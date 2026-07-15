Maradandó egészségkárosodást okozhat a most virágzó gyönyörű növény

A kaukázusi medvetalp könnyen összetéveszthető más, ártalmatlan, ernyős virágzatú növényekkel.

A növény nedve súlyos bőrkárosodást okozhat, ám ez csak a jéghegy csúcsa.

Eltávolítása rendkívül nehéz, ezért házilag nem ajánlott megpróbálni kiirtani.

A külcsín nem minden, igaz ez bizonyos növényfajtákra is. A kaukázusi medvetalp látványos virágai és impozáns mérete könnyen megtéveszthet: első pillantásra ártalmatlan vadnövénynek tűnik, valójában azonban maradandó egészségkárosodást okozhat.

Kaukázusi medvetalp, a veszélyes növény

Fotó: Orest lyzhechka / Shutterstock

Hogyan került Európába a kaukázusi medvetalp?

A kaukázusi medvetalp Közép-Ázsiából származik, és eredetileg dísznövényként került Európába a 19. században. Kiváló alkalmazkodóképességének és gyors szaporodásának következtében Magyarországon is elterjedt. A növény akár 3-5 méter magasra is megnőhet, hatalmas levelei és nagy, fehér ernyős virágzata miatt sokan egyszerű vadvirágnak nézik.

Miért veszélyes a növény?

Már egyetlen érintés is komoly következményekkel járhat. A nedve úgynevezett fényérzékenyítő anyagokat tartalmaz, amely vegyületek önmagukban is irritálják a bőrt, de a legnagyobb problémát az jelenti, hogy UV-sugárzás hatására rendkívül súlyos bőrreakciót váltanak ki. Ha a növénynedv emberi bőrre vagy állatra kerül, majd az érintett felületet napfény éri, néhány órán belül komoly tünetek jelentkezhetnek:

égési sérüléshez hasonló bőrelváltozások,

fájdalmas hólyagok,

hosszan tartó fényérzékenység,

szembe kerülve akár súlyos látáskárosodás, vakság,

irritált légutak,

fejfájás, hányinger, hányás, kötőhártya-gyulladás.

A sérülések amellett, hogy fájdalmasak, hónapokig tartó kezelést igényelhetnek, a visszamaradó hegek pedig életre szólók is lehetnek.

A kaukázusi medvetalp júliustól szeptemberig virágzik, és több tízezer magot is képes termelni. A magok könnyen terjednek vízzel, széllel, sőt a ruházatunkra vagy cipőnkre tapadva is.

Kaukázusi medvetalp okozta bőrégés

Fotó: grisdee / Shutterstock

A legjobb, ha biztonságos távolságban maradunk tőle

Gyerekeket, valamint háziállatokat se engedjünk a növény közelébe. Amennyiben mégis érintkezés történt, az érintett bőrfelületet minél előbb mossuk le bő vízzel és szappannal, majd legalább 48 órán keresztül kerüljük a napfényt. Súlyos tünetek jelentkezése vagy szembe jutás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.