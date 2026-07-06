Megszólalt a tájépítész: íme a 3 főbűn, amit elkövetünk a növényekkel kánikulában

Könnyen elpusztulhatnak a kerti és balkon növények a hatalmas kánikulában.

A youtuber tájépítész, Németh Benjámin 3 biztos tippet árult el, amivel a virágok megmenthetők a nagy hőségben.

A speciális kertgondozás alapszabályai a hajnali öntözés, a mulcsozás, és az ültetés rendjének betartása.

Ahogy 30-35 Celsius-fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála, valóra válik a hobbikertészek rémálma. A nap, amikor a legjobb növényvédő szer is csütörtököt mond, és a balkonládák földje majdhogynem sivatagi homokká válik. Már egy hete ezt az időszakot éljük, ezért Németh Benjámin tájépítész nemrégiben elárulta azt a három kertgondozási aranyszabályt, amelynek betartásával megvédhetők a kerti és gangos növények a pusztító melegtől.

A kertgondozást kifejezetten nehézzé teszi a gyilkos kánikula. Mutatjuk, hogyan védheti meg a növényeit. Illusztráció: Unsplash

Kertgondozás kánikula idején

A legrosszabb, amit kánikula idején tehetünk, a pánikszerű locsolás. Németh Benjámin szerint elsősorban arra kell ügyelni, hogy a talaj némiképp folyamatosan nedves legyen.

– A cél az, hogy a vizet a talajban tartsuk, és ne a levegőbe párologtassuk el a drága öntözővizet – kezdte lapunknak Benjámin, elárulva, mitől lesznek ilyen körülmények között is gyönyörűek a növényeink.

Mulcsolás

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy csupaszon hagyják a talajt. Benjámin szerint mulcsolással megóvhatjuk a növényeket a melegben.

Takarjuk a talajt 8-10 centi vastagon növényi nyesedékkel vagy darálékkal. Ez a réteg visszatartja a párolgást, így akár 5-7 napig is bírják az ágyások öntözés nélkül. Közvetlenül a növények szárára azonban semmit se tegyünk, mert az a pusztulásukhoz vezethet

– hívta fel a figyelmet a tájépítész, hangsúlyozva: kerüljük a geotextilt, mert az felesleges és káros, ugyanis gátolja a szerves anyagok lebontását.

Az esti locsolás elhagyása

Az esti virágöntözés sem olyan hasznos, mint azt sokan gondolják. A nagy melegben ugyanis nem hűl le gyorsan a talaj, így a víz elpárolog. A növénylocsolás kánikula idején csak a hajnali órákban javasolt.

– A legideálisabb a hajnali 4 és 5 óra közötti időszak. Ilyenkor a legkisebb a növények párologtatása. Ha tehetjük, használjunk csepegtető rendszert, és locsoljunk nagy mennyiségben! Olyan 20-25 centiméter vastagon ázzon a talaj, így a gyökerek mélyen lefelé fognak menni a víz után haladva, ennélfogva még ellenállóbbak lesznek – tanácsolta.