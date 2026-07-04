Nemcsak a szénanátha kínozhat – Így támadnak nyaranta a kedvenc zöldségeink

A pollenallergiával küzdők körében jól ismert jelenség, hogy a szervezet immunrendszere bizonyos esetekben nem képes különbséget tenni a belélegzett virágporok és egyes élelmiszerek fehérjéi között. Ennek a tévedésnek a hátterében a keresztallergia áll, amely során a különböző anyagok kémiai szerkezetének hasonlósága téveszti meg a szervezetet. Ha az immunrendszer korábban már fokozottan érzékennyé vált egy adott pollenre, a hozzá rendkívül hasonló szerkezetű gyümölcsök vagy zöldségek molekuláit is ellenségként azonosíthatja, és védekező reakciót indít el ellenük. Bár a jelenség az allergiás betegek átlagosan 5-10 százalékát érinti, a nyírfapollenre érzékenyeknél ez az arány lényegesen magasabb, náluk a harminc százalékot is megközelítheti a fellépő keresztreakciók gyakorisága.

A keresztallergia tüneteit és kiváltó okait feltétlenül ismerniük kell a betegeknek, hogy ne forduljon rosszabbra az állapotuk.

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Hogyan ismerhető fel a keresztallergia és melyek a leggyakoribb kiváltó okai?

A klasszikus légúti allergiával ellentétben – amely tüsszögéssel, orrfolyással és szemviszketéssel jár – ez a tünetegyüttes leginkább az úgynevezett orális allergia szindróma formájában nyilvánul meg. A panaszok közvetlenül az étel elfogyasztása után, a szájüregben jelentkeznek: a betegek leggyakrabban a szájpadlás és a garat viszketését, torokkaparást, valamint az ajkak és a nyelv duzzanatát tapasztalják, amit néhány órán át tartó bizsergő érzés kísérhet. Ritkább esetekben hasi görcsök vagy garatvizenyő is kialakulhat, a legsúlyosabb, életveszélyes anafilaxiás sokk azonban rendkívül ritka. A tünetek intenzitása szorosan összefügg az aktuális pollenkoncentrációval, így az érintett növény virágzási szezonjában a panaszok sokkal erőteljesebbé válhatnak.

A botanikai és kémiai rokonság miatt jól meghatározható növényi csoportok alkotnak párokat:

Parlagfű-érzékenység: leggyakrabban a görögdinnye, a sárgadinnye, a paradicsom, az uborka, valamint a stevia fogyasztásakor okoz szájüregi panaszokat.

Fekete üröm: rendkívül széles skálán mozog a keresztreakciója, a zeller, a sárgarépa, a burgonya mellett számos fűszer, mint a kömény, a chili, a paprika, a borsmenta és a bazsalikom is kiválthatja.