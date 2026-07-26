Kipucolja a mikroműanyagokat a szervezetből ez a szuperétel

Fermentált ételben található probiotikumokat vizsgáltak kutatók.

Az eredmények ígéretesek, de egyelőre csak laboratóriumi és állatkísérleti adatok állnak rendelkezésre.

A kimchi ettől függetlenül is számos egészségügyi előnnyel rendelkező fermentált élelmiszer.

A kimchi már régóta nem csak a koreai konyha egyik alapétele, mostanra ugyanis világszerte felkapott lett; de mi pontosan a kimchi? Milyen jótékony hatással rendelkezik, és milyen ígéretes eredményre jutottak vele kapcsolatban a kutatók? Olvass tovább és kiderül!

Ropogós, savanyú és csípős házi kimchi

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Mi a kimchi?

A kimchi egy hagyományos koreai erjesztett zöldségétel, amelynek alapja a kínai kel. Általában csilipaprikával, fokhagymával és különféle fűszerekkel ízesítik.

A kimchi jótékony hatása

Nem véletlenül tartják az egyik legegészségesebb fermentált ételnek. Rostokban gazdag, a kalóriatartalma alacsony, emellett természetes módon tartalmaz jótékony tejsavbaktériumokat, amelyek támogatják a bélflóra egyensúlyát. Kutatások alapján a rendszeres fogyasztása többféle előnnyel járhat:

hozzájárulhat az egészséges emésztés fenntartásához;

támogathatja az immunrendszer megfelelő működését;

antioxidáns-tartalma révén segíthet a sejtek védelmében;

kedvezően hathat a koleszterinszintre;

egyes vizsgálatok szerint a vérnyomás szabályozásában is szerepet játszhat.

A friss kínai kel, a fokhagyma, a gyömbér és a fűszerek harmonikus együttese adja a fermentált csodaétel alapját

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A kimchi lehet a mikroműanyagok ellenszere

Mikroműanyagok találhatók a levegőben, az ivóvízben és számos élelmiszerben is. Emiatt az emberi szervezetbe is bekerülnek, ami egyre nagyobb figyelmet kap a tudományos kutatásokban.

Egy nemrégiben publikált tanulmány a koreai konyha hagyományos fermentált fogására, a kimchire összpontosított. A kutatók azt elemezték, hogy az ételben található egyik jótékony baktériumtörzs képes-e kölcsönhatásba lépni a rendkívül apró nanoműanyag-részecskékkel.

Laboratóriumi vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy ez a probiotikus baktérium képes lehet megkötni ezeket a részecskéket. Az emberi bélrendszert utánzó kísérleti környezetben is hasonlóan kedvező eredményeket figyeltek meg. Állatkísérletek alapján pedig azoknál az egyedeknél, amelyek kimchit kaptak, nagyobb mennyiségű műanyag ürült ki a szervezetből a széklettel.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a vizsgálatot nem embereken végezték, és a kutatás elsősorban a nanoműanyagokra fókuszált. Ennek ellenére az eredmények arra utalnak, hogy az egészséges bélmikrobiom szerepet játszhat bizonyos káros anyagok megkötésében és azok természetes kiürülésének támogatásában.

Hogyan fogyasszuk a kimchit?

Próbáld ki bátran köretként, rizzsel összefőzve, húsok mellé, hiszen kiválóan ellensúlyozza a zsíros húsokat, de tökéletesen illik rántottához és burgerhez is.