Kiszáradás, hőguta, napégés – Így védekezhetsz hatékonyan kánikulában a háziorvos szerint

- Ne várd meg, amíg megszomjazol: a rendszeres folyadékpótlás az egyik legfontosabb a hőguta megelőzésében.
- A túlmelegedett lakás is veszélyes lehet.
- A naptej önmagában nem elég napégés ellen.
- Mutatjuk, mi mindenre érdemes még ügyelni a kánikulában.
A nyári hőség extra terhelésnek teszi ki a szervezetünket: kánikula idején könnyebben kiszáradhatsz, ingadozhat a vérnyomásod, romolhat a közérzeted, illetve nő a hőguta kockázata. Ha azt hinnéd, otthon biztonságban vagy, el kell keserítsünk: nemcsak a tűző napon, hanem egy túlmelegedett lakásban is veszélyes lehet hosszabb időt tölteni. Mutatjuk, hogyan vértezheted fel magad hatékonyan az extrém meleg ellen!
A rendszeres hidratálás a legfontosabb kánikula idején
Kánikulában a szervezet sokkal több folyadékot és ásványi anyagot veszít az izzadással. Éppen ezért ne csak akkor igyál, amikor már szomjas vagy.
Kiemelten fontos a megfelelő folyadék- és ásványianyag-pótlás, ezért érdemes egész nap rendszeresen inni. Közepesen hűvös italokat fogyasszunk és ügyeljünk a nátrium-, kálium- és magnéziumbevitelre is. Az étkezés során célszerű kerülni a nehéz, zsíros és forró fogásokat, helyettük inkább friss zöldségek és lédús gyümölcsök kerüljenek az asztalra
– figyelmeztetett dr. Mangó Gabriella háziorvos.
Napozz okosan
A napfénynek számos pozitív hatása van, de ha túlzásba viszed a napozást, az könnyen leégéshez, és hosszú távon bőrkárosodáshoz vezethet. Lehetőleg 11 és 15 óra között ne tartózkodj a tűző napon. Használj széles karimájú kalapot, napszemüveget és világos, jól szellőző ruházatot. A naptejet legalább 20-30 perccel napozás előtt kend fel, majd kétóránként, illetve minden fürdés után ismételd meg. A legtöbb ember számára legalább SPF 30-as, világos bőr, illetve gyerekek esetében SPF 50+ fényvédő ajánlott, amely UVA- és UVB-sugárzás ellen is véd.
Legalább ennyire fontos a hőguta megelőzése. A rendkívüli meleg miatt akár árnyékban tartózkodva is jelentkezhetnek a hőguta tünetei, ezért a legforróbb órákban lehetőség szerint kerüljük a hosszan tartó kinti tartózkodást
− tanácsolta a szakember.
Ezt tedd leégés esetén
Ha leégtél, az első teendő a bőr hűtése langyos vízzel vagy hűs borogatással. Használj nyugtató, hidratáló készítményeket, például aloe verát vagy panthenolt tartalmazó gélt. A hólyagokat ne szúrd ki, és a következő napokban kerüld a további napozást.
Ha hámlani kezd a bőröd, ne radírozd, inkább hagyd természetes módon megújulni.
Napgomba: a kellemetlen nyári vendég
A meleg, az izzadás és a nedves fürdőruhában töltött hosszú idő kedvezhet a napgombának. A megelőzés érdekében fürdés után töröld magad teljesen szárazra, mielőbb cseréld le a nedves fürdőruhát, és viselj jól szellőző ruházatot. Ha világos vagy barnás foltok, viszketés vagy hámlás jelenik meg a bőrödön, mindenképp fordulj bőrgyógyászhoz.
Otthon is védekezz a hőség ellen
Sokan úgy gondolják, hogy csak a szabadban fenyeget veszély, pedig egy felmelegedett lakásban is kialakulhatnak komoly panaszok.
A lakások hűtésére különösen oda kell figyelni, főként a társasházi lakásokra, amelyek könnyen felmelegszenek. A lakást érdemes a hajnali vagy késő esti órákban átszellőztetni, napközben pedig árnyékolni az ablakokat. Ventilátor vagy klíma használata sokat javíthat a komfortérzeten, de egy nedves törölköző vagy vizes lepedő is segíthet valamennyire lehűteni a levegőt
− avatott be dr. Mangó Gabriella.
Ha odafigyelünk a rendszeres folyadékfogyasztásra, a megfelelő pihenésre és a hőség elleni védekezésre, biztonságosabban és könnyebben átvészelhetjük a kánikulát, ami remélhetőleg nem tart egész nyáron.
Íme 5 tuti tipp hőguta ellen: