Kipucolja a mikroműanyagokat a szervezetből ez a szuperétel

- Fermentált ételben található probiotikumokat vizsgáltak kutatók.
- Az eredmények ígéretesek, de egyelőre csak laboratóriumi és állatkísérleti adatok állnak rendelkezésre.
- A kimchi ettől függetlenül is számos egészségügyi előnnyel rendelkező fermentált élelmiszer.
A kimchi már régóta nem csak a koreai konyha egyik alapétele, mostanra ugyanis világszerte felkapott lett; de mi pontosan a kimchi? Milyen jótékony hatással rendelkezik, és milyen ígéretes eredményre jutottak vele kapcsolatban a kutatók? Olvass tovább és kiderül!
Mi a kimchi?
A kimchi egy hagyományos koreai erjesztett zöldségétel, amelynek alapja a kínai kel. Általában csilipaprikával, fokhagymával és különféle fűszerekkel ízesítik.
A kimchi jótékony hatása
Nem véletlenül tartják az egyik legegészségesebb fermentált ételnek. Rostokban gazdag, a kalóriatartalma alacsony, emellett természetes módon tartalmaz jótékony tejsavbaktériumokat, amelyek támogatják a bélflóra egyensúlyát. Kutatások alapján a rendszeres fogyasztása többféle előnnyel járhat:
- hozzájárulhat az egészséges emésztés fenntartásához;
- támogathatja az immunrendszer megfelelő működését;
- antioxidáns-tartalma révén segíthet a sejtek védelmében;
- kedvezően hathat a koleszterinszintre;
- egyes vizsgálatok szerint a vérnyomás szabályozásában is szerepet játszhat.
A kimchi lehet a mikroműanyagok ellenszere
Mikroműanyagok találhatók a levegőben, az ivóvízben és számos élelmiszerben is. Emiatt az emberi szervezetbe is bekerülnek, ami egyre nagyobb figyelmet kap a tudományos kutatásokban.
Egy nemrégiben publikált tanulmány a koreai konyha hagyományos fermentált fogására, a kimchire összpontosított. A kutatók azt elemezték, hogy az ételben található egyik jótékony baktériumtörzs képes-e kölcsönhatásba lépni a rendkívül apró nanoműanyag-részecskékkel.
Laboratóriumi vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy ez a probiotikus baktérium képes lehet megkötni ezeket a részecskéket. Az emberi bélrendszert utánzó kísérleti környezetben is hasonlóan kedvező eredményeket figyeltek meg. Állatkísérletek alapján pedig azoknál az egyedeknél, amelyek kimchit kaptak, nagyobb mennyiségű műanyag ürült ki a szervezetből a széklettel.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a vizsgálatot nem embereken végezték, és a kutatás elsősorban a nanoműanyagokra fókuszált. Ennek ellenére az eredmények arra utalnak, hogy az egészséges bélmikrobiom szerepet játszhat bizonyos káros anyagok megkötésében és azok természetes kiürülésének támogatásában.
Hogyan fogyasszuk a kimchit?
Próbáld ki bátran köretként, rizzsel összefőzve, húsok mellé, hiszen kiválóan ellensúlyozza a zsíros húsokat, de tökéletesen illik rántottához és burgerhez is.
Így készítsd a klasszikus koreai kimchis sült rizst
A Kimchi Bokkeumbap, azaz a sült rizses kimchi az egyik legegyszerűbb és legnépszerűbb hétköznapi étel Koreában.
Hozzávalók (2 adaghoz)
- 3-4 csésze főtt rizs
- 1 csésze apróra vágott kimchi
- 100 g darabolt császárhús, virsli vagy natúr tofu
- 2 gerezd fokhagyma finomra aprítva
- 1 evőkanál szójaszósz
- 1-2 evőkanál étolaj
- Tálaláshoz: 2 db tükörtojás, újhagyma és szezámmag
Elkészítés
- Hevítsd fel az étolajat egy serpenyőben vagy wokban. A húst vagy tofut pirítsd meg benne a fokhagymával együtt.
- Add hozzá az apróra vágott kimchit, és pirítsd közepes lángon 3-4 percig, amíg megpuhul és illatos lesz.
- Öntsd hozzá a szójaszószt, és keverd jól össze.
- Jöhet a rizs! Alaposan forgasd össze a kimchis alappal, amíg a rizs átveszi a piros színt. Pirítsd még 2-3 percig.
- Vedd le a tűzről az ételt, és csorgasd rá a szezámolajat.
- Szedd az ételt tányérokra, díszítsd újhagymával és szezámmaggal.
Ha pedig sietsz és nagyon éhes vagy, így készíts ízletes kimchit 3 perc alatt: