogy rendetlenül hagyja maga után a szobát, ám a legnagyobb tiszteletlenség mégsem ez.

Kiderült: ez a legnagyobb udvariatlanság hotelvendégként. Fotó: shutterstock / Shutterstock

A legudvariatlanabb dolog, amikor valaki úgy bánik a személyzettel, mintha láthatatlanok vagy alacsonyabb rendűek lennének. A vendéglátás egy szakma, nem pedig szolgaság

– fogalmazott Hanson hozzátette, különösen sértő, ha valaki csettintéssel hívja magához az alkalmazottakat, kerüli a szemkontaktust, vagy megfeledkezik az olyan alapvető udvariassági formulákról, mint a „kérem” és a „köszönöm”.

Ezt illik, s nem illik egy hotelban vengéként csinálni

Az etikett-szakértő több gyakorlati tanácsot is megosztott a szállodai viselkedésről. Soha nem szabad például ruhát vagy fehérneműt mosni a szobai vízforralóban:

Bármennyire hihetetlen, erre is akad példa.

De Hanson azt is kifogásolja, amikor a vendégek törölközővel órákra lefoglalják a napozóágyakat anélkül, hogy használnák azokat. Ezen felül pedig a svédasztalos reggelinél fontos a sorban állás és a türelem, este és éjszaka pedig érdemes csendesen közlekedni a folyosókon, hogy a többi vendég nyugalmát ne zavarjuk.

William Hanson szerint a legegyszerűbb szabály, hogy úgy bánjunk a hotel dolgozóival, ahogyan a saját munkahelyünkön is elvárnánk másoktól. Ha egy kollégánkkal nem beszélnénk tiszteletlen hangnemben, a szállodai személyzettel sem tehetjük meg ezt csak azért, mert fizettünk a szolgáltatásért, írja a Life.hu