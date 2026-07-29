Ettől lesz selymesebb és lágyabb a kávé íze

A legnagyobb kávérajongók imádják a reggeli feketéjük sajátos, keserű és aromadús ízét, azonban vannak, akik csak 3-4 kanál cukorral vagy mézzel képesek meginni a napindító adagjukat. Számukra mutatunk most egy alternatív megoldást, amellyel kellemesebbé és selymesebbé tehetik a kávé ízét.

A tökéletes kávé titka egyetlen hozzávalóban rejlik. Fotó: Andrii Iemelianenko / Shutterstock

Cukor helyett sóval ízesítsük a reggeli kávénkat

Nem elírás! Valóban a só lehet a tökéletes reggeli fekete titka. A Mirror kávészakértői szerint egy csipetnyi só hozzáadásával csökkenthetjük a keserűséget, és egy sokkal kiegyensúlyozottabb ízű kávét kaphatunk.

„A só más adalékanyagok hozzáadása nélkül csökkentheti a keserűséget, miközben természetes módon kiemeli a kávé ízét és megőrzi a kellemes aromáját. Ha valaki nem szereti a kávé utóízét, vagy csak nagy mennyiségű cukorral képes meginni, akkor a só hozzáadása tökéletesen helyettesítheti a tej és a cukor használatát" – nyilatkozta a lapnak Sara Marquart, a The Coffe Excellence Center ízrészlegének vezetője.

Hogyan készítsünk sós kávét a gyakorlatban?

Habár a lefőzött kávéhoz utólag is hozzáadhatjuk a sót, a szakértők azt ajánlják, hogy a maximális ízélményhez már a főzéshez használt vízbe szórjunk csészénként fél teáskanállal. Ez nemcsak a kávé ízére lesz hatással, hanem a tartályban tárolt víz állott ízét is „kisimítja”. Ezt a trükköt egyébként Alton Brown-módszerként emlegetik a gasztronómiában, ugyanis az élelmiszermérnök volt az első 2009-ben, aki könyvet írt a sóval ízesített kávékról. A trükk napjainkban hatalmas népszerűségnek örvend a közösségi médiában, és vannak, akik szerint sörrel is működik. Mi azt ajánljuk, hogy először kávéval próbáld ki, aztán meglátod, mennyire tetszik az eredmény!