Ezért dörzsölték be magukat a római gladiátorok kaporral

„Már az ókori rómaiak is…” – így kezdődik a legtöbb legenda, csakhogy a kapor valóban szupernövénynek számított már abban az időben is, különösen a harcos gladiátorok körében. Nézzük, hogyan szolgálta őket ez a mélyzöld színű, tollszerű levelekkel rendelkező fűszer- és gyógynövény!

A kapor fiatal, zsenge hajtásai a legzamatosabbak. Fotó: Aleksei Isachenko / Shutterstock

Kapor a harctéren, avagy így profitáltak küzdelem közben a gladiátorok a fűszernövényből

A Colosseumban hemzsegő legyek és a homokban megbúvó apró rovarok azonnal megrohamozták a legkisebb nyílt sebet is, komoly fertőzéseket és elviselhetetlen viszketést okozva a harcosoknak. A kapor intenzív illóolajai természetes pajzsként működtek: hatékonyan távol tartották a rovarokat, valamint tompították a harc közben szerzett vágások és horzsolások okozta fájdalmakat, így a gladiátorok minden figyelmüket az életben maradásra fordíthatták.

Bizonyíték ugyan nincs rá, hogy minden gladiátor rendszeresen kaporkészítménnyel ápolta volna a sérüléseit, de hogy a növény az aromás vegyületei miatt jól illeszkedett az ókori gyógyászati és szépségápolási hagyományokba, az kétségtelen.

Miben rejlik a kapor szuperereje?

A kapor illóolajában található eugenol nevű vegyület enyhe helyi érzéstelenítőként és gyulladáscsökkentőként működik. Jól tudták ezt az ókori rómaiak is, akik túlterhelt izmaik lazítására is használták a népszerű fűszernövényt. A kaprot és a kapornedvet sosem önmagában, hanem olívaolajjal keverve vitték fel a testükre – az elegy csillogó védőréteggel vonta be a bőrüket, aminek a császári család nőtagjai alig tudtak ellenállni.

A kapor egészségügyi hatásai a modern korban

A modern férfiak nem dörzsölik be magukat kaporral az edzőteremben, de más módon ők is kihasználják a fűszernövény egészségügyi előnyeit. Kutatások kimutatták, hogy a kapor rendszeres fogyasztása segít az inzulinrezisztencia kezelésében és a vércukorszint stabilizálásában, mivel támogatja a brigo-glükóz anyagcserét. Emellett

gazdag C-vitaminban, A-vitaminban, valamint olyan flavonoidokban, amelyek semlegesítik a szervezetben a gyulladásokat okozó szabad gyököket;

az illóolajai – főként a karvon és a limonén – gátolják a káros baktériumok szaporodását a bélflórában;

magas kalcium- és ásványianyag-tartalmának köszönhetően segít megőrizni a csontok sűrűségét, és lassítja a csontritkulás folyamatát.

A nyári tökfőzelék kötelező hozzávalója

A friss, zsenge kapornak májustól kora őszig, de legfőképp júniusban és júliusban van szezonja. A kapor friss, karakteres, ánizsos-citrusos aromája izgalmasabbá teszi a nyár slágerételét, a tökfőzeléket. Illóolajai serkentik a gyomornedvek elválasztását, így a krémes főzelék sokkal könnyebben emészthető.