Eleged van a kánikulából? Íme 5 hűsítő hazai úti cél, ahol garantált a felüdülés

Természetes klíma: barlangok, szurdokok, láprétek és árnyas arborétumok nyújtanak garantált hűsölést a szabadban.

barlangok, szurdokok, láprétek és árnyas arborétumok nyújtanak garantált hűsölést a szabadban. Föld alatti kalandok: a hazai barlangrendszerek és történelmi kazamaták állandó 10–15 °C-os levegővel várnak.

a hazai barlangrendszerek és történelmi kazamaták állandó 10–15 °C-os levegővel várnak. Változatos úti célok: menedékek az ország minden szegletében, a Bakonytól az eger-környéki pincékig.

A perzselő nyári napokon, kánikula idején sokan bezárkóznak a légkondicionált szobába, pedig a természetben is találhatunk frissítő menedéket. A tomboló hőségben sem kell lemondanunk a mozgásról és az élményekről, hiszen Magyarország bővelkedik olyan természetes adottságú helyszínekben, ahol a hőmérséklet jóval alacsonyabb az ilyenkor megszokottnál. A föld alatti járatok, a hűvös barlangok, az árnyas szurdokok és a dús lombozatú erdők mind-mind kitűnő lehetőséget biztosítanak arra, hogy hőguta nélkül élvezhessük a nyarat.

Kánikula idején a barlangok izgalmas alternatívát jelentenek, ha a természetben való kirándulásról sem akarunk lemondani

Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

Hová menjünk kirándulni kánikula idején?

Szerencsére az ország szinte minden szegletében akad olyan hűsítő menedék, ahol a tomboló hőségben is felüdülést találhatunk. Cikkünkben most a legnépszerűbb és legfrissítőbb természetes célpontokat szedtük össze egy csokorba.

Barlangtúrák

Ilyen például a mélyben rejlő sziklavilág is: az Aggteleki-karszt részét képező Baradla-barlangban nyáron is állandó, mindössze 10 °C körüli a hőmérséklet. A kiépített túraútvonalakon lenyűgöző cseppkőképződményeket csodálhatunk meg a hűvös mélyben. Ez a föld alatti birodalom tökéletes védelmet nyújt a tikkasztó hőség ellen. De hasonlóan frissítő élményt kínál a Tapolcai-tavasbarlang, az Orfű melletti Abaligeti-barlang, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét képező Lóczy-barlang vagy a miskolctapolcai Barlangfürdő sziklajáratai.

Erdei, szurdokvölgyes kirándulások

Az árnyas lobkoronák hűvösében is jó menedéket találunk: a Bakony szívében található Cuha-völgy patakparti útvonalát magas sziklafalak és dús lombkorona védi a közvetlen napsugárzástól. A gázlókon átívelő túra során a víz közelsége és az árnyékos erdei klíma érezhetően alacsonyabban tartja a hőmérsékletet. A patak csobogása és a hűvös levegő igazi felüdülést jelent a legmelegebb napokon is. Kiváló hűsölőhely lehet még a Pilisben található Rám-szakadék, a Dera-szurdok Pilisszentkereszten, vagy a Bükkben húzódó Szalajka-völgy.