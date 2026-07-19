Így óvjuk a leandert a kánikulában – erre figyeljünk a legnagyobb hőségben

1. Óvjuk a leandert a kánikulában

A leander mediterrán növény, ezért a meleget és a napfényt jól viseli, de cserépben tartva a földje kánikulában nagyon gyorsan kiszáradhat. Ilyenkor ne a megszokott módon locsoljunk, hanem nézzük meg naponta a talaj állapotát. Ha a felső réteg száraz, a cserép pedig feltűnően könnyű, ideje vizet adni neki.



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2. Öntözzünk reggel vagy este

A legnagyobb forróságban nem szerencsés locsolni, mert a víz gyorsan elpárolog, a növény pedig kevésbé tudja hasznosítani. A kora reggeli vagy a napnyugta utáni öntözés sokkal kíméletesebb. Ilyenkor a gyökérzetnek több ideje marad felvenni a nedvességet.

3. Adjunk neki bőven vizet

A leander nyáron különösen szomjas növény, főleg akkor, ha nagy lombot és sok virágot nevel. Egy gyors, felszínes locsolás ilyenkor kevés, mert a gyökérlabda belseje száraz maradhat. Addig öntözzük, amíg a föld alaposan átnedvesedik.

4. Ne hagyjuk teljesen kiszáradni

Bár a leander a kiültetett, megerősödött állapotában jól tűri a szárazabb időszakokat, cserépben sokkal kiszolgáltatottabb. Ha a földje rendszeresen csontszárazra szikkad, a növény ledobhatja a bimbóit, sárgulhatnak a levelei, és visszaeshet a virágzás. Kánikulában ezért a megelőzés a legfontosabb.

5. Kerüljük a tartós pangó vizet

A sok víz nem azt jelenti, hogy a leander gyökere folyamatosan vízben állhat. Ha a cserép alján nincs jó vízelvezetés, a gyökerek könnyen károsodhatnak. Mindig legyen lyuk a kaspó vagy cserép alján, és a felesleges vizet ne hagyjuk napokig az alátétben állni.

6. Ellenőrizzük a cserepet is

Kánikulában nemcsak a föld, hanem maga a cserép is átforrósodhat. A sötét, vékony falú edények különösen gyorsan felmelegednek, ami a gyökereket is megviselheti. Ha lehet, tegyük a növényt nagyobb, stabilabb edénybe, vagy árnyékoljuk a cserepet úgy, hogy a lomb továbbra is napot kapjon.

7. Ne permetezzük a tűző napon

A frissítő permetezés csábító lehet, de a forró, napos órákban ez nem jó megoldás. A pár másodperces frissítés nem pótolja a gyökerekhez jutó vizet, a levelek vizezése helyett ezért inkább a földjét öntözzük meg alaposan, a leveleket pedig szükség esetén hűvösebb napszakban tisztítsuk meg.