Teszteltük: ezek a legjobb házi praktikák izzadás ellen

- Természetes módszerekkel is csökkenthető az izzadás, például fekete tea vagy varázsmogyoró alkalmazásával.
- A házi praktikák nem mindenkinél egyformán hatnak, de kiegészíthetik a hagyományos izzadásgátlók használatát.
- Az izzadásgátló este alkalmazva általában hatékonyabb, mert a hatóanyagoknak több idejük van kifejteni a hatásukat.
A nyári forróság vagy egy stresszes nap fokozott verejtékezéssel és kellemetlen testszaggal járhat együtt. Habár a hagyományos izzadásgátló termékek sokaknak beválnak, előfordulhat, hogy a nagy melegben már nem nyújtanak elegendő védelmet az erős izzadás ellen. Ilyenkor érdemes néhány természetes megoldást is kipróbálni, amelyek segíthetnek mérsékelni a verejtékezést, és frissebb érzetet biztosíthatnak.
Izzadás elleni házi praktikák, amelyek valóban hasznosak lehetnek
A drogériák polcain rengeteg dezodor és izzadásgátló közül választhatunk, de sokan keresnek természetes alternatívákat is. Habár ezek hatékonysága egyénenként eltérő lehet, néhány egyszerű módszer kellemes kiegészítője lehet a mindennapi higiéniának, főleg kánikula idején.
1. Fekete vagy zöld tea a fokozott izzadás ellen
A fekete és a zöld tea magas csersavtartalma enyhe pórusösszehúzó hatással rendelkezik, ezért sokan alkalmazzák természetes izzadáscsökkentőként.
Hónaljra készíts egy erősebb főzetet: 2-3 teafiltert áztass 10-15 percig egy csésze forró vízben, majd hagyd teljesen kihűlni. Egy vattakorong segítségével vidd fel a tiszta, száraz bőrre naponta egyszer vagy kétszer.
Ha a tenyér vagy a talp izzad erősebben, egy liter vízben főzz ki 4-5 filter teát, majd a kihűlt folyadékban áztasd a lábad 15-20 percig. Rendszeres használat mellett sokan tapasztalnak javulást.
2. Varázsmogyoró természetes bőrápolóként
A varázsmogyoró kivonata régóta ismert bőrápoló összetevő, amely összehúzó tulajdonságának köszönhetően frissítő érzést adhat, és segíthet csökkenteni a bőr verejtékezését.
A kihűlt főzetet vagy a kész kivonatot vattakoronggal vidd fel az izzadásra hajlamos területekre tisztálkodás után.
3. Talkum: egyszerű megoldás a nedvesség felszívására
A talkum nem csökkenti közvetlenül a verejtéktermelést, viszont kiválóan felszívja a nedvességet, így segíthet szárazabban tartani a bőrt és mérsékelheti a kellemetlen testszag kialakulását.
Használat előtt mindig alaposan tisztítsd és szárítsd meg a bőrfelületet, majd vékony rétegben vidd fel a port az izzadt területekre.
4. Házi dezodor kókuszolajjal
A kókuszolaj bőrápoló tulajdonságairól ismert, a teafaolaj pedig természetes antibakteriális hatású. Ezekből egyszerű házi dezodor is készíthető. Ehhez keverj össze:
- 3 evőkanál kókuszolajat,
- 2 evőkanál szódabikarbónát,
- 2 evőkanál kukoricakeményítőt,
- 5-10 csepp teafaolajat.
Az elkészült krémet egy kis tégelyben tárold, és vékony rétegben használd a tiszta bőrön. Ha érzékeny a bőröd, a szódabikarbóna irritációt okozhat, ezért érdemes először kis felületen kipróbálni.
Mikor érdemes használni az izzadásgátlót?
Kevesen tudják, hogy az izzadásgátlók a legtöbb esetben este, lefekvés előtt működnek a leghatékonyabban. A teljesen száraz bőrre felvitt készítménynek így egész éjszaka van ideje kifejteni a hatását, amikor a verejtékezés természetes módon is mérsékeltebb. Reggel már elegendő a szokásos tisztálkodás, miközben az izzadásgátló továbbra is hatékony maradhat a nap folyamán.
Még több házi praktikát szeretnél izzadás ellen? Akkor nézd meg a következő videót:
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