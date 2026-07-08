Jégeső utáni teendők: 5 tipp, mit tegyen, ha jégkárt szenvedett

Szerdára citromsárga figyelmeztetést adott ki a HungaroMet az ország szinte egész területére. 16 vármegyében kell zivatarokra számítani, amelyek kísérőjelensége, a rettegett jégeső is megjelenhet. Amennyiben szeretne felkészülni rá, ha esetleg az ön lakóhelye is érintett lenne a viharban, akkor tartson velünk, eláruljuk, hogy mi a teendő jégeső után!

Összegyűjtöttük, mire figyeljen jégeső esetén és mit tegyen, ha megtörtént a baj.

Fotó: MATT PHELPS, TEMPEST TOURS / ANADOLU

Mit tegyen jégeső riasztás esetén?

A legfontosabb, hogy figyeljen a testi épségére és húzodjon fedél alá a jégeső idejére. Igyekezzen az autójával is garázsban, vagy tető alatt parkolni és amennyiben tisztában van vele, hogy mikor érkezik a vihar, akkor néhány apró praktikával megelőzheti a jégkárok kialakulását. Korábbi cikkünkben bemutattunk ennek a lépéseit. Ha azonban elkerülhetetlen volt a jégeső, és már csak az ablakból látja, hogy mi történt, akkor most eláruljuk, hogy mit tegyen a vihar után:

1. Győzödjön meg arról, hogy biztonságos már a helyzet

Ne rohanjon ki azonnal a házból, ha úgy érzi, hogy már elcsendesedett a vihar. Ha még villámlik, vagy nagyon erős a szél, akkor várja meg a végét, mielőtt elhagyja az otthonát. Csak akkor kezdjen el bármilyen kültéri tevékenységet, ha már úgy ítéli meg, hogy biztonságos a helyzet.

2. Kárfelmérés

Nézze át a tetőt, az ereszcsatornákat, az ablakokat és a redőnyt. Ha van, akkor a napelemeket és a kerti épületeket is. Ezután jöhet a legkritikusabb pont, az autó, amely hatványozottan van kitéve a jégeső pusztításának. Amennyiben bárhol károkat talál, akkor tegye a következő lépést!

3. Jégesőkárok esetén készítsen fényképeket

Dokumentálja a károkat, készítsen több szögből is fotókat. Ha van rá lehetősége, akkor az egyben maradt jégdarabokat is fényképezze le. Ezekre később szükség lehet a kárrendezés, biztosítás esetén.

4. További jégkárok megelőzése

Ha elkészültek a képek, akkor itt az ideje megelőzni a további károkat. Betört ablakok vagy sérült tető esetén takarja le fóliával vagy ponyvával a sérült részeket és kérjen segítséget szakembertől a helyzet megoldásához. Fontos, hogy saját kezűleg ne fogjon semmilyen felújításhoz.