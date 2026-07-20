Ezek voltak a világ legpusztítóbb jégesői – Fotók

Az egyik legalattomosabb és legveszélyesebb időjárási viszontagság a jégeső. Ez a hirtelen lecsapó természeti csapás képes kárt tenni bármiben és bárkiben. Nem véletlen, hogy jégeső előtt mindig figyelmeztetést adnak ki a szakértők – ha ugyanis elővigyázatosság nélkül szakad a nyakunkba a vihar, akkor súlyos sérülések, hatalmas károk, vagy akár halálos balesetek is történhetnek.
Pusztító jégesők a nagyvilágból
A nyár legrettegettebb velejárója, a jégeső sosem tart hosszú ideig, azonban rövid és intenzív tombolása közben rengeteg helyen okozhat hatalmas károkat és tragédiákat. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) nyilvántartásából gyűjtöttük össze az elmúlt évtizedek legdurvább jégesőit. Volt, ahol több mint 200-an vesztették életüket a természeti csapás miatt, és olyan is, ahol 200 ezer autó sérült meg, miközben tombolt a vihar. Íme a lista!
1. Moradabad, India – 1888. április
A dokumentált jégesők közül ez volt a leghalálosabb. Legalább 246-an vesztették életüket, miközben narancs és libatojás méretű jégdarabok hullottak az égből. Sokan közvetlen fejsérülések közvetkeztében, mások kihűlésbe haltak bele. A tragikus természeti csapás bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe is.
2. Henan tartomány, Kína – 1932. július
Szintén pusztító jégeső csapott le a kínai Henan tartományra 1932-ben. Itt a tomboló vihar során 200-an hunytak el és több ezren szenvedtek súlyos sérüléseket. Még szomorúbbá teszi a katasztrófát, hogy mindössze egy évvel korábban az országban hatalmas árvizek pusztítottak, amelyek 4 millió ember életét követelték.
3. Banglades – 1986
Az 1986-as gopalganji jégeső Banglades történelmének egyik leghalálosabb vihara volt. Legalább 92-en vesztették életüket a katasztrófa során. Még durvábbá teszi a történteket, hogy a szakértők 1,02 kilogrammos jégdarabokat is találtak a földre hullva. Ennél nagyobb tömegű jégrögöt azóta se regisztráltak sehol.
4. USA – Tristate Hailstrom 2001
A legnagyobb anyagi kárral járó jégeső Amerikában tombolt 2001-ben. A Guinness Rekordok Könyve szerint 3 milliárd dollárba került a vihar sújtotta terület újjáépítése a Tristate Jégverés után. Összesen 65 ezer autó, 120 ezer ingatlan és 8 ezer üzlet sérült meg a vihar közben. Ezenfelül 22 utasszállító repülőgép is megsérült, amelyek egy közeli reptéren tartózkodtak, amikor megérkezett az égi csapás.
5. München, Németország – 1984
Európa sem maradhat ki a sorból. A kontinens legismertebb és legdurvább jégesője 1984-ben tombolt Münchenben, és 400 embert sebesített meg, ezenkívül legalább 200 ezer autó rongálódott meg. Akkori értéken 3 milliárd német márkába került a károk helyreállítása. A német biztosító piac a legdrágább viharkárokkal járó eseménynek nyilvánította az esetet.
+1 Magyarország legdurvább jégverése
2023. augusztus 4-én hazánk több vármegyéjét is szupercellák tarolták le. Az eset során több helyen is jégeső kezdődött, és két nap alatt 100 ezer kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz. Szerencsére tragédia nem történt, azonban sérülések és hatalmas károk igen. Több ezer autó, családi ház, tető és napelem rongálódott meg a katasztrófa során.
Mekkora jég okozhat súlyos sérüléseket?
- 2-3 cm: fájdalmas ütés, kisebb horpadások az autókon.
- 4-5 cm: komoly autókár, tető- és üvegtörés, fejsérülés lehetősége.
- 6-8 cm: életveszélyes sérüléseket is okozhat.
- 10 cm felett: rendkívül ritka, de halálos sérülést is okozhat, különösen ha valakit a fején vagy a nyakán talál el nyílt terepen. Az eddigi legnagyobb jégdarab, amelyet szakértők hitelesítettek, 20,3 centiméter átmérőjű volt, és a Vivian vihar közben mérték Amerikában.
A modern jégesőkárok jelentős része ma már szerencsére nem a személyi sérülésekből, hanem a járművekben, tetőkben, napelemekben és mezőgazdasági terményekben keletkezett hatalmas anyagi veszteségekből adódik.