Mire emlékszel a Kádár-korszakból? Teszteld a tudásod retró kvízünkkel

A közel 40 éves időszakot a Magyar Népköztársaság vezetőjéről, Kádár Jánosról nevezték el. Ebben a kvízben nem az 1956-os forradalom leveréséről és az azt követő megtorlásról, a gazdák erőszakos TSZ-ekbe kényszerítéséről vagy a cenzúráról lesz szó, hanem olyan nosztalgikus dolgokról, mint a Skála Nagyáruház, a Bambi üdítő vagy a kisdobosok egyenruhája.

A Kádár-korszak legkedveltebb üdítője a Bambi volt.

Forrás: Fortepan

Kvíz a Kádár-korszakról

A Kádár-korszak egyesek emlékezetében rémálomként, másokéban boldog békeidőként él. Benned mit idéz fel? Töltsd ki a retró kvízt és tedd próbára a memóriád!