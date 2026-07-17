Kígyók Horvátországban – Mit tegyél, ha támad a homoki vipera?

Aktív kígyószezon: tavasztól őszig fokozott óvatosságra van szükség a horvátországi természetjárás során, mivel a hüllők már kora tavasszal aktívvá válnak.

tavasztól őszig fokozott óvatosságra van szükség a horvátországi természetjárás során, mivel a hüllők már kora tavasszal aktívvá válnak. Veszélyes viperák: az országban élő fajok közül három mérges, melyek közül a fák ágaira is felmászó homoki vipera jelenti a legnagyobb kockázatot.

az országban élő fajok közül három mérges, melyek közül a fák ágaira is felmászó homoki vipera jelenti a legnagyobb kockázatot. Sikeres védekezés: a zárt lábbeli viselése, a zajkeltés és a higgadt hátrálás szinte teljesen kiküszöböli a kígyómarásos baleseteket.

Azt már tudjuk, hogy az Adria vizeiben milyen állatok élnek, de most a szárazföldet vegyük górcső alá, hiszen itt is vannak olyan fajok, amelyekkel nem árt óvatosnak lenni. Például a kígyók Horvátországban szép számmal előfordulnak, jelenlétükkel pedig a melegedő tavaszi, de a forró nyári hónapokban is fokozottan számolnod kell egy-egy természetjárás során. Az elmúlt évben a megszokottnál több észlelés és kígyómarás tartotta lázban a turistákat, így idén is a figyelem középpontjába kerültek ezek a hüllők. A tengerparti övezetek és a sziklás hegyoldalak egyaránt ideális életteret biztosítanak számukra, így könnyen keresztezhetik az utadat. A pánik helyett a megfelelő felkészültség és a felelős magatartás nyújtja a legjobb védelmet a kellemetlen találkozások ellen.

Kígyók Horvátországban is előfordulnak, a 15 ott élő fajból 3 potenciálisan veszélyes is.

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Hol bukkannak fel leggyakrabban kígyók Horvátországban?

A korábbi főszezonok hírei komoly aggodalmat keltettek a nyaralók körében, hiszen az Isztriai-félszigeten és a déli Vrgorac régióban is szokatlanul sok kígyómarásos esetet regisztráltak. Az Isztrián például rendkívül rövid idő alatt három embert, köztük egy hétéves kisfiút is megmart egy homoki vipera (amelyet errefelé poszkoknak neveznek), akit súlyos állapotban, légi úton kellett kórházba szállítani, míg Vrgoracban egy idős nő szorult sürgős orvosi ellátásra.

Idén, a tavasz beköszöntével és a hőmérséklet emelkedésével a hüllők ismét felébredtek téli álmukból, így a késő őszig tartó kígyószezon újra kezdetét vette. Az Adriai-tenger partvidékén, különösen Dalmáciában, Isztrián és a Lika-felföldön már márciustól kezdve aktívabbá váltak a csúszómászók, így a kirándulóknak újfent fel kell készülniük a jelenlétükre.