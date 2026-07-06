Megszólalt a tájépítész: íme a 3 főbűn, amit elkövetünk a növényekkel kánikulában

- Könnyen elpusztulhatnak a kerti és balkon növények a hatalmas kánikulában.
- A youtuber tájépítész, Németh Benjámin 3 biztos tippet árult el, amivel a virágok megmenthetők a nagy hőségben.
- A speciális kertgondozás alapszabályai a hajnali öntözés, a mulcsozás, és az ültetés rendjének betartása.
Ahogy 30-35 Celsius-fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála, valóra válik a hobbikertészek rémálma. A nap, amikor a legjobb növényvédő szer is csütörtököt mond, és a balkonládák földje majdhogynem sivatagi homokká válik. Már egy hete ezt az időszakot éljük, ezért Németh Benjámin tájépítész nemrégiben elárulta azt a három kertgondozási aranyszabályt, amelynek betartásával megvédhetők a kerti és gangos növények a pusztító melegtől.
Kertgondozás kánikula idején
A legrosszabb, amit kánikula idején tehetünk, a pánikszerű locsolás. Németh Benjámin szerint elsősorban arra kell ügyelni, hogy a talaj némiképp folyamatosan nedves legyen.
– A cél az, hogy a vizet a talajban tartsuk, és ne a levegőbe párologtassuk el a drága öntözővizet – kezdte lapunknak Benjámin, elárulva, mitől lesznek ilyen körülmények között is gyönyörűek a növényeink.
Mulcsolás
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy csupaszon hagyják a talajt. Benjámin szerint mulcsolással megóvhatjuk a növényeket a melegben.
Takarjuk a talajt 8-10 centi vastagon növényi nyesedékkel vagy darálékkal. Ez a réteg visszatartja a párolgást, így akár 5-7 napig is bírják az ágyások öntözés nélkül. Közvetlenül a növények szárára azonban semmit se tegyünk, mert az a pusztulásukhoz vezethet
– hívta fel a figyelmet a tájépítész, hangsúlyozva: kerüljük a geotextilt, mert az felesleges és káros, ugyanis gátolja a szerves anyagok lebontását.
Az esti locsolás elhagyása
Az esti virágöntözés sem olyan hasznos, mint azt sokan gondolják. A nagy melegben ugyanis nem hűl le gyorsan a talaj, így a víz elpárolog. A növénylocsolás kánikula idején csak a hajnali órákban javasolt.
– A legideálisabb a hajnali 4 és 5 óra közötti időszak. Ilyenkor a legkisebb a növények párologtatása. Ha tehetjük, használjunk csepegtető rendszert, és locsoljunk nagy mennyiségben! Olyan 20-25 centiméter vastagon ázzon a talaj, így a gyökerek mélyen lefelé fognak menni a víz után haladva, ennélfogva még ellenállóbbak lesznek – tanácsolta.
A napégés megelőzése
Benjámin mindenkit arra kér, hogy kerülje el a növény napégését. Az árnyékkedvelő növényekkel gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy tűző napra ültetjük azokat.
– Vegyük például az árnyékliliomot. A neve is beszédes: ha napi 6-7 óra közvetlen napot kap, egyszerűen megég és elpusztul. Egy fa alatt viszont csodásan teljesít. Mindig a hely adottságaihoz válasszunk növényt, ez a siker alapja – emelte ki.
Mi a helyzet a balkonokkal?
A városi „dzsungeltulajoknak” sajnos van egy rossz hírünk: hiába az 5 filléres trükk, amivel feldobható a balkon, ha nem figyel oda rendesen a cserepes növényeire.
– A cserepes növények sokkal kitettebbek az éghajlati változásoknak. Kánikula idején javaslom az agyagcserepet, mert az lassabban melegszik át. A balkonon sajnos a napi ellenőrzés elengedhetetlen, de a mulcsozás itt is sokat segíthet a túlélésben – mutatott rá a szakértő, azzal zárva: ha betartjuk a bőséges hajnali öntözést és a vastag mulcsozást, a kert és a gang is pompázni fog.
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