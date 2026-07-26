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Törökország

Tündérkémények és sziklatemplomok nyomában – Kappadokia holdbéli tájai téged is elvarázsolnak

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A cikkünkben bemutatott misztikus holdbéli táj Törökország egyik legnépszerűbb és legkülönlegesebb tájegysége, amely az anatóliai fennsíkon várja a látogatókat. Kappadokia látnivalói garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak mindazoknak, akik szeretik a történelem és a természet különleges találkozását.
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Törökországkülföldi utazásKappadókia
  • Mintha egy másik bolygón járnál: Kappadokia mesebeli tájai minden látogatót lenyűgöznek.
  • Évezredes titkok rejtőznek Kappadokia föld alatti városaiban és barlangtemplomaiban.
  • Meglepő, hogyan formálta a természet és az ember együtt Kappadokia világhírű tájait.
  • Tündérkémények, barlanglakások és föld alatti városok: ezért rajong a világ Kappadokiáért.

A meseszerű látképéről ismert Kappadokia látnivalói a puha kőzetbe vájt építmények okán váltak világhírűvé, amelyek az emberiség hajnala óta biztosítottak védelmet az itt élőknek.  A régió évmilliók természeti erőinek és a viharos történelmi századoknak köszönheti mai arculatát. Az építészeti és kulturális emlékekben gazdag vidék felfedezéséhez kiváló kiindulópontot jelentenek a csendesebb, autentikus települések.

Kappadokia látnivalói a tündérkémények.
Kappadokia látnivalói a természet formálta tündérkémények és habcsókformájú sziklakúpok.
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Kappadokia látnivalói dióhéjban: Mustafapasa, az egykori görög falu

A környék felfedezését érdemes az Ürgüptől mindössze 6 kilométerre fekvő Mustafapasa (görögül Sinasos) falujában kezdenünk. A település különlegessége történelmi múltjában rejlik: az 1924-es görög-török lakosságcseréig virágzó, szinte teljesen görög nemzetiségű közösség lakta, amely élénk kulturális és kereskedelmi életet tartott fenn. Ennek az örökségnek a nyomai a mai napig láthatók a falu utcáin, ahol a jellegzetes, finom kőfaragásokkal díszített udvarházak, az úgynevezett konakok határozzák meg az utcaképet.

A kappadokiai Mustafapasa falu díszes udvarházai.
Mustafapasa település ősi udvarházai különleges építészeti stílust képviselnek. 
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Mustafapasa építészete jól tükrözi a kultúrák együttélését, hiszen a keresztény emlékek mellett a szeldzsuk és az oszmán építészet remekei is fennmaradtak. A látogatók megtekinthetik a Konstantin és Heléna templomot, a Szent Vasziliosz kápolnát, valamint a monumentális Szent Miklós kolostort. A falu központjában álló Mehmet Şakirpaşa medresze az iszlám oktatás egykori központjaként szolgál, míg a helyi művészeti és történeti múzeum a régió múltját mutatja be.

Kappadokia tradicionális faluja, Mustafapasa
Kappadokia legjobban az olyan autetikus falvakból, mint Mustafapasa fedezhetők fel legjobban. 
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Hogy alakult ki Kappadókia holdbéli tája?

A falu határát elhagyva azonnal feltárul a régió szürreális, sokak által holdbélinek nevezett tája, amely hőlégballonokról tárul legjobban az ember szeme elé. A földtani folyamatok évmilliókkal ezelőtt kezdődtek, amikor a környező vulkánok hatalmas mennyiségű hamuval borították be a fennsíkot. Ez a hamu vastag, puha tufaréteggé szilárdult meg, amelyet a szél és a csapadék formált tovább. Az erózió munkája nyomán jöttek létre a terület védjegyének számító, akár 40 méter magasra nyúló tündérkémények, sziklakúpok és különleges gombaformák.

Tündérkémények Kappadokiában.
A Göreme-völgy különleges formájú tündérkéményei rengeteg turistát vonzanak.
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A Göreme-völgy lakói felismerték a puha tufa adta lehetőségeket, és már a hettita időkben, a Kr. e.  XVIII-XII. század között lakóhelyeket, raktárakat, kegyhelyeket vájtak a sziklákba, sőt egész földalatti városokat is, mint a Mustafapasától 40 perces autóútra megbújó Derinkuyut. Később, a Kr. u. IV. századtól kezdve a római üldöztetés elől menekülő korai keresztények találtak itt menedéket. A szerzetesi közösségek bonyolult, akár nyolcemeletes föld alatti városrendszereket és barlangtemplomokat alakítottak ki, amelyek belső falait a VII. századtól kezdve bizánci freskókkal díszítették. Ezek a jól védhető építmények biztosítottak túlélést a görög, perzsa és bizánci birodalmak határvidékén zajló háborúk idején.

Kappadokia
Kappadokia jellegzetes troglodita-, vagy barlanglakásos települései évezredek óta lakottak. 
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Kappadókia felfedezése így válik teljes utazássá, amely a rejtett, egykori falvak építészeti örökségétől a monumentális, természet formálta völgyekig vezet. A múlt és a jelen ezen a különleges anatóliai fennsíkon úgy él együtt, hogy a látogatók lépésről lépésre egy szabadtéri múzeumban érezhetik magukat. Érdemes rászánni az időt a vidék alapos bejárására, hiszen a sziklába vájt világ minden szeglete tartogat valamilyen történelmi titkot a törökországi utazásunk során.

Nézze meg a videót a mesebeli Kappadokiáról:

 

 

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