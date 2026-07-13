Ön mennyire emlékszik Sam Neill ikonikus filmjére? Jurassic Park-kvíz a legnagyobb dínórajongóknak

Sam Neill a karrierje során több mint 50 mozifilmben és legalább 150 különböző alkotásban szerepelt, a legtöbben mégis a Jurassic Park professzoraként emlékeznek rá. Ez nem véletlen, ugyanis a színész ikonikus alakítása nélkül nem lett volna az igazi a '90-es évek egyik legsikeresebb mozija.

Sam Neill a Jurassic Park első részében dr. Alan Grant szerepében Fotó: g90 / g90

Jurassic Park-kvíz a legnagyobb Sam Neill rajongóknak

Emlékszel még, hogy ki alapította a dinoszauruszokkal teli parkot? Vagy arra, hogyan klónozták a több millió évvel ezelőtt élt hüllőket? Mindegy, hogy Sam Neill vagy az őslények miatt hagyott mély nyomot benned a Jurassic Park-filmsorozat, a következő kvízt biztos, hogy imádni fogod!