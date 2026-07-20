Ezek voltak a világ legpusztítóbb jégesői – Fotók

Az egyik legalattomosabb és legveszélyesebb időjárási viszontagság a jégeső. Ez a hirtelen lecsapó természeti csapás képes kárt tenni bármiben és bárkiben. Nem véletlen, hogy jégeső előtt mindig figyelmeztetést adnak ki a szakértők – ha ugyanis elővigyázatosság nélkül szakad a nyakunkba a vihar, akkor súlyos sérülések, hatalmas károk, vagy akár halálos balesetek is történhetnek.

A világ legbrutálisabb jégesői számtalan tragédiát és gazdasági kárt okoztak. Fotó: Ben Romalis / Shutterstock

Pusztító jégesők a nagyvilágból

A nyár legrettegettebb velejárója, a jégeső sosem tart hosszú ideig, azonban rövid és intenzív tombolása közben rengeteg helyen okozhat hatalmas károkat és tragédiákat. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) nyilvántartásából gyűjtöttük össze az elmúlt évtizedek legdurvább jégesőit. Volt, ahol több mint 200-an vesztették életüket a természeti csapás miatt, és olyan is, ahol 200 ezer autó sérült meg, miközben tombolt a vihar. Íme a lista!

1. Moradabad, India – 1888. április

A dokumentált jégesők közül ez volt a leghalálosabb. Legalább 246-an vesztették életüket, miközben narancs és libatojás méretű jégdarabok hullottak az égből. Sokan közvetlen fejsérülések közvetkeztében, mások kihűlésbe haltak bele. A tragikus természeti csapás bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe is.

Narancs és libatojás méretű jégdarabok hullottak Indiában 1888-ban. Fotó: Rosliak Nataliia / Shutterstock

2. Henan tartomány, Kína – 1932. július

Szintén pusztító jégeső csapott le a kínai Henan tartományra 1932-ben. Itt a tomboló vihar során 200-an hunytak el és több ezren szenvedtek súlyos sérüléseket. Még szomorúbbá teszi a katasztrófát, hogy mindössze egy évvel korábban az országban hatalmas árvizek pusztítottak, amelyek 4 millió ember életét követelték.

Teniszlabda méretű jégdarabok is hullottak már az égből. Fotó: Carly Justino / Shutterstock

3. Banglades – 1986

Az 1986-as gopalganji jégeső Banglades történelmének egyik leghalálosabb vihara volt. Legalább 92-en vesztették életüket a katasztrófa során. Még durvábbá teszi a történteket, hogy a szakértők 1,02 kilogrammos jégdarabokat is találtak a földre hullva. Ennél nagyobb tömegű jégrögöt azóta se regisztráltak sehol.

Nem kevesebb, mint 92 ember vesztette életét a pusztító gopalganji jégesőben. Fotó: zakir1346 / Shutterstock

4. USA – Tristate Hailstrom 2001

A legnagyobb anyagi kárral járó jégeső Amerikában tombolt 2001-ben. A Guinness Rekordok Könyve szerint 3 milliárd dollárba került a vihar sújtotta terület újjáépítése a Tristate Jégverés után. Összesen 65 ezer autó, 120 ezer ingatlan és 8 ezer üzlet sérült meg a vihar közben. Ezenfelül 22 utasszállító repülőgép is megsérült, amelyek egy közeli reptéren tartózkodtak, amikor megérkezett az égi csapás.