A korral jár és visszafordíthatatlan? Óriási tévhit él a vizeletcsepegésről

Magyarországon közel félmillió embert érint az inkontinencia, a nők csaknem egyharmada találkozik a problémával élete során, különösen a gyermekvállalást követően vagy a változókor idején. Annak ellenére, hogy a vizelettartási nehézség súlyos életminőség-romlást, szociális visszahúzódást és szorongást okozhat, statisztikák szerint csupán minden tizedik érintett fordul urológushoz. Fontos tudatosítanunk, hogy ez az állapot nem betegség, hanem egy összetett tünetegyüttes, amely mögött jól azonosítható és célzottan kezelhető okok állnak, a biológiai adottságok – például a nők rövidebb húgycsöve és a kismedence érzékenysége – miatt pedig a női szervezet fokozottabban kitett ezen folyamatoknak.

Az inkontinencia ma még tabu téma, pedig van rá megoldás!

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Miért alakul ki a vizeletvesztés, és melyek az inkontinencia leggyakoribb típusai?

A vizelet tárolásáért és ürítéséért a hólyag izomzata, a záróizmok, valamint a kismedencei szerveket megtámasztó gátizomzat felelős. Ha ebben a finom rendszerben zavar keletkezik, vizeletszivárgás lép fel. A kiváltó okok között vezető helyen szerepel a medencefenék izomzatának meggyengülése, amelyet a terhesség és a szülés során fellépő fizikai megterhelés, a túlsúly, a krónikus székrekedés vagy a nehéz súlyok emelése is kiválthat. A menopauza idején lezajló hormonális változások, az ösztrogénszint csökkenése miatt a húgycső és a hüvely szövetei veszítenek rugalmasságukból, ami tovább gyengíti a zárófunkciót. Emellett makacs húgyúti fertőzések, idegrendszeri megbetegedések és bizonyos gyógyszerek szedése is állhat a háttérben.

A tünetek jellege alapján az alábbi főbb típusokat különíthetjük el: • Stressz- vagy terheléses inkontinencia: a leggyakoribb forma, amikor fizikai megterhelés, köhögés, tüsszentés, nevetés vagy sportolás közben, a megnövekedett hasűri nyomás hatására cseppen el a vizelet.

• Késztetéses inkontinencia: hirtelen fellépő, parancsoló vizelési inger jellemzi, amelyet az érintett nem tud elnyomni, és sokszor el sem éri időben a mosdót. Ezt a hólyagizomzat túlzott aktivitása okozza.

• Kevert típus: a terheléses és a késztetéses forma együttes jelenléte, ami a változókorban kifejezetten gyakori.

• Túlfolyásos inkontinencia: valamilyen anatómiai akadály vagy renyhe hólyagizomzat miatt a hólyag nem tud teljesen kiürülni, a kapacitásán felül visszamaradó vizelet pedig folyamatosan, cseppekben távozik.

Az inkontinencia kezelése: konzervatív terápiáktól a modern műtéti eljárásokig

A vizelet inkontinencia sikeres kezelésének alapja a pontos urológiai diagnózis, amely a páciens részletes kikérdezésén, vizelet- és hüvelyi vizsgálaton, valamint szükség esetén urodinamikai méréseken alapul. A terápia meghatározása mindig az inkontinencia típusától és súlyossági stádiumától függ, az enyhe fokozattól egészen a nyugalmi állapotban is fennálló vizeletvesztésig.