Ezek jelentik a legnagyobb kockázatot kempingezés közben – nem a vadállatok

A kempingezés reneszánszát éli, egyre többen keresik a természetközeli kikapcsolódás lehetőségét.

A szabadtéri kalandok során érdemes tisztában lenni azokkal a kockázatokkal, amelyek a vadonban érhetnek minket.

Eláruljuk, mi az az egy dolog, amellyel komoly veszélybe sodorhatod magad és a szeretteid.

A kempingezés az egyik legjobb módja a kikapcsolódásnak, nem véletlen, hogy mostanában reneszánszát éli, a szabadban töltött idő azonban számos kockázatot rejthet magában. Ilyen például az időjárás, amely a hegyekben vagy nyílt terepen percek alatt drasztikusan megváltozhat, vagy az, ha a sátorban vagy annak környékén felejtjük az élelmiszereinket. Ezek ugyanis mágnesként vonzzák a vadállatokat a kisebb rágcsálóktól kezdve a vaddisznókon át a medvékig.

Kempingezés: szabadság és kaland a természetben

Fotó: Mumemories / Shutterstock

Kempingezés biztonságosan – nem a vadállatok jelentik a legnagyobb veszélyt

Sokkal inkább az okoskütyük. A legfontosabb szabály, hogyha egyedül kempingezünk, hogy ne posztoljunk róla valós időben. Ide tartoznak az Instagram-sztorik a tábortűz mellől és azok a TikTok-videók is, amelyekből pontosan kiderül, hol töltjük az éjszakát. A tartózkodási helyünk megadásával gyakorlatilag azt közöljük idegenekkel, hogy egyedül vagyunk egy elszigetelt helyen. A veszély a zaklatástól a lopásig többféle formában jelentkezhet, ráadásul a természetben nem mindig lehet gyorsan segítséget kérni.

A fotókba ágyazott metaadatok és a „check-in” funkciók pontosan elárulják, mikor hol tartózkodsz. Nyilvános meghívó a betörőknek, hogy a lakásod jelenleg üres és őrizetlen. A valós idejű posztolással nemcsak az otthonodat teszed célponttá, hanem a nyaralás helyszínén is veszélybe sodorhatod magad. A csalók a képeken látható részletekből kideríthetik a helyzeted, majd szakembernek kiadva magukat felhívhatnak, hogy pénzt csaljanak ki tőled

− avatta be a nagyérdeműt Jeff Rossen, az amerikai televíziózás ismert oknyomozója és biztonsági tudósítója.

A különleges pillanatokat érdemes megörökíteni, a közösségi médiában való megosztással azonban nem árt óvatosnak lenni.

Fotó: Mumemories / Shutterstock

Teljesen le kell mondanunk a közösségimédia-használatról?

Nem, de érdemes inkább visszatéréskor megosztani a kempingezés közben készült képeket – így a térerővel sem kell majd küzdenünk. A szakértő azt is javasolja, hogy kapcsoljuk ki a helycímkézést a telefon kamerabeállításaiban, így a fotókhoz nem társul automatikusan pontos helyadat. A posztok szövegében is jobb óvatosan, múlt időben fogalmazni.

A természetben töltött idő akkor a legértékesebb, ha a környezetedre és a digitális biztonságodra is figyelmet fordítasz.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan vadkempingezz teljesen kezdőként: