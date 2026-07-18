Ismerjük fel már az első jeleket! A szerencsejátékok rabságában

Amikor a szerettünk egyre többet játszik, titkolózik, vagy eltűnik a közös pénz egy része, könnyen úrrá lehet rajtunk a tehetetlenség és a szégyen érzése. Fontos azonban tudatosítani magunkban, hogy nem vagyunk egyedül. A legfrissebb kutatásokból kiderül, hogy Magyarországon mintegy 130 ezer ember küzd ezzel a függőséggel, de további 1,6 millió mozog a határán.
Hangulatingadozás és apó titkok
Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a szerencsejáték-függőség nagyon hasonló az alkoholizmushoz, csak itt nem egy külsőleg bevitt szer hatásáról beszélünk.
– A kóros játékszenvedély során dopamin szabadul fel az agyban, amit jutalmazásként él meg a függő személy. Tehát ez a viselkedési addikció nem elsősorban az anyagiakról szól, inkább arról az örömérzetről, amit a játék során él meg – árulja el szakértőnk.
Ne keverjük össze azonban az alkalmankénti játékot a valódi függőséggel, amely ritkán kezdődik látványosan. Először csak azt vesszük észre, hogy a párunk egyre gyakrabban sportfogad, kaszinózik vagy pénzt utal online játékokra. Ezt követően feltűnhet, hogy feszültté és ingerlékennyé válik, amikor nem tud játszani, a gondolatai nagy részét pedig a játék teszi ki. Ezek már mind arra utalnak, hogy jóval többről van szó egy ártatlan hobbinál. Szintén gyanús lehet a titkolózás, a hangulatingadozások, a megmagyarázhatatlan pénzhiány, a váratlan kölcsönök, a banki értesítések elrejtése és a sorozatos kifogások. A szakember szerint abban a pillanatban, hogy már nem kikapcsolódásként, hanem kényszerként lesz jelen az életében a szerencsejáték, kontrollvesztésről vagyis függőségről beszélünk.
Hogyan alakul ki a függőség?
A szerencsejáték-függőség kialakulásában a környezeti hatások és a genetikai hajlam együttesen játszanak szerepet.
– Elég lehet hozzá egy rossz családi minta, fogékonyság az addikciókra, egy stresszes élethelyzet vagy anyagi nehézségek. A játék során átélt izgalom idővel egyre erősebb vágyat alakíthat ki, amely nagyobb téteket és gyakoribb alkalmakat igényel. Sokaknál ehhez társul az a téves hiedelem is, hogy a következő fogadással visszanyerhető lesz minden korábbi veszteség – ez az úgynevezett veszteség-hajszolás egyik legjellemzőbb mintázata. Az online szerencsejátékokhoz ráadásul ki sem kell mozdulni, elég egy mobiltelefon – teszi hozzá Dr. Makai Gábor.
A bizalomvesztés veszélye
A szakpszichológus kiemeli, hogy a szerencsejáték-függő számára minden, ami addig fontos volt az életében, az árnyékba kerül.
–Állandó hazugságban él, önmagát is becsapva, és kevés olyan függőség van, amely ennyire közvetlenül érinti a családot. Ez az addikció nemcsak az anyagi következmények, mint az elmaradt számlák, törlesztetlen hitelek, elapadó megtakarítás miatt fájdalmas. Fokozatosan felőrli a bizalmat, és állandó feszültséget visz a kapcsolatba. Mindez súlyos érzelmi következményekkel jár. Idővel megjelenik a gyanakvás, az ellenőrzés, a csalódottság, a harag és a megaláztatás érzése.
A szeretet vezérelte hibák
Szeretetből könnyen teszünk olyan dolgokat, amelyek valójában fenntartják a függőséget. Ilyen lehet, ha titokban visszafizetjük a tartozásokat, újra és újra kisegítjük pénzzel, kifogásokat keresünk helyette, vagy megpróbáljuk eltitkolni a problémát a család és a barátok elől. Ezzel akaratlanul is csökkentjük a viselkedés következményeit, így a függőnek kevesebb oka lesz szembenézni a helyzettel. Bár rövid távon megóvhatjuk a konfliktusoktól, hosszú távon ezzel csak elnyújthatjuk a problémát. Hasonlóan káros, ha minden energiánkat a másik megmentésére fordítjuk, miközben saját szükségleteink teljesen háttérbe szorulnak.
Segítsünk, de gondoljunk magunkra is
Természetes, hogy segíteni szeretnénk annak, akit szeretünk. A legfontosabb tudatosítani magunkban, hogy ez nem jellemhiba és nem is ez pillanatnyi rossz döntés, hanem komoly mentális betegség. Dr. Makai Gábor szerint az első lépés egy őszinte beszélgetés, amely során vádaskodás helyett a konkrét tapasztalatainkról beszélünk: mit vettünk észre, hogyan hat ránk a helyzet, miért aggódunk. Ez nagyobb eséllyel vezet őszinte párbeszédhez, mint a szemrehányások. A cél, hogy belássa a problémát, akarjon változtatni és elfogadja a segítséget. Helyette nem tudjuk végigjárni a gyógyulás útját, csak a kezét foghatjuk közben.
– Emellett a saját határaink kijelölése is elsődleges. Nem szabad engednünk, hogy a függőség és annak következményei befolyásolják a mi életünket – magyarázza a terapeuta, aki azt tanácsolja, hogy mindenek előtt gondoskodjunk a közös pénzügyek védelméről. A határok nem büntetések, hanem biztonsági lépések. A felépüléséhez mindenképp szakmai segítségre, addiktológusra, pszichoterápiára, akár támogatói csoportra van szüksége, ugyanis egyedül ebből nem fog tudni kilépni. Nekünk is érdemes segítséget kérnünk, hiszen hozzátartozóként óriási lelki teher nehezedhet ránk. Fontos emlékeztetnünk magunkat arra is, hogy a másik döntéseiért nem mi vagyunk a felelősek, de a saját jövőnkért igen – írja a Fanny magazin.
Így ismerhetjük fel
• Ingerlékennyé válik, ha nem tud játszani, vagy ha szóba kerül a szerencsejáték.
• Rendszeresen eltűnik a fizetésének egy része, vagy titokban kölcsönöket vesz fel.
• Újra és újra megígéri, hogy leáll, de a fogadkozások sosem teljesülnek.
• A párkapcsolatban egyre gyakoribbá válnak a titkok, állandósul a feszültség.
Hová fordulhatunk?
Ha úgy érzi, önnek vagy hozzátartozójának segítségre, tanácsra van szüksége, tárcsázza a Szerencsejáték-függőség Megelőzési és Segítő Központ +36 80 49 6969-es, éjjel-nappal ingyenes hívható telefonszámát.