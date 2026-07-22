Kiszáradás, hőguta, napégés – Így védekezhetsz hatékonyan kánikulában a háziorvos szerint

Ne várd meg, amíg megszomjazol: a rendszeres folyadékpótlás az egyik legfontosabb a hőguta megelőzésében.

A túlmelegedett lakás is veszélyes lehet.

A naptej önmagában nem elég napégés ellen.

Mutatjuk, mi mindenre érdemes még ügyelni a kánikulában.

A nyári hőség extra terhelésnek teszi ki a szervezetünket: kánikula idején könnyebben kiszáradhatsz, ingadozhat a vérnyomásod, romolhat a közérzeted, illetve nő a hőguta kockázata. Ha azt hinnéd, otthon biztonságban vagy, el kell keserítsünk: nemcsak a tűző napon, hanem egy túlmelegedett lakásban is veszélyes lehet hosszabb időt tölteni. Mutatjuk, hogyan vértezheted fel magad hatékonyan az extrém meleg ellen!

A naptej használata nem elegendő napégés ellen kánikula idején, a legforróbb napokon Fotó: bbernard / Shutterstock

A rendszeres hidratálás a legfontosabb kánikula idején

Kánikulában a szervezet sokkal több folyadékot és ásványi anyagot veszít az izzadással. Éppen ezért ne csak akkor igyál, amikor már szomjas vagy.

Kiemelten fontos a megfelelő folyadék- és ásványianyag-pótlás, ezért érdemes egész nap rendszeresen inni. Közepesen hűvös italokat fogyasszunk és ügyeljünk a nátrium-, kálium- és magnéziumbevitelre is. Az étkezés során célszerű kerülni a nehéz, zsíros és forró fogásokat, helyettük inkább friss zöldségek és lédús gyümölcsök kerüljenek az asztalra

– figyelmeztetett dr. Mangó Gabriella háziorvos.

Napozz okosan

A napfénynek számos pozitív hatása van, de ha túlzásba viszed a napozást, az könnyen leégéshez, és hosszú távon bőrkárosodáshoz vezethet. Lehetőleg 11 és 15 óra között ne tartózkodj a tűző napon. Használj széles karimájú kalapot, napszemüveget és világos, jól szellőző ruházatot. A naptejet legalább 20-30 perccel napozás előtt kend fel, majd kétóránként, illetve minden fürdés után ismételd meg. A legtöbb ember számára legalább SPF 30-as, világos bőr, illetve gyerekek esetében SPF 50+ fényvédő ajánlott, amely UVA- és UVB-sugárzás ellen is véd.

Legalább ennyire fontos a hőguta megelőzése. A rendkívüli meleg miatt akár árnyékban tartózkodva is jelentkezhetnek a hőguta tünetei, ezért a legforróbb órákban lehetőség szerint kerüljük a hosszan tartó kinti tartózkodást

− tanácsolta a szakember.