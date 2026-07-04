Nemcsak a szénanátha kínozhat – Így támadnak nyaranta a kedvenc zöldségeink

A pollenallergiával küzdők körében jól ismert jelenség, hogy a szervezet immunrendszere bizonyos esetekben nem képes különbséget tenni a belélegzett virágporok és egyes élelmiszerek fehérjéi között. Ennek a tévedésnek a hátterében a keresztallergia áll, amely során a különböző anyagok kémiai szerkezetének hasonlósága téveszti meg a szervezetet. Ha az immunrendszer korábban már fokozottan érzékennyé vált egy adott pollenre, a hozzá rendkívül hasonló szerkezetű gyümölcsök vagy zöldségek molekuláit is ellenségként azonosíthatja, és védekező reakciót indít el ellenük. Bár a jelenség az allergiás betegek átlagosan 5-10 százalékát érinti, a nyírfapollenre érzékenyeknél ez az arány lényegesen magasabb, náluk a harminc százalékot is megközelítheti a fellépő keresztreakciók gyakorisága.
Hogyan ismerhető fel a keresztallergia és melyek a leggyakoribb kiváltó okai?
A klasszikus légúti allergiával ellentétben – amely tüsszögéssel, orrfolyással és szemviszketéssel jár – ez a tünetegyüttes leginkább az úgynevezett orális allergia szindróma formájában nyilvánul meg. A panaszok közvetlenül az étel elfogyasztása után, a szájüregben jelentkeznek: a betegek leggyakrabban a szájpadlás és a garat viszketését, torokkaparást, valamint az ajkak és a nyelv duzzanatát tapasztalják, amit néhány órán át tartó bizsergő érzés kísérhet. Ritkább esetekben hasi görcsök vagy garatvizenyő is kialakulhat, a legsúlyosabb, életveszélyes anafilaxiás sokk azonban rendkívül ritka. A tünetek intenzitása szorosan összefügg az aktuális pollenkoncentrációval, így az érintett növény virágzási szezonjában a panaszok sokkal erőteljesebbé válhatnak.
A botanikai és kémiai rokonság miatt jól meghatározható növényi csoportok alkotnak párokat:
Parlagfű-érzékenység: leggyakrabban a görögdinnye, a sárgadinnye, a paradicsom, az uborka, valamint a stevia fogyasztásakor okoz szájüregi panaszokat.
Fekete üröm: rendkívül széles skálán mozog a keresztreakciója, a zeller, a sárgarépa, a burgonya mellett számos fűszer, mint a kömény, a chili, a paprika, a borsmenta és a bazsalikom is kiválthatja.
Nyírfa és éger: az alma, a körte, a cseresznye, az őszibarack, a szilva, valamint a mogyoró, a dió és a mandula jelentik a fő veszélyforrást.
Pázsitfüvek: a búza, a rozs, a szója, a földimogyoró és a borsó fogyasztása válthat ki reakciót.
A keresztallergia azonban nem jelentkezik feltétlenül minden allergiás betegnél. A legtöbb esetben az érintettek a felsorolt élelmiszerek közül csupán néhányra, vagy akár egyetlen gyümölcsfajta bizonyos típusaira reagálnak érzékenyen. Ráadásul a panaszok elsősorban a nyers ételek fogyasztásakor jelentkeznek, mivel a főzés és a sütés során a hőérzékeny fehérjék szerkezete megváltozik, így az immunrendszer már nem ismeri fel őket. Kivételt képeznek a mogyorófélék, amelyeknél a pörkölés nem csökkenti a kockázatot. A házipor-atka allergiások a rákfélékre, míg a latexre érzékenyek a banánra, a kiwire, a gesztenyére és a spenótra válhatnak érzékennyé.
A megelőzés lehetőségei és a megfelelő kezelés kiválasztása
A szájüregi panaszok az esetek többségében egy-két órán belül maguktól, mindenféle külső beavatkozás nélkül megszűnnek. A pollenszezonban rendszeresen szedett antihisztamin tartalmú gyógyszerek hatékonyan képesek enyhíteni vagy akár teljesen blokkolni ezeket a keresztreakciókat. Azon ritka esetekben, amikor súlyos, fulladással járó reakció alakul ki, a sürgősségi ellátást követően a szakorvosok életmentő adrenalin-tartalmú öninjektorral látják el a pácienst.
A megelőzés legkézenfekvőbb módja a problémás ételek kerülése, ám ez a szigorú diéta csak akkor indokolt, ha a beteg korábban már egyértelműen tapasztalta magán az orális allergia szindróma tüneteit. Panaszmentes időszakban teljesen felesleges kiiktatni ezeket az értékes tápanyagokat az étrendből. Azok számára, akik nem szeretnének lemondani a nyári gyümölcsökről, a tartós megoldást az immunterápia jelentheti. Ez a kezelés az allergia kiváltó okára hat, és sikeresen szünteti meg a keresztallergiás panaszokat is. Mivel a terápiát a növény virágzási időszakán kívül kell elkezdeni, az allergológus szakorvost érdemes már az őszi vagy a téli hónapokban felkeresni.
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