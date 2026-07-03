Tudta, hogy Magyarországon is van Gyilkos-tó? Könnyű családi körtúra vezet a Dunántúl legmisztikusabb tavához

A Magas-Bakony sűrű erdőrengetegében fekszik a különleges hangulatú Hubertlaki-tó, amely mesterséges eredete ellenére a régió egyik legizgalmasabb látványosságává nőtte ki magát. A Hamuházi-séd táplálta, völgyzáró gáttal kialakított medret egykor égeres borította, ám a terület elárasztása után a fák elpusztultak. Napjainkban a sima víztükörből mereven égnek meredő, letöredezett facsonkok határozzák meg a táj képét. Ez a látvány az erdélyi névrokon hangulatát idézi, ezért a köznyelvben egyre gyakrabban emlegetik a magyar Gyilkos-tóként is.

A Hubertlaki-tó izgalmas bakonyi kirándulási tippet kínál az év bármely szakaszában.

Fotó: Havran Zoltán

Hogyan közelíthető meg a Hubertlaki-tó?

A kirándulás kiindulópontjának legalkalmasabb helyszíne a Bakonybél és Bakonykoppány közötti műút mellett található gerencepusztai parkoló. Innen egy jól jelzett, könnyen követhető turistaútvonal vezet a sűrű bükkerdőn át a célig. A gyalogtúra során mindössze kétszáz méternyi szintkülönbséget kell leküzdeni, így kisebb gyerekekkel vagy idősebb családtagokkal is bátran elindulhatunk.

Az út egy része a helyi tanösvény vonalát követi, ahol kiépített erdei pihenők és padok csábítanak pihenésre a gát mindkét oldalán. A teljes körtúra hossza megközelítőleg 7,8 kilométer, amely kényelmes tempóban nagyjából két és fél óra alatt teljesíthető.

A csapadékosabb időszakokban, vagy nagyobb esőzések után az erdei talaj hajlamos a dagonyás sárképződésre, ezért ilyenkor elengedhetetlen a megfelelő, bokát jól tartó túrabakancs és a kamásli használata.

A tótól mindössze néhány száz méterre fekszik a Hamuházi-rét, amely az egykori Esterházy-birtok vadászkastélyának adott otthont. A háromszintes épület ugyan 1967-ben egy tűzvész során megsemmisült, de a helyén emelt modern kulcsosház környéke ma is kulturált bázist, padokat és tűzrakóhelyeket biztosít a piknikezéshez. Tavasszal a patak partján ráadásul az ország egyik legszebb tőzikése borítja el a tájat.

Gőték, legendák és a vadászok védőszentje

A tó eredetileg nem turisztikai célból, hanem az 1980-as években vaditatónak létesült. A környező mocsaras, tőzeges tisztások és a védett öböl ma is gazdag kétéltűállománynak, többek között különféle ritka gőtefajoknak, valamint szitakötőknek és lepkéknek biztosítanak zavartalan élőhelyet.