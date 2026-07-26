Inzulinrezisztenciát okozhat a cukor teljes megvonása egy új kutatás szerint

Kiderült, a cukor teljes megvonása nem jó döntés.

Egy friss állatkísérlet eredményei szerint a cukor teljes kiiktatása kifejezetten árthat a szervezetünknek.

A kutatók a bélmikrobiom egyensúlyának felborulását és az inzulinrezisztencia jeleit figyelték meg a cukormentes étrenden élő egereknél.

Egy állatkísérlet során szakemberek azt figyelték meg, hogy az alacsony zsírtartalmú étrendből teljesen kiiktatott cukor kedvezőtlen változásokat idézhet elő az anyagcserében és a bélflórában, ráadásul az inzulinrezisztencia kialakulásának esélyét is növelheti. A dolog ennél persze jóval összetettebb.

A cukrok elhagyása növelheti az inzulinrezisztencia kialakulásának esélyét. Fotó: New Africa / Shutterstock

Inzulinrezisztencia lehet az eredménye a cukor megvonásának

A Dasman Diabetes Institute szakemberei összesen tizenkét egeret vontak be a kísérletbe. Az egereket két csoportra osztották, és mindkét csoport alacsony zsírtartalmú étrendet kapott. Az egyik csoport tápláléka azonban tartalmazott szacharózt – vagyis hagyományos kristálycukrot –, míg a másik étrendből ezt teljesen kihagyták.

A vizsgálat 16 héten át tartott, ezalatt a kutatók folyamatosan figyelték az állatok anyagcsere-folyamatait, a bélmikrobiomuk összetételét és a májuk állapotát.

Inzulinrezisztencia jeleit mutatták a cukormentes étrenden élő egerek

A kutatás végére a cukrot teljesen nélkülöző csoportnál több kedvezőtlen változás is megjelent. A bélmikrobiom egyensúlya felborult: csökkent a hasznos baktériumok száma, miközben a gyulladással összefüggésbe hozható baktériumok elszaporodtak.

Emellett romlott a vércukorszint szabályozása is, ezenkívül inzulinrezisztenciára utaló jeleket figyeltek meg a rágcsálóknál. Ez azért fontos, mert az inzulinrezisztencia hosszú távon növelheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

A kutatók azt is megállapították, hogy a cukormentesen táplált egerek májában fokozódott a zsírfelhalmozódás, miközben a testtömegük nem különbözött érdemben a cukrot fogyasztó állatokétól.

A kiegyensúlyozott étrend fontosabb lehet, mint egyetlen összetevő teljes kiiktatása

Az eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a táplálkozásban ritkán léteznek egyszerű, minden helyzetre érvényes szabályok. Elképzelhető, hogy a szénhidrátok teljes megvonása bizonyos körülmények között kedvezőtlenebb hatással lehet a szervezetre, mint a mérsékelt, kiegyensúlyozott fogyasztás.

A szakemberek úgy vélik, a megfelelő mennyiségű szénhidrát hozzájárulhat a bélmikrobiom egészséges működéséhez, valamint az immunrendszer és az anyagcsere egyensúlyának fenntartásához.

Csak óvatosan!

Habár a kutatás érdekes összefüggésekre világított rá, független szakértők hangsúlyozzák, hogy az eredményeket egyelőre óvatosan kell értelmezni. A vizsgálat ugyanis kizárólag egereken zajlott, így nem bizonyított, hogy embereknél is ugyanilyen folyamatok játszódnak le.

Egy 2024-es svéd kutatás során például arra jutottak, hogy amíg a cukros üdítőitalok fogyasztása egyértelműen kedvezőtlen hatású volt, az alkalmanként elfogyasztott édességek önmagukban nem növelték számottevően a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Az ENDO 2026 konferencián bemutatott új tanulmány eredményének összegzését az alábbi videóban is megtekintheted. Az előadók állítják: a cukormentes étrend negatívan befolyásolhatja a bélrendszer egészségét, a vércukorszint-szabályozást és az inzulinérzékenységet.