Maradandó egészségkárosodást okozhat a most virágzó gyönyörű növény

- A kaukázusi medvetalp könnyen összetéveszthető más, ártalmatlan, ernyős virágzatú növényekkel.
- A növény nedve súlyos bőrkárosodást okozhat, ám ez csak a jéghegy csúcsa.
- Eltávolítása rendkívül nehéz, ezért házilag nem ajánlott megpróbálni kiirtani.
A külcsín nem minden, igaz ez bizonyos növényfajtákra is. A kaukázusi medvetalp látványos virágai és impozáns mérete könnyen megtéveszthet: első pillantásra ártalmatlan vadnövénynek tűnik, valójában azonban maradandó egészségkárosodást okozhat.
Hogyan került Európába a kaukázusi medvetalp?
A kaukázusi medvetalp Közép-Ázsiából származik, és eredetileg dísznövényként került Európába a 19. században. Kiváló alkalmazkodóképességének és gyors szaporodásának következtében Magyarországon is elterjedt. A növény akár 3-5 méter magasra is megnőhet, hatalmas levelei és nagy, fehér ernyős virágzata miatt sokan egyszerű vadvirágnak nézik.
Miért veszélyes a növény?
Már egyetlen érintés is komoly következményekkel járhat. A nedve úgynevezett fényérzékenyítő anyagokat tartalmaz, amely vegyületek önmagukban is irritálják a bőrt, de a legnagyobb problémát az jelenti, hogy UV-sugárzás hatására rendkívül súlyos bőrreakciót váltanak ki. Ha a növénynedv emberi bőrre vagy állatra kerül, majd az érintett felületet napfény éri, néhány órán belül komoly tünetek jelentkezhetnek:
- égési sérüléshez hasonló bőrelváltozások,
- fájdalmas hólyagok,
- hosszan tartó fényérzékenység,
- szembe kerülve akár súlyos látáskárosodás, vakság,
- irritált légutak,
- fejfájás, hányinger, hányás, kötőhártya-gyulladás.
A sérülések amellett, hogy fájdalmasak, hónapokig tartó kezelést igényelhetnek, a visszamaradó hegek pedig életre szólók is lehetnek.
A kaukázusi medvetalp júliustól szeptemberig virágzik, és több tízezer magot is képes termelni. A magok könnyen terjednek vízzel, széllel, sőt a ruházatunkra vagy cipőnkre tapadva is.
A legjobb, ha biztonságos távolságban maradunk tőle
Gyerekeket, valamint háziállatokat se engedjünk a növény közelébe. Amennyiben mégis érintkezés történt, az érintett bőrfelületet minél előbb mossuk le bő vízzel és szappannal, majd legalább 48 órán keresztül kerüljük a napfényt. Súlyos tünetek jelentkezése vagy szembe jutás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
Hogyan különböztethető meg a közönséges medvetalptól?
A kaukázusi medvetalp nagyon hasonló a közönséges medvetalphoz – mindkettő fehér, ernyős virágzatot hoz és hasonló levélformával rendelkezik, éppen ezért sokan összekeverik őket.
A legszembetűnőbb különbség, hogy a kaukázusi medvetalp akár 5 méter magasra is megnőhet, míg a közönséges medvetalp ennél jóval alacsonyabb. Emellett a mérgező faj vastag szárát apró, érdes szőrök borítják.
Így irtsd ki ezt a makacs növényt
A kaukázusi medvetalp a gyomirtókra sem úgy reagál, ahogy a többi növény, ezért végleges eltávolítása csak a gyökérrendszer kiásásával lehetséges.
A magok évekig csíraképesek, így ahol egy medvetalp elkezdett szaporodni, ott az irtás ellenére is újra helyet találhat magának.
A növény eltávolítását nem ajánlott saját kezűleg elvégezni, mivel a védekezés speciális felszerelést és megfelelő szakértelmet igényel. Ha mégis nekiállunk, a legjobb, ha ásóval vagy gyökérvágókkal átvágjuk a gyökereket kb. 10-15 cm-rel a talajfelszín alatt. Ha a növény már kivirágzott, azonnal vágjuk le a virágernyőt, még mielőtt a magok beérnének, így nem tud továbbterjedni a mérgező gyom. Az eltávolításához viseljünk vízhatlan kesztyűt, hosszú nadrágot, zárt cipőt, hosszú ujjú felsőt és védőszemüveget, esetleg arcvédőt is.
Ha a növény nedve mégis a bőrünkre kerül,
- azonnal mossuk le bő szappanos vízzel;
- a területet legalább 48 óráig óvjuk a napfénytől;
- hólyagosodás vagy más, súlyosabb bőrtünetek esetén azonnal forduljunk orvoshoz!
Az alábbi videóban láthatod, milyen durva hatása van a bőrre a növény: