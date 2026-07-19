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Egyiptom

Kairói gyorstalpaló: a kötelező látnivalók és a trükkök, amikkel megúszod a káoszt

54 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Tervezd meg okosan az egyiptomi kalandodat, és ne hagyd, hogy a főváros zajos forgataga elriasszon a valódi kincsektől. Ha jól osztod be a hétvégédet, gyorsan kiderül, hogy a piramisokon kívül a valódi Kairó látnivalói is megérnek egy kétnapos kitérőt.
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Egyiptomkülföldi utazásvárosnézésKairó
  • Káoszból élmény: Kairó a szmog és a zaj ellenére is tartogat olyan történelmi kincseket, amelyeket kár lenne kihagyni egy egyiptomi nyaralás során.
  • Kétnapos sűrű program: a gigantikus Gízai piramisok és az új múzeum mellett a középkori bazárok és a kopt negyed is kényelmesen bejárhatók egy hétvége alatt.
  • Túlélés és ízek: a helyi fuvarmegosztókkal könnyen átvészelhető a közlekedési őrület, a koshary és a helyi falafel pedig garantáltan energiát ad a sétákhoz.

Kairó látnivalói elsőre talán elvesznek a hömpölygő forgalom, a szmog és a tizenkilenc milliós nagyvárosi káosz sűrűjében. Sokan emiatt csupán szükséges rosszként, egy minél hamarabb elhagyni való átszállópontként tekintenek a metropoliszra az üdülőhelyek felé vezető úton. Ha azonban előre felkészülünk, és céltudatosan vágunk neki az utcáknak, a ridegnek tűnő betonrengeteg mögött egy lenyűgöző, történelmi világ tárul fel.

Kairó látnivalói közé tartozik a híres Alabástrom-mecset.
Kairó látnivalói - például az Alabástrom-mecset - izgalmas prgramot kínálnak, ha ügyesen tervezel. 
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Melyek Kairó látnivalói, amelyeket mindenképpen látni kell?

Ez az ezerarcú nyüzsgés valójában az ország igazi szívdobbanása, ahol az ókori csodák és a középkori bazárok közvetlenül egymás mellett lüktetnek. A sivatagi oázisok és a nílusi hajóutak mellett ugyanis Egyiptom látnivalói közül a legfontosabbak éppen ebben a nyüzsgő metropoliszban sűrűsödnek.

Kezdjük az utazást a klasszikus ponton, a Gízai-fennsíkon, amely már a Kr. e. V. században is lenyűgözte a történetírókat. A piramisok lábánál fekvő hatalmas, új Nagy Egyiptomi Múzeum (GEM) egy összekötő folyosón keresztül közvetlenül elérhető a nekropoliszból, az épületek között pedig környezetbarát elektromos buszok szállítják a látogatókat.

Az új nagy Egyiptomi Múzeum belső tere szoborral.
Az új Nagy Egyiptomi Múzeum a világ legnagyobb és legkülönlegesebb  gyűjteménye, amely az ókori Egyiptom múltjával foglalkozik. 
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Miután megcsodáltuk a fáraók örökségét, érdemes bevetni magunkat a középkori negyedbe, amelyet a Kr. u. X. században alapítottak. Az Al-Muizz utca napközben mecsetekkel és műhelyekkel teli forgatag, naplemente után pedig látványos díszkivilágításban tündököl. Innen szinte közvetlen az átjárás a XV. századi Khan al-Khalili bazárba, ahol fűszerek, szőnyegek és ékszerek között alkudozhatunk.

A Khan al-Khalili bazár egyik sikátora üzletekkel és áruk sokaságával.
A Khan al-Khalili bazár színes, illatos forgatagával a középkorba repíti vissza a látogatót. 
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A kopt negyed szűk sikátorai pedig még régebbi korokba kalauzolnak: itt áll az V. századi Függő templom és a Ben Ezra zsinagóga is, amelyek békésen megférnek egymás szomszédságában. Ugyanitt találod a Szent Sergius és Bacchus templomot is, amely a keresztény hagyomány szerint azt a barlangot őrzi, ahol a Szent Család keresett menedéket egyiptomi menekülése során.

A Szent Sergius és Bacchus templom Kairóban.
Kairo kopt negyedének egyik legkülönlegesebb temploma, a Szent Sergius és Bacchus templom, ahol a legenda szerint az a kút rejtőzik, amelyből a Szent Család ivott.
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Így élheted túl Kairó forgatagát éhes gyomor nélkül

A városnézés fáradalmait a helyi gasztronómiával a legkönnyebb kipihenni, amely sokkal egyedibb, mint az átlagos közel-keleti konyha. Reggelire keressünk egy autentikus éttermet, és kóstoljuk meg a fokhagymás-köményes babpüréből készült fult, valamint a ta'amiyát, azaz a jellegzetes egyiptomi fava babból gyúrt falafelt.

Ebédre vagy vacsorára tökéletes választás a nemzeti eledel, a koshary: ez a rizsből, lencséből, tésztából és csicseriborsóból álló, fűszeres paradicsomszósszal és pirított hagymával tálalt szénhidrátbomba pillanatok alatt energiát ad. Ha pedig valami igazán hagyományosra vágyunk, kóstoljuk meg a leveles tésztából készülő feteert, vagy a sűrű, fokhagymás molokhiya levest.

Koshary, egyiptomi egytálétel.
A koshary, Egyiptom nemzeti eledele.
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A kaotikus közlekedést legegyszerűbben és legolcsóbban fuvarmegosztó alkalmazásokkal, például Uberrel vagy Careemmel hidalhatjuk át, így elkerülhetjük a taxisokkal való felesleges vitákat a viteldíjakról.

Nézd meg a videót is Kairó kínálatáról:

 

 

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