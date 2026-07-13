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teszt

Ön mennyire emlékszik Sam Neill ikonikus filmjére? Jurassic Park-kvíz a legnagyobb dínórajongóknak

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Sam Neill 78 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt július 13-án. A világhírű színész halála lesújtotta a rajongókat, ugyanis néhány hónappal korábban még aktívan forgatott. A színész tiszteletére összeállítottunk egy Jurassic Park-kvízt, amely Sam Neill legismertebb filmjét járja körül. Töltsd ki, hogy megtudd, mennyire emlékszel az ikonikus alkotásra!
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tesztkvízSam NeillJurassic Park

Sam Neill a karrierje során több mint 50 mozifilmben és legalább 150 különböző alkotásban szerepelt, a legtöbben mégis a Jurassic Park professzoraként emlékeznek rá. Ez nem véletlen, ugyanis a színész ikonikus alakítása nélkül nem lett volna az igazi a '90-es évek egyik legsikeresebb mozija.

Sam Neill a Jurassic Park első részében dr. Alan Grant szerepében
Sam Neill a Jurassic Park első részében dr. Alan Grant szerepében Fotó: g90 / g90

Jurassic Park-kvíz a legnagyobb Sam Neill rajongóknak

Emlékszel még, hogy ki alapította a dinoszauruszokkal teli parkot? Vagy arra, hogyan klónozták a több millió évvel ezelőtt élt hüllőket? Mindegy, hogy Sam Neill vagy az őslények miatt hagyott mély nyomot benned a Jurassic Park-filmsorozat, a következő kvízt biztos, hogy imádni fogod!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mi volt a neve a Sam Neill által megformált karakternek a Jurassic Parkban?

Sam Neill filmjeinek legikonikusabb jeleneteit itt tudod megtekinteni:

 

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