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Kádár-rendszer

Mire emlékszel a Kádár-korszakból? Teszteld a tudásod retró kvízünkkel

46 perce
Olvasási idő: 2 perc
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A Kádár-korszak évtizedeken át, 1957 és 1989 között tartott, mialatt több generáció felnőtt. Voltak szép és finoman szólva is kevésbé szép pillanatok, de mi most a jó dolgokra koncentrálunk ebben a nosztalgikus kvízben. Lássuk, mennyire jó a memóriád, mire emlékszel a Kádár-korszakból?
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Kádár-rendszerkvízszocializmus

A közel 40 éves időszakot a Magyar Népköztársaság vezetőjéről, Kádár Jánosról nevezték el. Ebben a kvízben nem az 1956-os forradalom leveréséről és az azt követő megtorlásról, a gazdák erőszakos TSZ-ekbe kényszerítéséről vagy a cenzúráról lesz szó, hanem olyan nosztalgikus dolgokról, mint a Skála Nagyáruház, a Bambi üdítő vagy a kisdobosok egyenruhája. 

a Kádár-korszak kedvenc üdítőjét mutatja egy lány
A Kádár-korszak legkedveltebb üdítője a Bambi volt.
 Forrás: Fortepan

Kvíz a Kádár-korszakról

A Kádár-korszak egyesek emlékezetében rémálomként, másokéban boldog békeidőként él. Benned mit idéz fel? Töltsd ki a retró kvízt és tedd próbára a memóriád!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Emlékszel melyik évben nyitották meg a Skála Budapest Szövetkezeti Nagyáruházat a budapesti XI. kerületi akkori Schönherz Zoltán utcában?

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a Kádár-rendszerről:

 

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