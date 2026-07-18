Amikor a szerettünk egyre többet játszik, titkolózik, vagy eltűnik a közös pénz egy része, könnyen úrrá lehet rajtunk a tehetetlenség és a szégyen érzése. Fontos azonban tudatosítani magunkban, hogy nem vagyunk egyedül. A legfrissebb kutatásokból kiderül, hogy Magyarországon mintegy 130 ezer ember küzd ezzel a függőséggel, de további 1,6 millió mozog a határán.

Ismerjük fel már az első jeleket! A szerencsejátékok rabságában Fotó: unsplash.com

Hangulatingadozás és apó titkok

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a szerencsejáték-függőség nagyon hasonló az alkoholizmushoz, csak itt nem egy külsőleg bevitt szer hatásáról beszélünk.

– A kóros játékszenvedély során dopamin szabadul fel az agyban, amit jutalmazásként él meg a függő személy. Tehát ez a viselkedési addikció nem elsősorban az anyagiakról szól, inkább arról az örömérzetről, amit a játék során él meg – árulja el szakértőnk.

Ne keverjük össze azonban az alkalmankénti játékot a valódi függőséggel, amely ritkán kezdődik látványosan. Először csak azt vesszük észre, hogy a párunk egyre gyakrabban sportfogad, kaszinózik vagy pénzt utal online játékokra. Ezt követően feltűnhet, hogy feszültté és ingerlékennyé válik, amikor nem tud játszani, a gondolatai nagy részét pedig a játék teszi ki. Ezek már mind arra utalnak, hogy jóval többről van szó egy ártatlan hobbinál. Szintén gyanús lehet a titkolózás, a hangulatingadozások, a megmagyarázhatatlan pénzhiány, a váratlan kölcsönök, a banki értesítések elrejtése és a sorozatos kifogások. A szakember szerint abban a pillanatban, hogy már nem kikapcsolódásként, hanem kényszerként lesz jelen az életében a szerencsejáték, kontrollvesztésről vagyis függőségről beszélünk.

Hogyan alakul ki a függőség?

A szerencsejáték-függőség kialakulásában a környezeti hatások és a genetikai hajlam együttesen játszanak szerepet.

– Elég lehet hozzá egy rossz családi minta, fogékonyság az addikciókra, egy stresszes élethelyzet vagy anyagi nehézségek. A játék során átélt izgalom idővel egyre erősebb vágyat alakíthat ki, amely nagyobb téteket és gyakoribb alkalmakat igényel. Sokaknál ehhez társul az a téves hiedelem is, hogy a következő fogadással visszanyerhető lesz minden korábbi veszteség – ez az úgynevezett veszteség-hajszolás egyik legjellemzőbb mintázata. Az online szerencsejátékokhoz ráadásul ki sem kell mozdulni, elég egy mobiltelefon – teszi hozzá Dr. Makai Gábor.