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Teszteltük: ezek a legjobb házi praktikák izzadás ellen

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Az izzadás a szervezet egyik legtermészetesebb folyamata, ezért nincs okunk szégyellni, ellenben a folt a pólónkon és a nyári melegben kialakuló testszag kellemetlen helyzetet teremthet. Ha szeretnéd magabiztosabban átvészelni a legmelegebb napokat, érdemes kipróbálnod néhány természetes izzadás elleni praktikát, amelyek segíthetnek kordában tartani a folyamatot és a kellemetlen szagokat.
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verejtékezésizzadásizzadásgátlóházi praktikakánikula
  • Természetes módszerekkel is csökkenthető az izzadás, például fekete tea vagy varázsmogyoró alkalmazásával. 
  • A házi praktikák nem mindenkinél egyformán hatnak, de kiegészíthetik a hagyományos izzadásgátlók használatát. 
  • Az izzadásgátló este alkalmazva általában hatékonyabb, mert a hatóanyagoknak több idejük van kifejteni a hatásukat. 

A nyári forróság vagy egy stresszes nap fokozott verejtékezéssel és kellemetlen testszaggal járhat együtt. Habár a hagyományos izzadásgátló termékek sokaknak beválnak, előfordulhat, hogy a nagy melegben már nem nyújtanak elegendő védelmet az erős izzadás ellen. Ilyenkor érdemes néhány természetes megoldást is kipróbálni, amelyek segíthetnek mérsékelni a verejtékezést, és frissebb érzetet biztosíthatnak.

Fiatal nő izzadságfolttal a hónalján, mert nem működött számára az izzadás elleni szer
Az izzadás a szervezet méregtelenítő és hőszabályozó funkciója. Fotó: Shutterstock

Izzadás elleni házi praktikák, amelyek valóban hasznosak lehetnek

A drogériák polcain rengeteg dezodor és izzadásgátló közül választhatunk, de sokan keresnek természetes alternatívákat is. Habár ezek hatékonysága egyénenként eltérő lehet, néhány egyszerű módszer kellemes kiegészítője lehet a mindennapi higiéniának, főleg kánikula idején.

1. Fekete vagy zöld tea a fokozott izzadás ellen

A fekete és a zöld tea magas csersavtartalma enyhe pórusösszehúzó hatással rendelkezik, ezért sokan alkalmazzák természetes izzadáscsökkentőként.

Hónaljra készíts egy erősebb főzetet: 2-3 teafiltert áztass 10-15 percig egy csésze forró vízben, majd hagyd teljesen kihűlni. Egy vattakorong segítségével vidd fel a tiszta, száraz bőrre naponta egyszer vagy kétszer.

Ha a tenyér vagy a talp izzad erősebben, egy liter vízben főzz ki 4-5 filter teát, majd a kihűlt folyadékban áztasd a lábad 15-20 percig. Rendszeres használat mellett sokan tapasztalnak javulást.

Izzadó talp
Hagyományos népi módszerekkel és természetes alapanyagokkal hatékonyan csökkenthető az izzadás mértéke. Fotó: Shutterstock 

2. Varázsmogyoró természetes bőrápolóként

A varázsmogyoró kivonata régóta ismert bőrápoló összetevő, amely összehúzó tulajdonságának köszönhetően frissítő érzést adhat, és segíthet csökkenteni a bőr verejtékezését.

A kihűlt főzetet vagy a kész kivonatot vattakoronggal vidd fel az izzadásra hajlamos területekre tisztálkodás után.

3. Talkum: egyszerű megoldás a nedvesség felszívására

A talkum nem csökkenti közvetlenül a verejtéktermelést, viszont kiválóan felszívja a nedvességet, így segíthet szárazabban tartani a bőrt és mérsékelheti a kellemetlen testszag kialakulását.

Használat előtt mindig alaposan tisztítsd és szárítsd meg a bőrfelületet, majd vékony rétegben vidd fel a port az izzadt területekre.

4. Házi dezodor kókuszolajjal

A kókuszolaj bőrápoló tulajdonságairól ismert, a teafaolaj pedig természetes antibakteriális hatású. Ezekből egyszerű házi dezodor is készíthető. Ehhez keverj össze:

  • 3 evőkanál kókuszolajat,
  • 2 evőkanál szódabikarbónát,
  • 2 evőkanál kukoricakeményítőt,
  • 5-10 csepp teafaolajat.

Az elkészült krémet egy kis tégelyben tárold, és vékony rétegben használd a tiszta bőrön. Ha érzékeny a bőröd, a szódabikarbóna irritációt okozhat, ezért érdemes először kis felületen kipróbálni.

Kókuszolaj felmelegítése
A verejtékezés egy természetes párologtatási folyamat a bőr pórusain keresztül, aminek az intenzitását növényi főzetekkel és házilag kevert dezodorokkal is szabályozhatjuk. Fotó: New Africa / Shutterstock

Mikor érdemes használni az izzadásgátlót?

Kevesen tudják, hogy az izzadásgátlók a legtöbb esetben este, lefekvés előtt működnek a leghatékonyabban. A teljesen száraz bőrre felvitt készítménynek így egész éjszaka van ideje kifejteni a hatását, amikor a verejtékezés természetes módon is mérsékeltebb. Reggel már elegendő a szokásos tisztálkodás, miközben az izzadásgátló továbbra is hatékony maradhat a nap folyamán.

Még több házi praktikát szeretnél izzadás ellen? Akkor nézd meg a következő videót:

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