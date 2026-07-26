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fermentált

Kipucolja a mikroműanyagokat a szervezetből ez a szuperétel

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Jótékony hatásai miatt világszerte népszerűvé vált az utóbbi években egy csípős, fermentált koreai fogás. Egy friss kutatás szerint a kimchiben található probiotikus baktériumoknak a bélflóra támogatásán túl a szervezetbe kerülő mikroműanyag-részecskék kiürítésében is szerepük lehet. Mutatjuk a kutatás megdöbbentő részeteit!
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  • Fermentált ételben található probiotikumokat vizsgáltak kutatók.
  • Az eredmények ígéretesek, de egyelőre csak laboratóriumi és állatkísérleti adatok állnak rendelkezésre.
  • A kimchi ettől függetlenül is számos egészségügyi előnnyel rendelkező fermentált élelmiszer.

A kimchi már régóta nem csak a koreai konyha egyik alapétele, mostanra ugyanis világszerte felkapott lett; de mi pontosan a kimchi? Milyen jótékony hatással rendelkezik, és milyen ígéretes eredményre jutottak vele kapcsolatban a kutatók? Olvass tovább és kiderül!

Kimchi tányéron
Ropogós, savanyú és csípős házi kimchi
Fotó: Nungning20 / Shutterstock

Mi a kimchi? 

A kimchi egy hagyományos koreai erjesztett zöldségétel, amelynek alapja a kínai kel. Általában csilipaprikával, fokhagymával és különféle fűszerekkel ízesítik. 

A kimchi jótékony hatása

Nem véletlenül tartják az egyik legegészségesebb fermentált ételnek. Rostokban gazdag, a kalóriatartalma alacsony, emellett természetes módon tartalmaz jótékony tejsavbaktériumokat, amelyek támogatják a bélflóra egyensúlyát. Kutatások alapján a rendszeres fogyasztása többféle előnnyel járhat:

  • hozzájárulhat az egészséges emésztés fenntartásához;
  • támogathatja az immunrendszer megfelelő működését;
  • antioxidáns-tartalma révén segíthet a sejtek védelmében;
  • kedvezően hathat a koleszterinszintre;
  • egyes vizsgálatok szerint a vérnyomás szabályozásában is szerepet játszhat.
Kínai kel szeletelése
A friss kínai kel, a fokhagyma, a gyömbér és a fűszerek harmonikus együttese adja a fermentált csodaétel alapját
Fotó: VITALII BORKOVSKYI / Shutterstock

A kimchi lehet a mikroműanyagok ellenszere 

Mikroműanyagok találhatók a levegőben, az ivóvízben és számos élelmiszerben is. Emiatt az emberi szervezetbe is bekerülnek, ami egyre nagyobb figyelmet kap a tudományos kutatásokban. 

Egy nemrégiben publikált tanulmány a koreai konyha hagyományos fermentált fogására, a kimchire összpontosított. A kutatók azt elemezték, hogy az ételben található egyik jótékony baktériumtörzs képes-e kölcsönhatásba lépni a rendkívül apró nanoműanyag-részecskékkel.

Laboratóriumi vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy ez a probiotikus baktérium képes lehet megkötni ezeket a részecskéket. Az emberi bélrendszert utánzó kísérleti környezetben is hasonlóan kedvező eredményeket figyeltek meg. Állatkísérletek alapján pedig azoknál az egyedeknél, amelyek kimchit kaptak, nagyobb mennyiségű műanyag ürült ki a szervezetből a széklettel.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a vizsgálatot nem embereken végezték, és a kutatás elsősorban a nanoműanyagokra fókuszált. Ennek ellenére az eredmények arra utalnak, hogy az egészséges bélmikrobiom szerepet játszhat bizonyos káros anyagok megkötésében és azok természetes kiürülésének támogatásában. 

Hogyan fogyasszuk a kimchit?

Próbáld ki bátran köretként, rizzsel összefőzve, húsok mellé, hiszen kiválóan ellensúlyozza a zsíros húsokat, de tökéletesen illik rántottához és burgerhez is.

Így készítsd a klasszikus koreai kimchis sült rizst 

A Kimchi Bokkeumbap, azaz a sült rizses kimchi az egyik legegyszerűbb és legnépszerűbb hétköznapi étel Koreában.

Hozzávalók (2 adaghoz)

  • 3-4 csésze főtt rizs
  • 1 csésze apróra vágott kimchi
  • 100 g darabolt császárhús, virsli vagy natúr tofu
  • 2 gerezd fokhagyma finomra aprítva
  • 1 evőkanál szójaszósz
  • 1-2 evőkanál étolaj
  • Tálaláshoz: 2 db tükörtojás, újhagyma és szezámmag

Elkészítés

  1. Hevítsd fel az étolajat egy serpenyőben vagy wokban. A húst vagy tofut pirítsd meg benne a fokhagymával együtt.
  2. Add hozzá az apróra vágott kimchit, és pirítsd közepes lángon 3-4 percig, amíg megpuhul és illatos lesz.
  3. Öntsd hozzá a szójaszószt, és keverd jól össze.
  4. Jöhet a rizs! Alaposan forgasd össze a kimchis alappal, amíg a rizs átveszi a piros színt. Pirítsd még 2-3 percig.
  5. Vedd le a tűzről az ételt, és csorgasd rá a szezámolajat.
  6. Szedd az ételt tányérokra, díszítsd újhagymával és szezámmaggal.

Ha pedig sietsz és nagyon éhes vagy, így készíts ízletes kimchit 3 perc alatt:

 

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