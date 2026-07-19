Így óvjuk a leandert a kánikulában – erre figyeljünk a legnagyobb hőségben

1. Óvjuk a leandert a kánikulában
A leander mediterrán növény, ezért a meleget és a napfényt jól viseli, de cserépben tartva a földje kánikulában nagyon gyorsan kiszáradhat. Ilyenkor ne a megszokott módon locsoljunk, hanem nézzük meg naponta a talaj állapotát. Ha a felső réteg száraz, a cserép pedig feltűnően könnyű, ideje vizet adni neki.
2. Öntözzünk reggel vagy este
A legnagyobb forróságban nem szerencsés locsolni, mert a víz gyorsan elpárolog, a növény pedig kevésbé tudja hasznosítani. A kora reggeli vagy a napnyugta utáni öntözés sokkal kíméletesebb. Ilyenkor a gyökérzetnek több ideje marad felvenni a nedvességet.
3. Adjunk neki bőven vizet
A leander nyáron különösen szomjas növény, főleg akkor, ha nagy lombot és sok virágot nevel. Egy gyors, felszínes locsolás ilyenkor kevés, mert a gyökérlabda belseje száraz maradhat. Addig öntözzük, amíg a föld alaposan átnedvesedik.
4. Ne hagyjuk teljesen kiszáradni
Bár a leander a kiültetett, megerősödött állapotában jól tűri a szárazabb időszakokat, cserépben sokkal kiszolgáltatottabb. Ha a földje rendszeresen csontszárazra szikkad, a növény ledobhatja a bimbóit, sárgulhatnak a levelei, és visszaeshet a virágzás. Kánikulában ezért a megelőzés a legfontosabb.
5. Kerüljük a tartós pangó vizet
A sok víz nem azt jelenti, hogy a leander gyökere folyamatosan vízben állhat. Ha a cserép alján nincs jó vízelvezetés, a gyökerek könnyen károsodhatnak. Mindig legyen lyuk a kaspó vagy cserép alján, és a felesleges vizet ne hagyjuk napokig az alátétben állni.
6. Ellenőrizzük a cserepet is
Kánikulában nemcsak a föld, hanem maga a cserép is átforrósodhat. A sötét, vékony falú edények különösen gyorsan felmelegednek, ami a gyökereket is megviselheti. Ha lehet, tegyük a növényt nagyobb, stabilabb edénybe, vagy árnyékoljuk a cserepet úgy, hogy a lomb továbbra is napot kapjon.
7. Ne permetezzük a tűző napon
A frissítő permetezés csábító lehet, de a forró, napos órákban ez nem jó megoldás. A pár másodperces frissítés nem pótolja a gyökerekhez jutó vizet, a levelek vizezése helyett ezért inkább a földjét öntözzük meg alaposan, a leveleket pedig szükség esetén hűvösebb napszakban tisztítsuk meg.
8. Tápoldatozzunk, de mértékkel
A virágzó leander sok tápanyagot használ fel, ezért a nyári időszakban meghálálja a rendszeres, kiegyensúlyozott tápoldatozást. A túlzás azonban árthat, főleg akkor, ha a növény éppen hőségtől vagy vízhiánytól szenved. Ha a növény lankad vagy kiszáradt, előbb tiszta vízzel hozzuk helyre, és csak utána kapjon tápoldatot.
9. A szabadföldiek is veszélyben vannak
A szabadföldbe ültetett leander gyökere mélyebbre húzódik, ezért nem igényel olyan gyakori locsolást, mint a dézsás példányok. Kánikulában viszont fontos, hogy ne csak a talaj felszínét nedvesítsük meg. Inkább ritkábban, de nagyobb vízadaggal öntözzük, hogy a nedvesség a mélyebb gyökérzónába is lejusson.
10. A tövéhez öntsük
A leandert, ha nem cserépben tartjuk, mindenképpen a tövénél érdemes locsolni. Így kevesebb nedvesség párolog el, és a növény közvetlenül ott kap utánpótlást, ahol a leginkább hasznosítani tudja.
11. A metszést hagyjuk későbbre
A nagyobb metszés önmagában is stresszt jelent a növénynek, ezért kánikulában nem ideális. Ilyenkor maradjunk a kisebb tisztító munkáknál: szedjük le a száraz, sérült, betegnek tűnő részeket. A formázó vagy fiatalító metszést inkább hűvösebb időszakra hagyjuk.
12. Védjük az erős széltől is
A forró, száraz szél gyorsan kiszárítja a leveleket és a földet is. Ha a leander erkélyen, teraszon vagy felforrósodó fal mellett áll, a hőség hatása még erősebb lehet. Keressünk neki napos, de kevésbé huzatos helyet, ahol nem perzselődik egész nap.
13. Nézzük át a levelek fonákját
A meleg, száraz idő kedvezhet a takácsatkáknak, a pajzstetveknek és más szívogató kártevőknek. A korai jelek közé tartozhat a finom pókhálószerű szövedék, a pöttyözött levél, a ragacsos felület vagy a levélfonákon megbújó apró kártevő. Minél előbb vesszük észre a bajt, annál könnyebb megfékezni.
14. Mulccsal is támogathatjuk
A szabadföldi leander töve köré terített kéregmulcs vagy más takaróanyag segít lassítani a talaj kiszáradását. Arra figyeljünk, hogy a mulcs ne simuljon közvetlenül a szárhoz, mert a túl nedves közeg ott problémát okozhat - írja a Fanny magazin.
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