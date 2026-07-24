Mire emlékszel a Kádár-korszakból? Teszteld a tudásod retró kvízünkkel

A Kádár-korszak évtizedeken át, 1957 és 1989 között tartott, mialatt több generáció felnőtt. Voltak szép és finoman szólva is kevésbé szép pillanatok, de mi most a jó dolgokra koncentrálunk ebben a nosztalgikus kvízben. Lássuk, mennyire jó a memóriád, mire emlékszel a Kádár-korszakból?
A közel 40 éves időszakot a Magyar Népköztársaság vezetőjéről, Kádár Jánosról nevezték el. Ebben a kvízben nem az 1956-os forradalom leveréséről és az azt követő megtorlásról, a gazdák erőszakos TSZ-ekbe kényszerítéséről vagy a cenzúráról lesz szó, hanem olyan nosztalgikus dolgokról, mint a Skála Nagyáruház, a Bambi üdítő vagy a kisdobosok egyenruhája.
Kvíz a Kádár-korszakról
A Kádár-korszak egyesek emlékezetében rémálomként, másokéban boldog békeidőként él. Benned mit idéz fel? Töltsd ki a retró kvízt és tedd próbára a memóriád!
Kvíz
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Emlékszel melyik évben nyitották meg a Skála Budapest Szövetkezeti Nagyáruházat a budapesti XI. kerületi akkori Schönherz Zoltán utcában?
Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a Kádár-rendszerről:
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