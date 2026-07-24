A világ legszebb 5 kék zónája: itt élnek az emberek a legtovább és a legegészségesebben

Sokan úgy gondolják, hogy a hosszú élet elsősorban a genetikán múlik, azonban a kék zónák lakóinak erről más a véleménye. A kutatók vizsgálatai alapján az ilyen helyeken élők életmódja legalább akkora szerepet játszik a hosszú élettartamukban, mint a génjeik.

Szardínia Európa egyik legvarázslatosabb helye és egyben az egyik legismertebb kék zóna a világon. Fotó: Shutterstock

Miért élnek sokáig a kék zónák lakói?

A tudósok szerint ezeken a helyeken az emberek általában sokat mozognak, erős családi és közösségi kapcsolatokat ápolnak, valamint többnyire növényi alapú étrendet követnek. Nem utolsó sorban kerülik a káros szenvedélyeket. Úgy látszik, hogy ez a fajta életmód lehet a hosszú élet titka.

Hol találhatók a legszebb kék zónák?

Szardínia, Olaszország

Szardínia nemcsak kiváló turistacélpont, hanem a férfi egészség és jólét Mekkája is. A szigeten az egyik legmagasabb a százéves férfiak aránya az egész világon. A szakértők szerint az olasz kultúra, gasztronómia, és a rendszeres sport is közrejátszhat ebben. A helyiek sokat gyalogolnak, kerékpároznak és úsznak, valamint az étrendjükben fontos szerepet kapnak a hüvelyesek, a teljes kiőrlésű gabonák és a helyi termékek.

Okinava, Japán

A japánokról köztudott, hogy alapvetően is hosszú életűek és lassabban öregszenek, mint a világ más tájain élők, azonban az országon belül is kiemelkedik Okinava szigete. Az itt lakók még az átlaghoz képest is nagyobb várható élettartammal rendelkeznek. Mi lehet a titkuk? Valószínűleg az, hogy hagyományosan sok zöldséget, tofut és édesburgonyát fogyasztanak. Emellett a kultúrájuk része a „hara hachi bu” elv is, amely szerint akkor kell abbahagyni az étkezést, amikor még nem érezzük magunkat teljesen jóllakottnak.

Ikária, Görögország

Nagyon kevés szó esik az Égei-tenger ezen szigetéről, pedig az itt élő görögök különlegesek. A félszigeti honfitársaikhoz hasonlóan mediterrán étrendet követnek, sok olívaolajat, zöldséget és hüvelyest fogyasztanak, azonban megdöbbentő módon magasabb a várható élettartamuk, mint a Görögország más részein élőknek. Ez az információ pedig zavarba hozza a kutatókat is.

Nicoya-félsziget, Costa Rica

A helyiek gasztronómiájának alapját a bab, a kukorica és a gyümölcsök adják. Nagyon szoros közösségi kapcsolataik vannak és a vallás, valamint a család központi helyet foglal el az életükben. Ezenfelül az aktív életmódjuk szintén hozzájárul a hosszú életükhöz.